Les longues heures de travail tuent 745000 personnes par an, selon une étude de l’OMS / OIT

Les longues heures de travail tuent chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde, selon les conclusions d’une étude de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation internationale du travail.

Dans une recherche conjointe menée par les organismes mondiaux de santé publique et d’emploi, l’OMS et l’OIT ont estimé qu’il y avait 745000 décès dus à un accident vasculaire cérébral et à une cardiopathie ischémique en 2016, soit une augmentation de 29% depuis 2000.

L’étude, publiée dans le Environnement International lundi, était une première analyse mondiale des pertes en vies humaines et en santé associées aux longues heures de travail.

L’OMS et l’OIT ont estimé que 398 000 personnes sont mortes d’un accident vasculaire cérébral et 347 000 d’une maladie cardiaque en 2016 après avoir travaillé au moins 55 heures par semaine. Entre 2000 et 2016, le nombre de décès dus à une maladie cardiaque due à de longues heures de travail a augmenté de 42% et d’un accident vasculaire cérébral de 19%.

L’étude a conclu que travailler 55 heures ou plus par semaine est associé à un risque estimé d’accident vasculaire cérébral de 35% plus élevé et à un risque 17% plus élevé de mourir d’une cardiopathie ischémique, par rapport au travail de 35 à 40 heures par semaine. En 2016, 488 millions de personnes dans le monde ont été exposées à de longues heures de travail de plus de 55 heures par semaine, selon l’OMS et l’OIT.

La «charge de morbidité liée au travail» s’est avérée particulièrement importante chez les hommes (72% des décès sont survenus chez les hommes), les personnes vivant dans le Pacifique occidental (où l’OMS comprend la Chine, la Corée du Sud, l’Australie et le Japon, entre autres pays) et les régions de l’Asie du Sud-Est, et les travailleurs d’âge moyen ou plus âgés, L’OMS a déclaré lundi.

« La plupart des décès enregistrés concernaient des personnes décédées âgées de 60 à 79 ans, qui avaient travaillé 55 heures ou plus par semaine entre 45 et 74 ans », a ajouté l’organisation.

«Les longues heures de travail étant désormais connues pour être responsables d’environ un tiers du fardeau total estimé des maladies professionnelles, il est établi comme le facteur de risque avec le plus grand fardeau de maladies professionnelles.

L’étude OMS-OIT comprenait une analyse de 37 études sur les cardiopathies ischémiques et 22 études sur les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que des données provenant de plus de 2300 enquêtes collectées dans 154 pays de 1970 à 2018.