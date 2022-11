Les longues heures à la garderie n’aggravent pas le comportement des jeunes enfants : étude

“Alors, vous êtes plus susceptible de voir des comportements inadaptés et stressés tels que l’agressivité, le passage à l’acte et la dérégulation de l’humeur”, explique Weitzman.

Elle note que les enfants d’âge préscolaire sont prêts, sur le plan du développement, à négocier des situations interpersonnelles telles que partager, jouer à tour de rôle avec des jouets et attendre que leurs besoins immédiats soient satisfaits.

« Des services de garde de qualité étayent les enfants afin qu’ils puissent apprendre à identifier et à décrire leurs émotions et à négocier des situations sociales de plus en plus complexes. Cela peut également aider les enfants d’âge préscolaire à développer une amitié et à comprendre les expériences des autres.

Alors pourquoi cette question sur les effets néfastes des soins en centre continue-t-elle d’être posée ?

“On doit se demander s’il y a un préjugé sous-jacent selon lequel les enfants qui ne sont pas pris en charge par leur mère s’en tireront moins bien et qu’il y aura des menaces à l’attachement”, dit Weitzman. “Alors que les femmes représentent environ 50% de la main-d’œuvre américaine, nos questions devraient porter sur la manière d’assurer des soins de qualité et abordables pour tous les enfants et sur la manière d’établir et d’appliquer des politiques de congé parental adaptées aux enfants.” Elle ajoute que les quatre autres pays de l’étude sont tous mieux classés que les États-Unis en termes de congés parentaux et de maternité payés.