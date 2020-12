«C’est un phénomène vraiment réel et assez étendu», a déclaré le Dr Anthony S. Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, lors de la conférence de jeudi.

Lors d’une réunion de deux jours jeudi et vendredi, le premier atelier du gouvernement fédéral consacré au Covid-19 à long terme, des responsables de la santé publique, des chercheurs médicaux et des patients ont déclaré que la maladie devait être reconnue comme un syndrome, donner un nom et être prise au sérieux par médecins.

Il est urgent de s’attaquer aux symptômes à long terme du coronavirus, ont déclaré cette semaine des responsables de la santé publique de premier plan, avertissant que des centaines de milliers d’Américains et des millions de personnes dans le monde pourraient rencontrer des problèmes persistants qui pourraient entraver leur capacité à travailler et à fonctionner normalement.

«Nous devons creuser et faire le travail qui doit être fait pour aider à soulager la souffrance et arrêter cette folie», a déclaré le Dr Michael Haag, un expert en maladies infectieuses de l’Université de l’Alabama à Birmingham, qui était coprésident d’une session.

Au cours des derniers mois, les patients atteints de coronavirus souffrant de problèmes de santé persistants et débilitants ont été largement qualifiés de «long-courriers Covid». Mais certains survivants et experts estiment que ce nom banalise l’expérience, diminuant son importance en tant que syndrome médical que les médecins et les assureurs devraient reconnaître, diagnostiquer et essayer de traiter. L’un des problèmes urgents que les patients et les experts pèsent actuellement est de savoir quel terme médical officiel devrait être adopté pour décrire l’ensemble des symptômes post-Covid.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment publié une liste de certains symptômes à long terme , y compris la fatigue, les douleurs articulaires, les douleurs thoraciques, le brouillard cérébral et la dépression, mais les médecins et les chercheurs ont déclaré qu’ils en savaient encore peu sur l’étendue ou la cause de nombreux problèmes, quels patients les développeraient ou comment les résoudre.

De tels symptômes – allant des problèmes respiratoires aux problèmes cardiaques en passant par les problèmes cognitifs et psychologiques – affectent déjà un nombre incalculable de personnes dans le monde. Même pour les personnes qui n’étaient jamais assez malades pour être hospitalisées, les conséquences peuvent être longues et épuisantes avec un mélange complexe et durable de symptômes.

Le Dr John Brooks, médecin en chef de la réponse Covid du CDC, coprésident avec le Dr Haag d’une session, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les symptômes post-Covid à long terme affectent «de l’ordre de dizaines de milliers de personnes aux États-Unis. États et peut-être des centaines de milliers. »

Il a ajouté: «Si vous me demandez ce que nous savons de cette phase post-aiguë, j’ai vraiment du mal à vous dire que nous en savons beaucoup. C’est ce sur quoi nous travaillons vraiment épidémiologiquement pour comprendre de quoi il s’agit, combien de personnes l’obtiennent, combien de temps cela dure-t-il, ce qui le cause, qui affecte-t-il, et ensuite, bien sûr, que pouvons-nous faire pour l’empêcher. événement. »

Les présentations des survivants de Covid-19 – dont le Dr Peter Piot, un expert en maladies infectieuses de renommée mondiale qui a aidé à découvrir le virus Ebola – ont clairement montré que pour de nombreuses personnes, se remettre de la maladie n’est pas comme basculer un interrupteur.

Le Dr Piot, qui est le directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et conseiller spécial sur la recherche sur Covid-19 auprès du président de la Commission européenne, a déclaré qu’il avait contracté le coronavirus en mars et avait été hospitalisé pendant une semaine en avril. La phase aiguë de sa maladie impliquait certains, mais pas tous, des symptômes classiques de la maladie. Par exemple, sa saturation en oxygène était très faible, mais il n’a développé d’essoufflement ou de toux qu’après son retour de l’hôpital.

Le mois suivant, il a connu une fréquence cardiaque rapide plusieurs heures par jour, a-t-il déclaré. Pendant près de quatre mois, il a connu une fatigue et une insomnie extrêmes. «Ce que j’ai trouvé le plus frustrant personnellement, c’est que je ne pouvais rien faire», a déclaré le Dr Piot, qui se considère maintenant guéri sauf pour avoir besoin de plus de sommeil qu’avant son infection. «J’ai juste dû attendre une amélioration.»

Chimère Smith, 38 ans, une enseignante à Baltimore qui n’a pas pu travailler depuis qu’elle est tombée malade en mars, a déclaré qu’elle avait lutté pendant des mois pour avoir ses symptômes, qui comprenaient une perte de vision d’un œil, pris au sérieux par les médecins.

«Cela a été une tâche ardue et la tâche et le voyage se poursuivent», a-t-elle déclaré.

Mme Smith, qui est noire, a déclaré qu’il était particulièrement important d’informer les habitants des communautés mal desservies que les effets à long terme sont «aussi réels et possibles que de mourir du virus lui-même».