Les lois sur les terres étrangères poussent certains citoyens américains nés en Chine à repenser leur politique

Diana Xue a toujours suivi la politique de son mari, de ses amis et voisins à Orlando, en Floride, et a voté républicain.

Ce jour d’élection, elle brisera ce schéma.

Lorsque l’Assemblée législative et le gouverneur républicain dominés par le GOP de Floride a promulgué une loi L’année dernière, en interdisant aux ressortissants chinois sans résidence permanente aux États-Unis d’acheter une propriété ou un terrain, Xue, qui est devenu citoyen américain environ une décennie après avoir quitté la Chine pour étudier à l’université, a eu un « réveil ». Elle avait alors le sentiment que le Sunshine State avait plus ou moins légalisé la discrimination contre les Chinois.

La Floride a prouvé républicain fiable ces dernières années, mais Xue a déclaré : « Grâce à cette loi, je vais commencer à aider, à renverser tous les sièges que je peux. »

Au moins deux douzaines d’États ont adopté ou proposé des « lois sur les terres étrangères » visant à empêcher les ressortissants et les entreprises chinois d’acheter des propriétés ou des terrains en raison du statut d’adversaire étranger de la Chine. D’autres pays sont mentionnés, mais les experts affirment que la Chine est au centre des discussions politiques.

Les législateurs, pour la plupart républicains, ont fait pression sur les lois foncières dans un contexte de craintes croissantes des menaces économiques et des services de renseignement de la Chine. Au moment de la signature de la loi de Floride, le gouverneur Ron DeSantis a qualifié la Chine de « plus grande menace géopolitique » pour les États-Unis et a déclaré que la loi prenait position contre le Parti communiste chinois.

Certaines personnes nées en Chine et possédant la citoyenneté américaine se sentent désormais aliénées par les lois au point de pencher pour les démocrates. Beaucoup ont peur d’être maltraités en raison de leur appartenance ethnique.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur paroxysme en février 2023 après une ballon d’espionnage chinois présumé a été repéré au-dessus du Montana. Peu de temps après, des États à tendance républicaine comme le Missouri, le Texas et le Tennessee ont introduit des mesures similaires en matière de propriété foncière.

Les mesures impliquaient toutes des restrictions sur les entreprises ou les personnes en provenance de Chine et d’autres adversaires étrangers, notamment l’interdiction d’acheter des terrains à une certaine distance des installations militaires ou des « infrastructures critiques ». Certaines lois prévoient des exceptions très étroites pour les titulaires de visa non touristique et les personnes ayant obtenu l’asile.

Le Centre national du droit agricole estime désormais que 24 États interdisent ou limitent les étrangers sans résidence et les entreprises ou gouvernements étrangers à posséder des terres agricoles privées. L’intérêt pour les restrictions sur la propriété des terres agricoles est apparu après qu’un milliardaire chinois a acheté plus de 130 000 acres (52 600 hectares) à proximité d’une base aérienne américaine. base au Texaset la société chinoise Fufeng Group a cherché à construire une usine de maïs près d’une base de l’Air Force sur 300 acres (120 hectares) dans le Dakota du Nord.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que de telles lois non seulement vont à l’encontre des principes de l’économie de marché et des règles du commerce international, mais « alimentent davantage l’hostilité envers la communauté asiatique et chinoise aux États-Unis, intensifient la discrimination raciale et portent gravement atteinte aux droits de l’homme ». les valeurs que les États-Unis prétendent défendre.

Les lois de l’État interdisant aux ressortissants chinois de posséder des terres découragent les investisseurs chinois et effrayent d’autres investisseurs étrangers qui autrement aideraient les États-Unis à reconstruire leur base industrielle, a déclaré John Ling, qui a travaillé pendant des décennies pour attirer des projets manufacturiers internationaux, en particulier chinois, aux États-Unis.

Les lois ont également découragé les agents et les courtiers immobiliers. Angela Hsu, avocate en droit immobilier commercial à Atlanta, a déclaré qu’il était difficile de s’y retrouver dans une loi du gouverneur de Géorgie. signé en avril restreindre les ventes de terrains à certains citoyens chinois.

« Les courtiers à qui j’ai parlé essaient simplement de déterminer ce qu’ils peuvent faire en toute sécurité », a déclaré Hsu.

Au niveau fédéral, la Chambre a approuvé en septembre un projet de loi qui qualifierait de « déclarables » les ventes de terres agricoles impliquant des citoyens de Chine, de Corée du Nord, de Russie et d’Iran. Les chances qu’il obtienne l’approbation du Sénat sont toutefois minces.

La Chine « achète discrètement des terres agricoles américaines à un rythme alarmant, et ce projet de loi est une étape cruciale pour inverser cette tendance », a déclaré le représentant Dan Newhouse, républicain de l’État de Washington.

La représentante démocrate Maxine Waters, de Californie, a rejoint plusieurs organisations américaines d’origine asiatique en s’opposer au projet de loiarguant que son « approche globale » consistant à cibler des personnes originaires de pays spécifiques équivalait à du profilage racial.

La Chine possède moins de 1 % du total des terres agricoles détenues par des étrangers aux États-Unis, loin derrière le Canada, les Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou le Portugal.

Après la signature de la loi foncière de Floride en mai 2023, quatre ressortissants chinois ont intenté une action en justice. En avril, un avocat de l’American Civil Liberties Union les représentant a demandé à une cour d’appel fédérale de le bloquer.

La saga a incité la diaspora chinoise en Floride à se mobiliser. Certains ont formé la Florida Asian American Justice Alliance. Parmi eux se trouvait Xue. Elle s’est intéressée aux études sur la législature et au lobbying. Elle a constaté que seuls les démocrates comme la représentante d’État Anna Eskamani, qui est irano-américaine, considéraient que la loi était xénophobe.

« Elle a dit : « C’est de la discrimination. Je serai à vos côtés et je me battrai avec vous », a déclaré Xue.

Hua Wang, présidente du conseil d’administration d’un autre groupe d’engagement civique, United Chinese Americans, a déclaré que de plus en plus de gens prennent conscience que ces lois « affectent directement chacun d’entre nous ».

« Il y a des gens au Texas et en Floride qui disent pour la première fois qu’ils s’intéressent et qu’ils s’organisent », a déclaré Wang.

Les lois foncières adoptées au nom de la sécurité nationale font écho à un modèle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis considéraient les Japonais comme une menace, a déclaré Chris Suh, professeur d’histoire des États-Unis d’origine asiatique à l’Université Emory. Il est difficile de prétendre que les lois sont inconstitutionnelles si, sur le papier, elles sont fondées sur la citoyenneté et que d’autres pays sont nommés, a déclaré Suh.

Le sentiment anti-chinois a façonné les politiques depuis plus de 150 ans. Parmi ceux-ci figuraient le Page Act de 1875, qui limitait stratégiquement l’entrée des femmes chinoises aux États-Unis, et le Chinese Exclusion Act de 1882, la première loi d’envergure sur l’immigration fondée sur la race.

Les politiques ciblant les étrangers nuisent aux résultats financiers de tous les Américains, a déclaré Suh, soulignant que le fait d’exclure les travailleurs chinois du travail ferroviaire ou les immigrants japonais de l’achat de maisons ne profitait pas aux magnats des chemins de fer et aux propriétaires fonciers américains.

« C’est quelque chose à garder également dans le contexte d’aujourd’hui », a déclaré Suh. « L’un des principaux alliés de ceux qui tentent de renverser la loi sur les terres des étrangers en Floride sont ceux qui vont perdre de l’argent s’ils perdent le potentiel. acheteurs de leurs terres.

La loi incite les immigrants chinois qui ont obtenu la citoyenneté à s’inquiéter de choses comme le racisme ou les accusations d’espionnage dans leur propre maison, a déclaré Xue.

« Vous pensez que cela n’a rien à voir avec vous, mais les gens vous regardent – ​​à quoi vous ressemblez, quel est votre nom de famille », a déclaré Xue. « Ils ne vous demanderont pas si vous êtes citoyen américain ou non. »

___

Terry Tang a rapporté de Phoenix. Didi Tang a rapporté de Washington.