«  Les longues heures de travail peuvent entraîner une mort prématurée  », prévient l’ONU alors que les bureaux se préparent aux changements post-Covid

L’analyse des Nations Unies (ONU), menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation internationale du travail (OIT), a révélé que «Travailler 55 heures ou plus par semaine est un grave danger pour la santé», par rapport à une semaine normale de 35 à 40 heures.

Les conclusions du rapport ont montré comment les personnes qui travaillaient pendant une période plus longue avaient une augmentation de 35% du risque d’avoir un accident vasculaire cérébral et étaient 17% plus susceptibles de souffrir d’une maladie cardiaque.

Si le télétravail peut offrir l’avantage positif d’une flexibilité accrue, il peut également «Brouiller les frontières entre la maison et le travail», amener les gens à « Finissent par travailler de plus longues heures. »

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les entreprises devaient se préparer à faire des ajustements après le coronavirus pour s’assurer que ceux qui sont toujours sur la liste de paie ne devraient pas travailler de plus en plus d’heures, car les entreprises doivent le faire. «Protéger la santé des travailleurs.»

«Il est temps que nous tous – gouvernements, employeurs et employés – prenions conscience du fait que les longues heures de travail peuvent entraîner un décès prématuré», a déclaré Maria Neira, directrice du département de l’environnement, du changement climatique et de la santé de l’OMS.

Au cours d’une seule des années couvertes par l’étude, 2016, l’OMS et l’OIT ont estimé que 398 000 personnes sont décédées d’un accident vasculaire cérébral et que 347 000 sont décédées d’une maladie cardiaque après avoir travaillé 55 heures ou plus par semaine.

