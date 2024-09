Les loisirs gardent le cerveau vif et ralentissent le vieillissement cognitif

Que votre passe-temps favori soit de cuisiner ou de résoudre des mots croisés, votre hobby vous procure peut-être bien plus que de la joie et de la détente. Il s’avère que les activités envoûtantes que nous chérissons tant pourraient bien être nos armes secrètes contre le déclin cognitif progressif associé au vieillissement.

Loisirs et mystères du vieillissement cognitif

Le vieillissement cognitif, un processus inévitable qui érode lentement nos capacités cognitives à mesure que nous vieillissons, est un sujet d’importance.

Il est certainement troublant de savoir que chaque année, environ 10 % des personnes présentant des signes de troubles cognitifs légers évoluent vers la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence.

Il a été suggéré que la participation active à des activités cognitivement exigeantes pourrait protéger les personnes contre la détérioration mentale au fil du temps. Mais la mesure dans laquelle ces activités pourraient retarder le déclin cognitif est une énigme qui nous tient en haleine.

Déficience cognitive et loisirs

Dans une étude récente menée par l’École de santé publique de l’Université Texas A&M, de nouvelles perspectives ont émergé.

La recherche souligne que les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers, qui s’adonnent régulièrement à des niveaux élevés d’activités telles que des jeux de mots et des loisirs, montrent une amélioration de la mémoire, de la mémoire de travail, de l’attention et de la vitesse de traitement par rapport à leurs homologues moins actifs.

« Aujourd’hui, près de six millions de personnes aux États-Unis souffrent de démence, et ce nombre devrait atteindre environ 14 millions d’ici 2060 – les populations minoritaires étant les plus touchées », a déclaré le Dr. Junhyoung « Paul » Kimprofesseur associé de comportement en matière de santé à Université du Texas A&M« Nous avons cherché à combler les lacunes dans notre compréhension du déclin cognitif. »

Loisirs stimulants sur le plan cognitif

Avec ses collègues de la Université du sud du Mississippi et Université de l’IndianaLe Dr Kim a méticuleusement analysé les données relatives à 5 932 participants âgés de 50 ans ou plus en 2012. Les personnes présentaient des signes de troubles cognitifs légers et faisaient partie de l’étude sur la santé et la retraite (HRS) menée de 2012 à 2020.

Les chercheurs ont accordé une attention particulière aux réponses à sept questions qui évaluaient la fréquence de la participation des participants à des activités cognitivement stimulantes telles que la lecture, les jeux et d’autres loisirs. Leurs niveaux de participation ont été divisés en niveaux faible, moyen et élevé, ce qui correspond aux normes adoptées dans les études précédentes.

« Les participants ayant fait preuve d’un niveau d’engagement élevé ont constamment montré des niveaux de fonction cognitive avancés tout au long de l’étude et ont maintenu un niveau de capacités cognitives similaire à celui des autres groupes », a déclaré le Dr Kim.

Mémoire de travail, attention et vitesse de traitement

Les personnes actives dans la catégorie de haut niveau ont démontré une mémoire, une mémoire de travail, une attention et une vitesse de traitement améliorées par rapport à celles des groupes de niveau moyen et bas.

De plus, le groupe de niveau intermédiaire a affiché des niveaux plus élevés de mémoire de travail, d’attention et de vitesse de traitement par rapport au groupe de participation de faible niveau.

Le Dr Kim et son équipe espèrent que les résultats encourageront les prestataires de soins de santé à recommander aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers de participer à des activités cognitives stimulantes, de préférence trois à quatre fois par semaine.

« Nous avons également constaté des différences significatives dans les trois fonctions cognitives entre les années avec une pente décroissante, mais les différences entre 2014 et les autres années de l’ensemble de données qui ont été examinées n’étaient pas significatives », a déclaré le Dr Kim.

Orientations futures de recherche

Bien que les résultats soient encourageants, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les loisirs et la résilience cognitive.

Les recherches futures devraient examiner comment différentes formes d’activités influencent distinctement les fonctions cognitives et si certaines catégories démographiques pourraient mieux réagir que d’autres.

En outre, la réalisation d’études longitudinales auprès de diverses cohortes pourrait être utile pour appliquer ces résultats à des segments plus larges de la population.

Si vous êtes intéressé et souhaitez intégrer des activités plus stimulantes sur le plan cognitif dans votre routine quotidienne, voici quelques options réalisables, agréables et soutenues par la science :

• Lire régulièrement

• Participer à des jeux de mots

• Apprendre de nouvelles compétences

• Être sociable

• Faire de l’exercice régulièrement

Santé cognitive et loisirs

Même si le vieillissement cognitif fait partie de notre vie, de plus en plus de recherches suggèrent que nous pouvons prendre des mesures proactives pour en atténuer les effets. Il semble que rester mentalement actif ne soit pas seulement un moyen de passer le temps, mais aussi un moyen de préserver nos capacités cognitives jusqu’à un âge avancé.

En conclusion, garder notre esprit occupé en vieillissant pourrait potentiellement avoir des effets bénéfiques considérables sur la santé cognitive. Il est surprenant de penser que nos activités de loisirs puissent avoir un tel pouvoir.

Alors, la prochaine fois que vous vous lancerez dans des mots croisés ou dans un roman captivant, n’oubliez pas que vous ne faites pas que tuer le temps : vous améliorez également la santé de votre cerveau.

L’étude est publiée dans le Journal de l’amélioration cognitive.

