Les lois sur les crimes haineux aux États-Unis manquent d’uniformité, selon un rapport sur les droits civiques

Bien que la Géorgie ait promulgué une loi haineuse juste un an avant la fusillade, un procureur chargé de l’affaire n’a pas lié une motivation haineuse aux meurtres.

Le rapport a également cité la fusillade dans un spa à Atlanta, en Géorgie, plus tôt cette année, où un homme a tué huit personnes, dont la plupart étaient des femmes d’origine asiatique. L’homme a plaidé coupable à quatre des meurtres mardi et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Le Centre pour l’étude de la haine et de l’extrémisme a signalé une augmentation de 150 % des crimes haineux anti-asiatiques de 2019 à 2020, sur la base des statistiques de la police des 16 plus grandes villes du pays, note le rapport.

La discussion sur les crimes haineux a pris un nouvel élan à la suite d’une vague signalée de violence anti-asiatique et antisémite au cours de l’année écoulée. En particulier, le rapport a souligné la hausse des crimes à motivation raciale ciblant les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique, ou AAPI, pendant la pandémie.

« Nous devons améliorer nos lois sur les crimes haineux et nous engager dans des solutions plus larges pour réduire la haine dans notre pays. Comme toute loi, les lois sur les crimes haineux à elles seules ne résoudront pas un problème aussi important que l’augmentation de la violence haineuse », Ineke Mushovic, directrice exécutive de Movement Projet d’avancement, dit dans un communiqué accompagnant le rapport.

Le rapport, publié mercredi par le Movement Advancement Project, procède à un examen national des lois sur les crimes haineux pour révéler leurs écarts et leurs défauts dans la réponse aux crimes fondés sur des préjugés contre les minorités raciales, les LGBTQ+ et les personnes handicapées, entre autres.

Les lois sur les crimes haineux aux États-Unis sont incohérentes et limitées dans la lutte contre la violence motivée par des préjugés, selon un rapport publié par des défenseurs des droits civiques à la suite d’une montée de la haine anti-asiatique pendant la pandémie.

Quarante-six États ainsi que DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines ont leurs propres lois sur les crimes haineux, selon le rapport. Mais ils varient tous considérablement, ce qui conduit à « un patchwork complexe et incohérent de politiques et de protections à travers le pays », selon le rapport.

Par exemple, la plupart des lois couvrent la race, l’origine ethnique et la religion, mais il existe des « variations considérables » en ce qui concerne les crimes haineux fondés sur le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’âge, selon le rapport. Cela démontre le manque d’uniformité des protections offertes à certaines communautés vulnérables.

Le rapport a également noté des incohérences dans la collecte et la déclaration des données sur les crimes de haine entre les États, avec seulement la moitié d’entre eux exigeant que les forces de l’ordre signalent les données sur les crimes de haine au FBI. L’enregistrement de ces données est crucial pour évaluer l’efficacité des lois sur les crimes haineux, ajoute le rapport.

Les données disponibles du FBI ont signalé un record de dix ans de crimes haineux en 2019, dont la plupart sont motivés par des préjugés raciaux ou ethniques.

D’autres données indiquent également que la majorité des crimes haineux aux États-Unis sont commis par des Blancs, selon le rapport. Cependant, le rapport a noté que les crimes haineux signalés par les forces de l’ordre de l’État au FBI identifient de manière disproportionnée les Noirs comme des auteurs de crimes haineux.

Les dossiers des forces de l’ordre de 13 États répertoriaient les délinquants noirs à un taux près de 1,6 à 3,6 fois la taille de la population noire de l’État, selon le rapport.

Cela démontre le préjugé répandu dans le système de justice pénale, qui, selon le rapport, décourage souvent les communautés vulnérables de signaler leurs expériences de crimes haineux aux forces de l’ordre.

En plus d’examiner les lois sur les crimes haineux, le rapport décrit les façons dont elles peuvent être améliorées.

De nombreuses lois partagent un élément central consistant à utiliser des sanctions pénales lorsqu’elles sont violées, mais le rapport indique qu’il y a « peu de preuves » que de telles améliorations dissuadent les crimes haineux. Au lieu de cela, le rapport appelle à des approches non carcérales axées sur la réadaptation et la guérison.

La loi sur les crimes de haine Covid-19 a été citée comme exemple d’amélioration de la législation sur les crimes de haine.

La législation fédérale a été promulguée par le président Joe Biden en mai, et charge le ministère de la Justice de rationaliser l’examen des crimes haineux liés à la pandémie. Il donne également aux forces de l’ordre locales plus de ressources pour suivre ces crimes et fournit des conseils sur la façon de réduire le langage discriminatoire lié au virus.

Le rapport préconise également d’étendre les protections pour les communautés touchées par les crimes haineux et d’améliorer la responsabilité et la formation des forces de l’ordre.

« Aujourd’hui, nous sommes à un tournant. Bien que nous sachions que les lois sur les crimes haineux sont importantes et ont réussi à tenir les délinquants responsables, nous savons également qu’elles peuvent et doivent avoir plus d’impact », a écrit Judy Shepard, présidente de Matthew Shepard. Fondation, dans l’avant-propos du rapport.

Matthew Shepard, un étudiant gay de l’Université du Wyoming qui a été battu et laissé à mort, est devenu une source d’inspiration pour une loi fédérale de 2009 sur les crimes haineux.