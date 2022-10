Les lois sur le port sans permis soulèvent de nouveaux dilemmes pour les policiers

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La police a vu Carmon Tussey marcher vivement vers un bar bondé de Louisville portant une arme d’assaut.

Alors que les gens s’enfuyaient, les officiers sont arrivés, les armes de service dégainées. Ils ont mis les menottes au jeune homme de 26 ans et lui ont confisqué son arme semi-automatique. Tussey a ensuite été accusé de menaces terroristes, de mise en danger gratuite et de conduite désordonnée, ont déclaré les procureurs, et pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.

Son avocat a déclaré qu’il “s’était engagé dans un comportement parfaitement légal” lors de l’incident de l’année dernière, soulevant un argument juridique relativement nouveau aux États-Unis qui doit maintenant être réglé devant les tribunaux.

C’est parce que le Kentucky a rendu légal en 2019 le port d’une arme à feu en public sans permis, rejoignant ce qui est maintenant une majorité d’États dotés de lois similaires.

Beaucoup célèbrent la fin de la bureaucratie érigée autour de ce qu’ils considèrent comme le droit constitutionnel de chaque Américain de porter n’importe quelle arme à feu. Mais les lois sur le port sans permis ont créé un dilemme pour les agents travaillant dans la rue : ils doivent maintenant décider, parfois en quelques secondes, si quelqu’un ayant le droit de porter une arme à feu est un danger.

“Le Kentucky est l’un des États qui autorise un citoyen à ‘ouvrir le port’ – ce qui signifie qu’il est parfaitement légal de marcher dans une rue publique avec une arme chargée à l’air libre”, a déclaré l’avocat de Tussey, Greg Simms.

Les procureurs de Louisville affirment que ce n’est pas seulement l’arme qui a conduit la police à arrêter Tussey. Le type d’arme, comment il la portait et où il se dirigeait comptait également. Un témoin a également déclaré aux agents que Tussey retournait au bar après une altercation verbale.

Après son arrestation, Tussey a déclaré à la police qu’il “revenait pour tirer” sur les personnes avec lesquelles il s’était battu, selon la citation d’arrestation. Ces commentaires sont venus plus tard. Simms a fait valoir devant le tribunal qu’il n’avait donné à la police aucune raison légale de le mettre en garde à vue lorsqu’ils l’ont fait.

Le juge n’a pas été convaincu par cet argument jusqu’à présent, déclarant dans une décision préliminaire sur des preuves que la police avait d’autres raisons d’arrêter Tussey à l’époque. Mais Simms dit qu’il pense pouvoir convaincre un jury que Tussey n’a commis aucun crime, en partie à cause de la nouvelle loi du Kentucky. Sa prochaine audience est le 2 novembre.

Les partisans disent que le transport sans permis rend les gens plus sûrs. Les opposants disent que cela le rend plus dangereux pour les gens ordinaires et pour les policiers.

“Ce n’est un secret pour personne pourquoi tant de responsables de l’application des lois se prononcent contre les lois sur le port sans permis”, a déclaré John Feinblatt, président de Everytown for Gun Safety. “Permettre à quiconque de porter une arme n’importe où rend le travail d’un policier plus difficile et plus dangereux.”

La violence armée est en hausse dans tout le pays. Il y a eu 35 000 décès aux États-Unis jusqu’à présent cette année, après 45 000 décès en 2020 et le même en 2021. Environ 79 % des meurtres en 2020 impliquaient une arme à feu, le pourcentage le plus élevé depuis au moins 1968.

Plus tôt cette année, le gouverneur républicain Eric Holcomb a signé une loi de l’Indiana supprimant l’obligation de permis pour porter une arme de poing en public, même si le surintendant de la police de l’État de l’Indiana s’y était opposé. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet.

“Nous sommes toujours censés appliquer nos lois et retirer ces armes des rues et nous assurer que les gens qui ne sont pas censés en avoir ne le font pas”, a récemment déclaré le porte-parole de la police de l’État de l’Indiana, le capitaine Ron Galaviz. “Ce ne sont que quelques étapes supplémentaires dans ce processus.”

En vertu de la nouvelle loi, a déclaré Galaviz, les agents ne peuvent pas immédiatement saisir une arme à feu ou demander à voir un permis lorsqu’ils interpellent quelqu’un.

Les plaintes concernant des personnes armées dans des lieux publics peuvent avoir diverses conséquences.

À Boise, dans l’Idaho, la police a reçu plusieurs appels «homme avec une arme à feu» à propos de Jacob Bergquist, 27 ans, qui a emporté une arme à feu dans des endroits où ils n’étaient pas autorisés, comme un magasin, un hôpital et un centre commercial, selon The Idaho Homme d’État.

L’Idaho a adopté le transport sans permis en 2016, mais l’État autorise les propriétaires à les interdire à des endroits spécifiques. Le chef de la police de Boise, Ryan Lee, a déclaré que ses agents n’avaient jamais eu de motifs d’arrêter Bergquist en vertu de la loi de l’Idaho.

Lee a fait ce commentaire après que Bergquist est entré dans le centre commercial Boise Towne Square et a tué par balle un agent de sécurité de 26 ans et un homme, et en a blessé quatre autres.

Bergquist, décédé après avoir échangé des coups de feu avec la police, a fait la promotion des droits des armes à feu sur une chaîne YouTube.

À Houston, Guido Herrera est entré dans un centre commercial en février avec un fusil dans une main et une Bible dans l’autre, portant un masque en cuir et une chemise avec le logo Punisher.

Son avocat, Armen Merganian, a fait valoir que Guido Herrera n’était qu’un « Texan épris d’armes à feu » qui ne voulait pas de mal. Les jurés l’ont reconnu coupable d’un délit, d’une conduite désordonnée. Il est légal de porter des armes chargées en public au Texas, mais pas d’une manière calculée pour alarmer.

“Les flics aiment simplement supposer que tout le monde est un méchant et que tout le monde est là pour faire du mal et ce n’est pas nécessairement le cas. Certaines personnes apprécient vraiment leurs droits au deuxième amendement », a déclaré Merganian.

En Floride, Michael Taylor se filme avec des fusils et une canne à pêche marchant vers les quais et autres endroits pour lancer une ligne. Il dit qu’il essaie d’éduquer les gens sur les lois sur les armes à feu de la Floride, qui n’autorisent pas une personne à porter une arme à feu sans permis, mais font des exceptions si quelqu’un chasse ou pêche.

Parfois, les actions de Taylor conduisent à des discussions sur les lois étatiques sur les armes à feu. D’autres fois, ils appellent la police «homme avec une arme à feu».

Des agents de Clearwater ont arrêté Taylor l’année dernière alors qu’il marchait sur une plage bondée avec une canne à pêche, un drapeau “Ne marchez pas sur moi” et une arme d’assaut chargée, selon une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. La police demande ce qu’il fait et il leur dit qu’il va pêcher et qu’il n’enfreint aucune loi.

« Monsieur, vous effrayez tout le monde en marchant sur la plage », dit un officier.

Après l’avoir menotté, les policiers l’ont déplacé vers un endroit moins fréquenté, l’ont interrogé davantage et l’ont relâché. Il descend la plage bondée jusqu’à la jetée.

Shannon West, superviseure de formation au Kentucky Department of Criminal Justice Training, qui forme quelque 300 recrues par an, a déclaré que lorsqu’ils répondent à une personne armée en public, les agents ont “une décision très rapide à prendre … quant à savoir si oui ou non intervenir, quand intervenir et comment.

Dans un cas rare cette année, un homme de l’Indiana a tué par balle un homme armé qui a tué trois personnes dans un centre commercial quelques jours après l’entrée en vigueur du transport sans permis dans l’État. Les autorités ont déclaré que l’homme qui avait tiré sur le tireur était légalement armé et ont salué ses actions pour avoir sauvé la vie d’autres personnes.

C’est le type de scénario que les défenseurs des droits des armes à feu évoquent lorsqu’ils affirment que la meilleure façon d’arrêter un méchant avec une arme à feu est d’avoir un bon gars avec une arme à feu sur les lieux.

Mais cela peut toujours créer un dilemme pour la police à son arrivée.

“Auparavant, si quelqu’un portait une arme à feu et qu’il avait un permis de port dissimulé, il serait moins suspect pour lui d’avoir une arme à feu”, a déclaré Adam Winkler, professeur de droit à l’UCLA, expert en politique des armes à feu. “Mais lorsque vous éliminez l’exigence de permis, alors n’importe qui peut porter une arme à feu dans la rue et il devient plus difficile pour la police et pour les autres de déterminer si cette personne a de mauvaises intentions ou non.”

Les rédacteurs Lindsay Whitehurst à Washington et John Raby à Charleston, Virginie-Occidentale ont contribué à cet article.

Rebecca Reynolds, Associated Press