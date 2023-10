Les « longs rhumes » sont aussi courants que les longs COVID et peuvent laisser des « symptômes prolongés » | Nouvelles du Royaume-Uni

Les « longs rhumes » peuvent être tout aussi courants que les longs COVID, ont découvert les scientifiques.

Une étude a révélé que les personnes présentaient des symptômes prolongés après avoir eu des infections respiratoires telles que le rhume, la grippe et la pneumonie – de la même manière qu’elles pourraient le faire après avoir contracté le COVID.

Les symptômes courants d’un « long rhume » comprennent la toux, les douleurs à l’estomac et la diarrhée qui durent plus d’un mois.

Longue COVID les patients étaient plus susceptibles de souffrir d’étourdissements, d’étourdissements et de problèmes de goût et d’odorat.

Ils ont également ressenti des palpitations cardiaques, de la transpiration et une perte de cheveux.

Certains symptômes se chevauchaient, notamment l’essoufflement et la fatigue.

Des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres ont analysé les données de 10 171 adultes au Royaume-Uni pour l’étude, qui a été publiée dans la revue EClinicalMedicine du Lancet.

Les résultats suggèrent « qu’il pourrait y avoir des impacts à long terme sur la santé suite à des infections respiratoires aiguës non liées au COVID, telles que le rhume, la grippe ou la pneumonie, qui restent actuellement méconnues », ont-ils déclaré.

Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les symptômes peuvent durer pendant une durée identique ou similaire à celle d’un long COVID – et pourquoi certaines personnes souffrent plus que d’autres.

Selon l’étude, le fait d’avoir une maladie plus grave peut augmenter les risques de problèmes de santé à long terme.

Les données ont été collectées dans le cadre de l’étude nationale « Covididence UK » de l’université sur le COVID-19, lancée en 2020.

L’enquêteur en chef, le professeur Adrian Martineau, a déclaré que les résultats pourraient trouver un écho chez les personnes qui ont souffert de symptômes à long terme après avoir eu une infection respiratoire, malgré un test négatif pour le COVID à l’aide d’un prélèvement du nez ou de la gorge.

Il a souligné l’importance des recherches en cours pour aider à « comprendre pourquoi certaines personnes présentent des symptômes plus prolongés que d’autres ».

« En fin de compte, cela pourrait nous aider à identifier la forme de traitement et de soins la plus appropriée pour les personnes touchées », a-t-il ajouté.

L’auteur principal Giulia Vivaldi de l’Université Queen Mary de Londres a déclaré : « Nos résultats mettent en lumière non seulement l’impact d’un long COVID sur la vie des gens, mais également d’autres infections respiratoires.

« Un manque de sensibilisation – ou même l’absence d’un terme commun – empêche à la fois le signalement et le diagnostic de ces pathologies.

« Alors que la recherche sur le long COVID se poursuit, nous devons profiter de l’occasion pour enquêter et considérer les effets durables d’autres infections respiratoires aiguës.

« Ces « longues » infections sont si difficiles à diagnostiquer et à traiter, principalement en raison du manque de tests de diagnostic et du grand nombre de symptômes possibles.

« Il y a eu plus de 200 (symptômes) étudiés rien que pour le long COVID. »

L’étude a examiné les symptômes des personnes après leur infection initiale, à l’aide de questionnaires standardisés.

Le délai le plus long entre l’infection initiale et l’apparition de symptômes persistants était de 37 semaines pour les infections non liées au COVID et de 64 semaines pour les personnes atteintes du COVID.

Les maladies post-virales ne sont pas un phénomène nouveau, a ajouté Mme Vivaldi, mais les recherches existantes se sont principalement concentrées sur les personnes qui ont survécu à une infection grave, souvent après avoir été hospitalisées.

Long COVID a montré que les gens peuvent être en proie à des symptômes persistants, quelle que soit la gravité de leur infection, a-t-elle déclaré.

On estime qu’environ 1,9 million de personnes au Royaume-Uni vivent avec un long COVID.

Une étude réalisée en septembre a révélé qu’un tiers des patients atteints d’un long COVID avaient subi des dommages à plusieurs organes cinq mois après l’infection.

Les examens des patients ayant reçu un traitement hospitalier pour le virus ont montré des taux plus élevés de dommages aux poumons, au cerveau et aux reins.

Correspondant technologique de Sky News Rowland Manthorpe a documenté son combat après avoir souffert d’un long COVID depuis plus de 18 mois.

Il a déclaré que cette maladie avait « ruiné sa vie », le laissant avec une fatigue paralysante et un brouillard cérébral.

Des recherches menées en janvier ont révélé les patients de longue date du COVID qui ont eu une légère crise du virus devraient s’attendre à ce que leurs symptômes disparaissent d’ici un an.

Un médicament expérimental offrait l’espoir de réduisant considérablement la fatigue chez les personnes atteintes d’un long COVID.