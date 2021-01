Les habitants de la capitale ont déclaré qu’il était « temps de quitter Londres », après que Boris Johnson ait plongé l’Angleterre dans un troisième verrouillage draconien depuis mars.

S’adressant au pays depuis Downing Street hier soir, M. Johnson a déclaré que les mesures resteraient probablement en place pendant sept semaines – les écoles et les universités passant à l’apprentissage en ligne et les personnes vulnérables devant se protéger.

Le public ne sera à nouveau autorisé à quitter la maison que pour l’une des cinq raisons suivantes: aller au travail si cela est essentiel, faire les courses pour les produits de première nécessité, faire de l’exercice – autorisé avec une autre personne d’un autre foyer, prendre soin de quelqu’un ou demander de l’aide médicale.

Le Premier ministre a exhorté les gens à suivre les directives immédiatement, avant que les mesures de style mars n’entrent en vigueur mercredi.

Les Londoniens ont dit qu’ils cherchaient à sortir de la ville.

Boris Johnson a annoncé hier soir que l’Angleterre entamerait un verrouillage de style mars qui pourrait durer au moins sept semaines. Les Londoniens ont exprimé leur intention de quitter la capitale avant que les règles ne deviennent loi aux petites heures du mercredi matin.

Un utilisateur de Twitter a écrit hier soir: « Frère, j’ai besoin de quitter Londres d’ici demain, je ne peux pas être piégé ici. »

Un autre a écrit: « Eh bien, pour moi, je quitte toujours Londres pour retourner à Coventry, alors je vais faire mon niveau 5 là-bas.

D’autres se sont plaints de la perspective que des personnes se déplacent hors de la ville, qui vivait sous le niveau 4, avec des pans du pays, avant l’annonce de la nuit dernière.

Les Londoniens ont suggéré qu’ils pourraient essayer de sortir de la capitale avant le début officiel du verrouillage mercredi. Le Premier ministre a exhorté les Britanniques à suivre les règles « immédiatement »

L’un d’eux a écrit: « Tous ces b ***** » Londoniens « qui s’enfuyaient dans leurs maisons londoniennes dans le nord … heh f ****** » Londoners « . »

Le trafic sur les routes de Londres est en hausse de 2% par rapport à 6 heures du matin hier.

Les mains jointes et assis derrière un bureau à Downing Street, M. Johnson a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune chance qu’ils soient levés pendant au moins sept semaines – et peut-être plus si le déploiement du vaccin ne se passe pas bien.

«Nos hôpitaux subissent plus de pression qu’à n’importe quel moment depuis le début de la pandémie. Il est clair que nous devons faire plus… pendant que nos vaccins sont déployés », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne serait pas « possible ou juste » que les examens se déroulent normalement cet été.

« Les semaines à venir seront les plus difficiles, mais je crois vraiment que nous arrivons au bout de la lutte », a-t-il déclaré, promettant que d’ici la mi-février, les quatre premières catégories de la liste de distribution de vaccins auront eu leurs premiers coups.

Il y a 13,2 millions de personnes dans les quatre premiers groupes sur la liste de vaccination – les résidents des foyers de soins et les plus de 80 ans, les agents de santé de première ligne, les plus de 70 ans et les personnes cliniquement vulnérables.

Mais le Premier ministre a admis qu’il ne pouvait que donner l’assurance que la situation s’améliorera en supposant que « notre compréhension du virus ne changera pas à nouveau »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que le gouvernement aurait dû aller plus loin en étendant les règles sur le port des masques pour couvrir les zones extérieures très fréquentées et en renforçant les contrôles aux frontières.

« Cette annonce par le gouvernement d’un verrouillage national complet était inévitable », a déclaré M. Khan.

« On ne sait pas pourquoi il a fallu si longtemps à Boris Johnson pour arriver à cette conclusion. »

Les sources No10 insistent sur le fait que le gouvernement veut revenir dans un système de hiérarchisation lorsque le virus disparaît et que les vaccinations le permettent.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré que la répression était « essentielle » et que ses députés les soutiendraient, garantissant ainsi l’approbation du Parlement.