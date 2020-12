Les entreprises ont qualifié les nouvelles règles de verrouillage de niveau 4 de « coup de pied dans les dents » pour les entreprises en difficulté, tandis que les Londoniens paniqués se demandaient comment ils pourraient terminer leurs achats de Noël.

Boris Johnson cet après-midi a révélé qu’un tiers de l’Angleterre – y compris Londres et une partie des comtés d’origine – serait plongé dans un verrouillage brutal de « niveau 4 » à partir de minuit.

Le support draconien signifie que les magasins non essentiels sont forcés de fermer et les restrictions de voyage, y compris une commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même – même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer cinq jours de fête. ‘bulles’.

La Confédération de l’industrie britannique a qualifié cette décision de « véritable coup de pied dans les dents », affirmant que de nombreuses entreprises « comptaient récupérer un terrain perdu » pendant la saison des achats de Noël.

Et les Britanniques furieux se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration à l’approche de Noël – plusieurs ont critiqué le changement de dernière minute pour avoir fait des ravages sur leurs plans d’achat.

Sur la photo: Oxford Street à Londres samedi

Le directeur de la politique britannique de CBI, Matthew Fell, a déclaré: « Partout où les infections augmentent, il est juste que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour protéger la santé publique.

« Mais l’annonce que de grandes parties du Sud-Est seront soumises à de nouvelles restrictions de niveau 4 sera un véritable coup de pied dans les dents pour de nombreuses entreprises déjà en difficulté.

«Alors qu’une grande partie de l’impact du niveau 4 sera sur la vie de la famille des gens, de nombreux détaillants comptaient récupérer le terrain perdu après une année vraiment difficile.

«Le soutien est là lorsque les locaux commerciaux sont contraints de fermer et doivent atteindre rapidement les entreprises, de même que le prêt et les congés accordés récemment.

Mais il ne fait aucun doute qu’un nouveau regard sera nécessaire en janvier sur la manière dont le gouvernement peut soutenir les entreprises britanniques jusqu’au printemps. Tous les efforts doivent être faits pour accélérer le déploiement des tests rapides de masse et du vaccin afin qu’ils puissent commencer à avoir un impact ».

Adam Marshall, le directeur général des chambres de commerce britanniques, s’est fait l’écho des préoccupations concernant l’impact du verrouillage sur les entreprises.

Il a déclaré: « Noël a déjà été annulé pour de nombreuses entreprises, mais encore plus souffriront désormais de cette décision de dernière minute.

«Si le gouvernement doit agir face aux préoccupations de santé publique, il doit également s’attaquer aux conséquences économiques de ses actions. Y aura-t-il plus d’aide pour les entreprises forcées de fermer leurs portes – et pour celles qui ont payé pour des actions qu’elles ne peuvent plus vendre?

«Quel soutien y aura-t-il pour les entreprises dont les projections de trésorerie sont à nouveau plongées dans le chaos?

«L’introduction d’un niveau supplémentaire sans avertissement ni aide supplémentaire est un coup dur pour les hommes d’affaires qui ne voulaient rien de plus que de pouvoir échanger en toute sécurité pendant la période des fêtes et au-delà.

«Il est clair que les ministres des quatre pays envisagent désormais des mesures encore plus strictes. Avec un grand nombre d’entreprises déjà à la limite, il serait inadmissible que de nouvelles restrictions ou fermetures soient annoncées sans un ensemble de soutien plus complet qui donne aux entreprises la confiance que les ministres les soutiendront pendant une année incertaine.

Le Premier ministre a déclaré ce soir qu’il n’avait « pas d’autre choix » que d’agir après que d’autres preuves aient fait surface sur la propagation dévastatrice d’une souche mutante Covid.

M. Johnson a déclaré qu’il pourrait augmenter le taux de R crucial de 0,4 et être 70% plus transmissible que les versions précédentes.

«Nous devons agir maintenant», a-t-il dit, appelant le public à «rester local». « Nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu …

« Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants et leur famille ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant. Mais j’ai dit tout au long de cette pandémie que nous devons et serons guidés par la science.

Il a ajouté: « En tant que Premier ministre, je crois sincèrement qu’aucune alternative ne s’offre à moi.

«Sans action, les preuves suggèrent que les infections augmenteraient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d’autres perdraient la vie.

Le directeur scientifique, Patrick Vallance, a déclaré que rien n’indiquait à ce jour que la mutation serait en mesure d’annuler les vaccins – des nouvelles rassurantes pour environ 350000 personnes, selon M. Johnson, ont maintenant reçu leur première dose.

«Ce virus se propage plus facilement et donc plus de mesures sont nécessaires pour le garder sous contrôle.

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré que le danger était que les personnes se déplaçant à travers le pays « sement » la variante. «C’est un mauvais moment», dit-il.

Le nouveau niveau 4 sera imposé à toutes les zones de niveau 3 existantes dans le sud-est, couvrant le Kent, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Surrey (à l’exclusion de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Il s’appliquera également à Londres, Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire et Essex – à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring.

Les règles seront essentiellement les mêmes que celles du verrouillage général sous lequel l’Angleterre était en novembre. Les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les installations de loisirs et les soins personnels tels que les coiffeurs.

Cependant, les lieux de culte peuvent rester ouverts.

Il sera conseillé aux personnes des autres niveaux de ne pas se rendre dans les zones les plus élevées, tandis que les résidents du niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans les zones les moins infectées.

Ils postuleront pendant au moins deux semaines, la situation devant être examinée lors du prochain point de révision le 30 décembre. Les écoles ne seront pas affectées immédiatement car elles ont rompu pour Noël – mais ce qui se passera si le 4 restrictions doivent être maintenues jusqu’en janvier.

Les Britanniques furieux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur colère face à cette décision.

Une personne a écrit: «Alors, qu’est-ce que le niveau 4 maintenant? Est-ce que toutes les choses non essentielles se ferment? Comme des trucs pour tous ceux qui n’ont pas fini leurs achats de Noël?

Un autre a déclaré: « Je ne sais pas ce qu’est le niveau 4 et s’il est légitime, mais cela m’a incité à faire tous mes achats de Noël en magasin aujourd’hui. »

Une femme inquiète a ajouté: « Laissez-moi me préparer à aller faire le reste de mes achats de Noël parce que je ne sais pas de quoi parle cette discussion de niveau 4. »

Un cinquième acheteur en colère a écrit: « Boris ferait mieux de ne pas fermer les magasins … Je dois faire mes achats de Noël la veille de Noël! »

Les ministres sont en pourparlers pour contenir la souche mutante – qui, jusqu’à présent, aurait été largement confinée au Sud-Est.

Le gouvernement gallois a rompu les rangs avec le reste du Royaume-Uni en réduisant les bulles de Noël, en vigueur du 23 au 27 décembre, de trois à deux ménages. On pense que les bulles seront toujours autorisées aux niveaux 1 à 3 en Angleterre.

Les Britanniques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration, avec un écrit: « Wtf est le niveau 4, j’ai besoin de faire des achats de Noël »

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a confirmé cet après-midi que la nouvelle variante était plus contagieuse.

Il a déclaré: « Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

« En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue à agir dans sa zone pour réduire la transmission.

Son avertissement fait suite à des expériences du laboratoire Porton Down du Wiltshire qui ont révélé que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que toute souche détectée auparavant.

Inconscients des mauvaises nouvelles à venir, d’innombrables Britanniques affluaient encore aujourd’hui dans les rues et les supermarchés du pays alors qu’ils s’approvisionnaient en articles de Noël et achetaient des cadeaux.

Le Premier ministre a convoqué une conférence de presse d’urgence cet après-midi après avoir tenu des pourparlers de crise avec le Cabinet – avec des signes que des pans des comtés d’origine, y compris Londres, seront passés au nouveau niveau de restrictions.

Les experts prédisent que les caisses du Royaume-Uni sonneront avec un montant stupéfiant de 2,5 millions de livres sterling dépensé avant le 22 décembre, alors que les acheteurs s’empilent sur des cadeaux de dernière minute.

Une source a déclaré au Daily Telegraph que Downing Street pourrait restreindre les déplacements à destination et en provenance du sud-est, avec d’autres mesures proposées interdisant aux navetteurs de se rendre à Londres.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a fait pression pour des restrictions plus strictes toute la semaine, mais des sources gouvernementales de haut niveau insistent sur le fait qu’il n’y a pas de plans actuels pour un troisième verrouillage national ou un quatrième niveau – bien que des propositions semblent avoir été élaborées.

Il est entendu que le Premier ministre a reçu hier soir de nouvelles preuves « alarmantes » sur la nocivité de la souche mutante, mais un expert a déclaré aujourd’hui qu’il pourrait s’écouler des semaines avant que l’on sache à quel point cela pourrait être dommageable.

Le professeur Sir Mark Walport – membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les situations d’urgence (Sage) – a déclaré hier soir qu’il y avait une réelle possibilité qu’il puisse avoir un «avantage de transmission».

Les experts prédisent que les caisses du Royaume-Uni sonneront avec 2,5 millions de livres sterling dépensés par minute avant le 22 décembre, alors que les acheteurs s’empilent sur des cadeaux de dernière minute

« Ce qui se passe avec les virus, c’est qu’ils muent naturellement tout le temps et ceux qui sont susceptibles de bien fonctionner sont ceux qui augmentent la transmission », a-t-il déclaré à Newsnight de BBC2.

«Nous savons qu’il s’agit d’une nouvelle variante, elle a été vue dans d’autres pays mais elle semble être assez répandue, ce qui suggère qu’elle a un avantage de transmission.

«Les scientifiques travaillent très dur pour comprendre ce qui se passe. Mais il semble certainement possible que cela se transmette plus facilement.

« Cela rendra la distanciation sociale encore plus critique. »

Cela vient après que les données utilisées pour justifier le placement de 38 millions de personnes dans le niveau 3 ont été publiées hier, le nombre R du Royaume-Uni dépassant à nouveau un.

Une série de graphiques ont été publiés par le Joint Biosecurity Center (JBC), l’organisation secrète de Whitehall chargée d’attribuer les verrouillages de style whack-a-mole, après que des pans du Sud-Est aient été plongés dans la fourchette la plus stricte dans le cadre de la première secousse. -up du système depuis la fin de l’arrêt national.

Ils mettent en évidence le fossé Nord-Sud qui a émergé depuis que le pays est sorti du verrouillage le 2 décembre, Londres et les comtés d’origine supportant désormais le poids de la vague hivernale et de l’épidémie qui s’éteint dans les régions du nord de niveau 3.

Une mer de verdure – représentant des épidémies en diminution – a émergé dans les anciennes régions sensibles du Nord-Est et du Yorkshire depuis la levée de l’intervention nationale, les infections étant désormais concentrées à Londres et dans ses environs et sa ceinture de banlieue.