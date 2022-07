Les looks de la tournée de presse “Bullet Train” de Brad Pitt émerveillent les fans : “Comment pouvez-vous nous faire ça ?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brad Pitt devient grand ou rentre chez lui.

L’acteur de 55 ans fait actuellement la promotion de son dernier film, “Bullet Train”, et a arboré plusieurs looks lors de sa tournée de presse menant à la sortie le 5 août.

Avant une projection du film à Berlin, Pitt a été aperçu sur le tapis rouge dans une jupe marron avec une veste assortie et une chemise boutonnée en lin. Il a lié le look avec des bottes de combat et des lunettes de soleil marron.

Lors de la séance photo à Berlin, Pitt arborait un look similaire en lin. Il a associé un haut en lin rose doux à fermeture éclair avec un pantalon rose légèrement plus foncé et un t-shirt blanc qui exposait une chaîne en or.

À Paris, la star de “Once Upon a Time in Hollywood” a été vue vêtue d’orange alors qu’il posait pour des photos avec la Tour Eiffel en toile de fond. Fidèle au thème du lin, Pitt portait une veste orange vif, avec un pantalon rapiécé et un haut orange brûlé à col en V.

Les utilisateurs des médias sociaux sont devenus fous des derniers looks de Pitt.

“Brad Pitt portant la même tenue dans une couleur différente est emblématique”, a déclaré un fan a écrit.

“comment peux-tu nous faire ça ?” un autre utilisateur a écrit aux côtés d’images de la tenue orange de Pitt.

“brad pitt à 58 ans tu es à couper le souffle,” a écrit une autre personnepartageant également des clichés de l’acteur au look orange.

“Bullet Train” – qui met également en vedette Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beetz et Bad Bunny – suit cinq assassins qui ont tous été assignés à des missions distinctes mais connectées. Pitt joue le rôle de “Ladybug”, un assassin malchanceux déterminé à bien faire son travail.

La production de Sony sortira en salles le 5 août.

En juin, la star a taquiné sa prochaine retraite d’Hollywood dans une récente interview.

“Je me considère sur ma dernière jambe”, a déclaré Pitt à GQ avant d’ajouter, “ce dernier semestre ou trimestre. Quelle sera cette section ? Et comment je veux la concevoir ?”

Pitt a commencé à jouer à l’âge de 22 ans après avoir quitté l’Université du Missouri juste avant d’obtenir son diplôme en journalisme. L’acteur avait prévu de poursuivre une carrière de directeur artistique, mais a fini par décrocher des rôles dans “Another World” et “Growing Pains” après avoir suivi des cours de théâtre.

Alors que l’acteur entre dans la dernière partie de sa carrière, Pitt reste impliqué dans une bataille de divorce avec son ex-épouse, Angelina Jolie.

Pitt et Jolie ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce en 2016, mettant ainsi fin à leur relation de 12 ans.

Les deux sont devenus légalement célibataires en 2019.

Depuis son divorce, Pitt a apporté une poignée de changements à son mode de vie, notamment en devenant sobre.

“J’avais un groupe d’hommes vraiment cool ici qui était vraiment privé et sélectif, donc c’était sûr”, a déclaré Pitt au point de vente. “Parce que j’avais vu des choses d’autres personnes qui avaient été enregistrées alors qu’elles vidaient leurs tripes, et c’est tout simplement atroce pour moi.”

