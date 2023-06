Les lois sur le porno revenge vont être révisées pour aider les victimes

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les victimes de pornographie de vengeance soumises à des abus d’image intime n’auront plus à prouver que leurs auteurs avaient l’intention de causer de la détresse en vertu d’un changement de loi.

Les amendements au projet de loi sur la sécurité en ligne protégeront les victimes en révisant les lois actuelles afin que l’accusation ne soit plus obligée de prouver que des images ou des séquences explicites ont été publiées pour déclencher une détresse.

Le changement rendra plus simple l’inculpation et la condamnation des contrevenants – les personnes reconnues coupables étant passibles d’un maximum de six mois de prison.

Alors que dans les cas où il est prouvé qu’un délinquant a également cherché à causer de la détresse, de l’inquiétude ou de l’embarras, ou a partagé le matériel à des fins de gratification sexuelle, il pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans. Les auteurs reconnus coupables d’avoir distribué l’image à des fins de gratification sexuelle pourraient également être inscrits au registre des délinquants sexuels.

L’abus d’images intimes, communément appelé revenge porn, est défini comme le fait de révéler ou de menacer de partager des images ou des vidéos privées explicites sans le consentement de la personne dans le but de provoquer de la détresse. Il a été érigé en infraction pénale en 2015 et les auteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

Bien que la publication d’images intimes sans obtenir le consentement soit criminalisée depuis 2015, menacer d’exposer un tel contenu n’est devenu un crime qu’en 2021 à la suite de la campagne « The Naked Threat » de Refuge.

Georgia Harrison, une star de la télé-réalité qui a été victime de revenge porn, a déclaré: «Les réformes de la loi qui ont été adoptées aujourd’hui vont entrer dans l’histoire comme un tournant pour les générations à venir et apporteront la tranquillité d’esprit à tant de personnes. de nombreuses victimes qui m’ont tendu la main tout en rendant aux futures victimes la justice qu’elles méritent.

Cela vient après que l’ex-petit ami de Harrison, Stephen Bear, un autre candidat à la télé-réalité, a été emprisonné pendant 21 mois en mars pour avoir partagé une vidéo privée du couple en train de faire l’amour. Le couple a été capturé en train de faire l’amour sur des caméras de vidéosurveillance dans le jardin de Bear en août 2020.

Alex Chalk KC, lord chancelier et secrétaire d’État à la justice, a déclaré: «Nous réprimons les agresseurs qui partagent ou manipulent des photos intimes afin de traquer ou d’humilier les femmes et les filles.

« Nos changements donneront à la police et aux procureurs les pouvoirs dont ils ont besoin pour traduire ces lâches en justice, protégeant ainsi les femmes et les filles de tels abus ignobles. »

Les changements introduits criminaliseront également le partage de « deep fakes » – définis comme des images ou des vidéos explicites qui ont été manipulées pour ressembler à quelqu’un sans son consentement.

Le gouvernement déclare qu’un site Web qui déshabille presque les femmes a attiré 38 millions de visites au cours des huit premiers mois de 2021.

Alors que la recherche démontre qu’une femme sur sept et un homme sur neuf âgés de 18 à 34 ans ont été menacés de partager des images intimes, la police a documenté plus de 28 000 rapports de divulgation d’images sexuelles privées sans consentement entre avril 2015 et décembre 2021 .

Ruth Davison, directrice générale de Refuge, une organisation caritative de premier plan en matière de violence domestique, a déclaré: «Chez Refuge, nous savons que les taux de condamnation pour abus d’image intime restent terriblement bas. Les amendements au projet de loi sur la sécurité en ligne annoncés aujourd’hui faciliteront la poursuite des auteurs d’abus d’images intimes, garantissant ainsi la justice et une meilleure protection des survivants.