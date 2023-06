Les London Irish devraient être suspendus de Gallagher Premiership alors que la date limite de prise de contrôle de mardi approche | Actualités du rugby à XV

Les London Irish devraient être suspendus de la Premiership mardi

Les London Irish devraient être suspendus de la Gallagher Premiership mardi à l’expiration du délai pour prouver qu’ils disposent des finances nécessaires pour opérer la saison prochaine.

Les Irlandais ont jusqu’à 16 heures mardi soit pour finaliser un projet de rachat par un consortium américain, soit pour que le propriétaire Mick Crossan s’engage envers le club pour l’intégralité de la campagne 2023-24.

Lundi, le rachat n’était pas près d’être finalisé avec des documents clés, y compris une preuve de fonds encore à fournir à la Rugby Football Union, tandis que Crossan a l’intention de rompre les liens.

Seuls 50% de la masse salariale du personnel pour mai ont été payés et les salaires impayés doivent également être réglés si les Irlandais doivent prendre leur place en Premiership la saison prochaine.

C’est le fait que Crossan n’a pas payé l’intégralité des salaires la semaine dernière qui a persuadé la RFU de prolonger le délai de six jours dans l’espoir que le personnel et les joueurs obtiendraient l’argent qui leur était dû.

Les perspectives des Irlandais se sont encore détériorées vendredi lorsqu’ils ont reçu une pétition de liquidation par HM Revenue and Customs concernant une facture d’impôt impayée.

Des requêtes ont été déposées contre London Irish Holdings Limited et London Irish Rugby Football Ground Limited.

La disparition des Exiles, qui ont terminé la Premiership à la cinquième place, conclurait la saison la plus sombre de l’histoire du club anglais après que Wasps et Worcester se soient repliés en raison de leurs propres difficultés financières.

Les guêpes ont été rétrogradées au pied de la pyramide du rugby après que leurs nouveaux propriétaires n’aient pas réussi à obtenir le financement nécessaire pour se relancer dans le championnat, tandis que Worcester est resté silencieux sur son plan de reconstruction à partir du cinquième niveau.

Les Irlandais ont des dettes d’environ 30 millions de livres sterling et ne possèdent pas leur propre stade, jouant plutôt au stade communautaire Gtech de Brentford après une période de 20 ans au stade Madejski de Reading.

Bill Sweeney et Simon Massie-Taylor, respectivement directeurs généraux de la RFU et de Premiership Rugby, ont été accusés par des députés d’avoir présidé à un « échec à une échelle épique » à la suite de l’effondrement de Wasps et de Worcester, mais les Irlandais ont eu toutes les chances de sécuriser Leur avenir.

Les instances dirigeantes ont été obligées de peser le désir de voir les exilés survivre avec la nécessité de mettre en place des plans pour la saison prochaine, la réduction des clubs de 13 à 10 nécessitant une structure de ligue différente.

Si un troisième club est perdu, le climat financier morose de la Premiership dans l’ère post-Covid sera à nouveau mis en évidence avec des équipes capables de fonctionner grâce au financement de bienfaiteurs.