Les « longs rhumes » pourraient être aussi courants que les « longs Covid » : étude

L’étude, publiée vendredi dans une revue scientifique La Lancette a montré que les infections non-Covid peuvent être associées à une série de maladies plus de quatre semaines après l’infection initiale.

« Les syndromes d’infection post-aiguë ne sont pas un phénomène nouveau ; en effet, de nombreux cas de syndrome de fatigue chronique font suite à un épisode s’apparentant à une infection. Néanmoins, ces syndromes restent souvent non diagnostiqués en raison du large éventail de symptômes et du manque de tests de diagnostic, « , indique une introduction à la recherche sur le site Web de The Lancet.

Il y avait des similitudes entre les symptômes des personnes atteintes de « longs rhumes » et de « longs rhumes », mais les problèmes typiques post-Covid tels que les déficiences du goût et de l’odorat et les étourdissements étaient moins fréquents chez les personnes souffrant de longs rhumes.

« Long Covid » fait généralement référence à une gamme d’effets à moyen et long terme qui peuvent apparaître à la suite d’une infection par Covid, notamment la fatigue, l’essoufflement et le dysfonctionnement cognitif.

Le terme « long Covid » a été inventé au printemps 2020, lorsque les personnes qui avaient eu le Covid-19 ne se sont pas complètement rétablies avant plusieurs semaines ou mois après avoir été infectées pour la première fois.

L’Organisation mondiale de la santé la définit comme « la persistance ou le développement de nouveaux symptômes trois mois après l’infection initiale… ces symptômes durant au moins deux mois sans autre explication ».