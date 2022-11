Les looks bikini et monokini les plus grésillants de l’actrice Mili Janhvi Kapoor

Actrice de Bollywood Janhvi Kapoor se verra dans Mil Suivant. Le film a été produit par son père, Boney Kapoor. D’ailleurs, c’est la première fois que père et fille travaillent ensemble, et c’est JanhviLe sixième film de sa courte carrière à ce jour. Alors, on se demandait pourquoi l’actrice avait mis autant de temps à collaborer avec Boney, et si, en fait, c’était un effort conscient des deux côtés. Ainsi, dans une récente conclusion interview exclusive avec Janhvi Kapoor, nous lui avons posé ces mêmes questions, et elle a trop gracieusement cédé à notre curiosité.

Janhvi Kapoor explique pourquoi Boney Kapoor ne l’a pas lancée

Tout en nous parlant en exclusivité dans une actualité de divertissement interviewJanhvi Kapoor a déclaré : “Nous avions tous les deux pris cette décision consciemment. Cela aurait été la solution la plus simple si j’avais fait mon premier film avec lui, mais je pense aussi qu’il y aurait eu plus de pression sur le nous deux. De son côté, je pense, pas d’un point de vue commercial, mais plutôt émotionnellement, parce qu’il aurait lancé sa fille. Et de mon côté, il s’agirait de donner à mon père (Boney Kapoor) un film viable à travailler et à jouer de cette façon, je pense, ça aurait été trop.”

Pourquoi Janhvi Kapoor-Boney Kapoor collaborent-ils maintenant à Mili ?

Janhvi a ajouté : « D’un point de vue commercial et créatif (Mili), c’était une option plus sûre. Le moment et l’histoire étaient également justes car au cœur de celui-ci, c’est l’histoire d’un père et d’une fille. Quand papa a vu ce film (l’original version malayalam), il m’a appelé et a commencé à pleurer et m’a dit qu’il pensait qu’il nous voyait tous les deux dans le film. J’avais juste l’impression que ça venait du bon endroit, je n’avais pas l’impression que nous allions faire un projet ensemble. dil soi (du coeur).”

Mili teaser

Distribution de Mili et date de sortie

Mili met également en vedette Manoj Pahwa et Kaushal ensoleillé et sorties en salles le 4 novembre.