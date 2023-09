Les lois sur le suicide assisté violent la loi sur les Américains handicapés

Cet été, des défenseurs des droits des personnes handicapées ont poursuivi la Californie en justice pour sa soi-disant loi sur les options de fin de vie. En vertu de cette loi de 2016, le suicide assisté est accessible aux personnes considérées comme en phase terminale et ayant moins de six mois à vivre. Mais, comme le soutient le procès, la loi viole les droits légaux des Californiens handicapés et aggrave la déshumanisation à laquelle ils sont déjà confrontés.

Les résidents californiens Lonnie VanHook et Ingrid Tischer connaissent le problème. VanHook et Tischer souffrent de handicaps importants qui seraient mortels sans prise en charge médicale. Tous deux ont eu du mal à obtenir des soins médicaux et un soutien à domicile. Ils croient avoir été victime de discrimination dans les hôpitaux en raison de leur handicap et, dans le cas de VanHook, également parce qu’ils sont noirs. Tous deux ont entendu dire que leur qualité de vie est inacceptable. Tischer décrit le refus d’un médecin de la mettre en rééducation après une pneumonie comme un « coup de poing solide » Tous deux ont eu des crises de dépression, d’anxiété et ont pensé à en finir avec tout cela. Ils craignent que s’ils deviennent suicidaires, ils ne bénéficieront pas des services de prévention du suicide disponibles pour le grand public californien, mais seront plutôt approuvés pour une prescription de médicament mortel. .

Au milieu des disparités existantes en matière de soins de santé, le suicide assisté, bien qu’apparemment volontaire, met en péril les malades et les handicapés. Une loi qui l’autorise est discriminatoire car elle prévoit une exception arbitraire liée à la santé à la politique de l’État visant à dissuader les tentatives de suicide. Quatre groupes de défense des droits des personnes handicapées se sont joints à VanHook et Tischer pour déposer une plainte. procès fédéral alléguant que la loi californienne sur les options de fin de vie viole l’Americans with Disabilities Act (ADA), l’article 504 de la Rehabilitation Act et les clauses d’égalité de protection et de procédure régulière du 14e amendement de la Constitution américaine.

Les personnes en phase terminale ont des déficiences qui ont un impact sur les activités de la vie quotidienne et sont donc protégées par l’ADA. Les gens demandent généralement des prescriptions mortelles en raison d’un perception d’une diminution de l’autonomie, ou le sentiment d’être un fardeau. Un étude indique que la peur d’entrer dans une maison de retraite est beaucoup plus susceptible que la douleur d’alimenter le désir de hâter la mort. Il ne s’agit pas uniquement de préoccupations liées à la fin de vie. Ce sont les préoccupations résolubles des personnes qui veulent contrôler leur vie mais qui ont besoin d’un type d’aide que d’autres n’ont pas actuellement.

Les craintes de VanHook et Tischer quant à la frontière floue entre les maladies en phase terminale et les maladies chroniques qui mettent la vie en danger sans traitement sont fondées. Dans les États où le suicide assisté est légal, les personnes ont été jugées éligibles en fonction de conditions telles que le diabète, l’arthrite et la anorexie.

Les lacunes dans les connaissances peuvent jouer un certain rôle dans le fait qu’une personne ne se voit pas offrir certains services. Par exemple, un prestataire peut ne pas être pleinement conscient de la fréquence à laquelle les idées suicidaires surviennent chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et que les soins devraient inclure une composante psychiatrique.

Une personne en fauteuil roulant projette une ombre alors qu’elle se profile lors d’un « défilé de la fierté des personnes handicapées » organisé par des organisations italiennes de personnes handicapées, le 14 juillet 2019 dans le centre de Rome. Juillet est désigné comme « Mois de la fierté du handicap » en l’honneur du 29e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act qui vise à garantir l’égalité des chances et des droits pour les personnes handicapées.

Mais il y a bien plus en jeu. Dans un étude Parmi les perceptions des médecins à l’égard des personnes handicapées, 82,4 pour cent des médecins interrogés estiment que les personnes handicapées ont une moins bonne qualité de vie que les autres. De telles attitudes semblent contribuer aux disparités en matière de soins de santé dont souffrent ces personnes. Les préjugés peuvent amener les médecins à supposer que la nature intrinsèque de la condition physique d’une personne, plutôt que la dépression traitable, alimente le désir de mourir.

Le suicide assisté peut difficilement être qualifié de « choix », comme le font ses partisans, lorsque les gens n’ont pas accès aux nécessités telles que des aides à domicile ou une assistance respiratoire, ou que des personnes en qui ils ont confiance leur donnent des indices que vivre n’est plus une bonne option. Une telle « direction » fait partie d’un schéma de dévalorisation et de discrimination qui pousse les gens à croire désespérément que leur seule option est le suicide assisté.

Si la loi californienne s’avère invalide, les lois sur le suicide assisté dans les quelques autres États qui en disposent le seront également. Si un autre État adoptait une telle loi, il serait également mêlé à une controverse.

Cependant, au-delà des aspects juridiques, nous devrions moins nous concentrer sur les perceptions des limites personnelles et davantage sur les aspirations humaines.

Comme l’a fait une mère écrit avec amour de sa fille :

Elle ne voulait pas mourir, contrairement à l’erreur apparemment répandue par certains de nos médecins selon laquelle la volonté de vivre pourrait s’estomper à mesure que ses perspectives s’amenuisaient. Même lorsque le cancer l’a privée de tant de liberté d’action personnelle, de moments de dignité, éventuellement de mobilité et même, de manière frustrante, de certaines de ses précieuses paroles, elle ne voulait pas laisser ce monde derrière elle.

La plupart d’entre nous non plus, si nous pouvons obtenir l’aide dont nous avons besoin.

Lisa Blumberg est une écrivaine, avocate et défenseure des droits des personnes handicapées basée dans le Connecticut.

