Les longues séquences de défaites sont devenues la norme ces dernières années – Shaw Local

Pour la deuxième fois en trois ans, les Bears sont sur une séquence de six défaites consécutives. Il s’agit de leur quatrième série de défaites consécutives au cours de la dernière décennie. Deux fois au cours de la dernière décennie, ils ont également connu des séquences de défaites qui se sont terminées par cinq matchs.

Alors bienvenue, Matt Eberflus, à votre première longue séquence de défaites en tant qu’entraîneur-chef des Bears de Chicago. Celui-ci doit se sentir tellement mieux que toutes ces séquences de défaites précédentes, car au moins les fans des Bears peuvent considérer le développement du quart-arrière Justin Fields comme un élément positif.

Les Bears ont accumulé des sommets de la saison en verges totales (409) et en verges nettes par la passe (254) lors de la défaite de dimanche contre Green Bay. C’était leur deuxième match cette saison totalisant plus de 400 verges et perdant (auparavant, ils avaient 408 verges contre Detroit et perdu le 13 novembre).

Voici quels autres chiffres se sont démarqués cette semaine.

Haut WR: Le crédit pour la pépite suivante revient à mon collègue John Dietz du Daily Herald. La saison du receveur Darnell Mooney est terminée suite à une blessure à la cheville la semaine dernière. Mooney termine la saison avec 40 réceptions pour 493 verges et deux touchés.

L’ailier serré Cole Kmet a 35 réceptions, mais le deuxième plus élevé de réceptions derrière Mooney parmi la position de receveur large est les 17 réceptions d’Equanimeous St. Brown. À moins que quelqu’un n’ait des quatre derniers matchs fous, Mooney finira probablement en tête des réceptions parmi les receveurs.

Les 40 attrapés de Mooney seraient les moins nombreux à mener le corps de réception des Bears depuis 2011, lorsque Johnny Knox et Roy Williams ont ouvert la voie avec 37 attrapés chacun.

Avec Darnell Mooney terminé, ses 40 prises mèneront probablement tous #Ours WR pour la saison. Ce n’est pas depuis 2011 – lorsque Johnny Knox et Roy Williams en avaient 37 chacun – qu’un nombre aussi bas a mené les Bears WR. – John Dietz (@johndietzdh) 30 novembre 2022

Avant 2011, le meilleur receveur des Bears avait 40 attrapés ou plus à chaque saison depuis 1990, lorsque le receveur Wendell Davis avait terminé avec 39 attrapés. D’autres joueurs au poste de porteur de ballon ou à l’ailier rapproché ont mené l’équipe dans les réceptions pendant cette période, et Kmet dirigera probablement les Bears en 2022.

Mais cela montre en outre à quel point ce groupe de réception Bears est épuisé – en particulier avant que Chase Claypool ne se présente. Depuis son arrivée à Chicago, Claypool a capté 12 passes pour 111 verges.

Champs précipitant la mise à jour de l’enregistrement : Avec 71 verges au sol dimanche, Fields a porté son total de la saison à 905 verges au sol. Il est à 62 verges du record d’équipe de Bobby Douglass. Il est à 301 verges du record de 1 206 verges de Lamar Jackson dans la NFL en 2019. Il a dépassé dimanche le deuxième meilleur effort de Michael Vick en 2004 pour passer au sixième rang de tous les temps.

Voici les meilleures saisons de précipitation pour un quart-arrière de la NFL :

Lamar Jackson, 2019 – 1 206 verges Michael Vick, 2006 – 1 039 verges Lamar Jackson, 2020 – 1 005 verges Bobby Douglass, 1972 – 968 verges Randall Cunningham, 1990 – 942 verges Justin Fields, 2022 – 905 verges (jusqu’à présent)

Selon Stats Research, Fields est le premier QB à enregistrer trois touchés au sol ou plus de 50 verges ou plus au cours de la même saison depuis 1925. Personne dans la NFL n’a fait cela depuis que les porteurs de ballon Derrick Henry et Christian McCaffrey l’ont tous deux fait en 2019. Pas d’ours joueur l’a fait depuis le porteur de ballon Neal Anderson en 1988.

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, court pour un touché en première mi-temps contre les Packers de Green Bay dimanche à Chicago. (Charles Rex Arbogast/AP)

Fields a six matchs consécutifs avec 50 verges au sol ou plus et au moins un touché au sol. C’est la plus longue séquence de ce type pour un joueur des Bears depuis Gale Sayers en 1969, selon NFL Research.

Lors de sa course de touché de 55 verges dimanche, Fields a atteint une vitesse de pointe de 20,15 milles à l’heure, selon les statistiques NFL Next Gen. C’était son huitième portage de ce genre cette saison. Il a maintenant plus de courses de 20 miles par heure ou plus cette saison que n’importe quel joueur en une seule saison depuis 2018.

La course de touché de dimanche se classe au 19e rang parmi toutes les courses cette saison dans les « yards de course au-dessus des attentes » de Next Gen Stats. Sur la base du modèle de Next Gen Stats, on aurait pu s’attendre à ce que Fields gagne trois mètres sur ce jeu étant donné où se trouvaient les défenseurs lorsqu’il a commencé à courir. Il a gagné 52 yards de plus que prévu. Fields détient actuellement trois des 20 meilleures courses de cette métrique.

Machine à tacler : Pour la troisième fois en quatre matchs, le secondeur Jack Sanborn a réalisé des tacles à deux chiffres. Il a mené les Bears avec 11 plaqués combinés contre les Packers. Il en a eu 12 contre les Lions lors de la semaine 10 et 15 contre les Jets lors de la semaine 12.

Avec trois matchs de 10 plaqués ou plus, Sanborn a maintenant le plus grand nombre de matchs de ce genre jamais joués par une recrue des Bears. Roquan Smith l’a fait six fois en tant que recrue en 2018.

Les trois matchs de Sanborn avec 10 plaqués ou plus sont à égalité avec Devin Lloyd de Jacksonville et Quay Walker de Green Bay pour le plus grand nombre de recrues cette saison.

Décisions rapides: Avec Mooney absent, Dante Pettis a mené tous les receveurs avec 34 snaps (65% de snaps offensifs). Claypool était un snap derrière lui à 33 (63%) et St. Brown n’était pas loin derrière avec 30 snaps (58%). N’Keal Harry n’a joué que cinq snaps (10%), tandis que la recrue Velus Jones Jr. a vu 12 snaps (23%).

Voyant sa première action de l’année, le plaqueur remplaçant Alex Leatherwood a joué 10 snaps (19%) au tacle droit.