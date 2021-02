Les longues méthodes de «guérison» COVID de Gwyneth Paltrow critiquées par le directeur médical du NHS | Actualités Ents & Arts

Les méthodes inhabituelles de Gwyneth Paltrow pour lutter contre les COVID longs ont été critiquées par un patron du NHS pour ne pas suivre la «science sérieuse».

L’actrice hollywoodienne avait écrit un blog sur la façon dont elle avait fait face à la «fatigue à longue queue et au brouillard cérébral» après avoir contracté un coronavirus l’année dernière.

Paltrow, qui a été à plusieurs reprises accusée de promouvoir la pseudoscience sur son site Web de style de vie, a déclaré qu’elle avait adopté un régime «céto et à base de plantes» sans sucre ni alcool, et maintenant jeûne jusqu’à 11 heures tous les jours.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS en Angleterre, a averti que les «influenceurs» tels que Paltrow ont la responsabilité de ne pas diffuser de fausses informations.

«Comme le virus, la désinformation traverse les frontières, elle mute et évolue», a-t-il déclaré.

« Ces derniers jours, je vois que Gwyneth Paltrow souffre malheureusement des effets du COVID. Nous lui souhaitons bonne chance, mais certaines des solutions qu’elle recommande ne sont vraiment pas les solutions que nous recommanderions dans le NHS.

« Nous devons prendre au sérieux COVID longtemps et appliquer une science sérieuse. Tous les influenceurs qui utilisent les médias sociaux ont un devoir de responsabilité et un devoir de diligence à ce sujet. »

Les symptômes d’un COVID long peuvent inclure une fatigue extrême, un essoufflement, un brouillard cérébral, des troubles du sommeil, des problèmes de santé mentale et une perte d’appétit.

Certaines personnes qui sont tombées gravement malades avec un coronavirus peuvent également avoir perdu du poids.

Le régime céto promu par Paltrow implique de manger très peu de glucides et beaucoup plus de matières grasses, et s’est avéré controversé – certains experts le qualifiant de dangereux.

Les informations sur le site Web du NHS encouragent les personnes souffrant de COVID de longue date à manger une variété d’aliments sains et à manger beaucoup de protéines si elles ont perdu du poids et ont besoin de reprendre des forces.

Le service de santé vous recommande également de dormir suffisamment et de conserver votre énergie si vous souffrez de fatigue.

Écrivant dans son blog, Paltrow a déclaré qu’elle s’était tournée vers un « praticien de médecine fonctionnelle » après avoir fait des tests.

«Après avoir vu tous mes laboratoires, il a expliqué que c’était un cas où le chemin de la guérison allait être plus long que d’habitude», a-t-elle déclaré.

L’actrice a ajouté: « Tout ce que je fais me fait du bien, comme un cadeau à mon corps. J’ai de l’énergie, je m’entraîne le matin et je fais un sauna infrarouge aussi souvent que possible, le tout en service. de guérison.

« Un autre avantage est ma peau, ce qui me rend heureux – et me donne envie de doubler encore plus les soins de la peau. Faisons de 2021 l’année où je n’ai jamais besoin de maquillage, les gens! »