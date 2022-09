Les lois sur le drapeau rouge sont peu utilisées alors que les fusillades et les décès par arme à feu montent en flèche

De nombreux États américains utilisent à peine les lois qu’ils ont dans les livres qui leur donnent le pouvoir de retirer des armes à des personnes menaçant de tuer, selon une analyse de l’Associated Press, une tendance imputée à un manque de connaissance des lois et à la résistance de certains policiers à faire respecter eux alors même que les fusillades et les décès par arme à feu montent en flèche.

AP a découvert que les soi-disant lois du drapeau rouge dans 19 États et le district de Columbia ont été utilisées pour retirer les armes à feu des personnes 15 049 fois depuis 2020, moins de 10 pour 100 000 résidents adultes. Les experts ont qualifié cela de terriblement bas et pas assez pour faire reculer la violence armée, compte tenu des millions d’armes à feu en circulation et des innombrables signes avant-coureurs potentiels que les agents des forces de l’ordre rencontrent chaque jour de la part des propriétaires d’armes à feu.

“C’est un caillou trop petit pour faire une ondulation”, a déclaré le sociologue de l’Université Duke, Jeffrey Swanson, qui a étudié les ordres de reddition des armes à feu à travers le pays, à propos du décompte de l’AP. « C’est comme si la loi n’existait pas.

“Le nombre de personnes que nous attrapons avec des drapeaux rouges est probablement infinitésimal”, a ajouté Jody Madeira, professeur de droit à l’Université de l’Indiana, qui, comme d’autres experts qui ont examiné les conclusions de l’AP, ne spéculerait pas sur le nombre d’ordres de suppression des drapeaux rouges nécessaires pour faire une différence.

La recherche de solutions intervient au milieu d’une série de fusillades de masse à Buffalo, New York, Uvalde, Texas, et Highland Park, Illinois, et un pic de violence armée sans précédent depuis des décennies : 27 000 morts jusqu’à présent cette année, après 45 000 morts chacun les deux dernières années.

Le décompte d’AP, compilé à partir d’enquêtes et de demandes relatives à la loi sur la liberté d’information, a montré de grandes disparités dans la manière dont les lois étaient appliquées, la plupart sans égard à la population, à la possession d’armes à feu ou aux taux de criminalité.

La Floride est en tête avec 5 800 ordonnances de ce type, soit 34 pour 100 000 résidents adultes, mais cela est principalement dû à une application agressive dans quelques comtés qui n’incluent pas Miami-Dade et d’autres avec plus de meurtres par arme à feu. Plus d’un quart des 154 commandes de l’Illinois provenaient d’un comté de banlieue qui ne représente que 7% de la population de l’État, et seulement quatre commandes provenaient de Chicago, ravagée par les tirs. La Californie avait 3 197 commandes mais travaillait sur un arriéré de trois fois ce nombre de personnes interdites de possession d’armes à feu en vertu de diverses mesures qui ne les avaient pas encore rendues.

Et un mouvement national parmi les politiciens et les shérifs qui a déclaré près de 2 000 comtés comme «sanctuaires du deuxième amendement», s’opposant aux lois qui enfreignent les droits des armes à feu, peut avoir affecté l’application du drapeau rouge dans plusieurs États. Au Colorado, 37 comtés qui se considèrent comme des “sanctuaires” n’ont émis que 45 ordonnances de remise au cours des deux années précédant l’année dernière, soit un cinquième de moins que les comtés non sanctuaires par habitant. Le Nouveau-Mexique et le Nevada n’ont signalé qu’environ 20 commandes combinées.

“La loi ne devrait même pas être là en premier lieu”, a déclaré Richard Mack, un ancien shérif de l’Arizona qui dirige l’association pro-armes des shérifs constitutionnels et des agents de la paix. “Vous prenez la propriété de quelqu’un et ses moyens de légitime défense.”

Les lois sur le drapeau rouge, dont la plupart sont entrées en vigueur au cours des quatre dernières années, permettent aux policiers qui pensent que les propriétaires d’armes à feu constituent un danger imminent pour eux-mêmes ou pour les autres de demander à un juge d’ordonner la remise des armes à feu ou, à défaut, la saisie pour une “urgence” période, généralement deux semaines. Le juge peut alors convoquer une audience au cours de laquelle les requérants présentent des preuves pour retenir les armes plus longtemps, généralement un an, et le propriétaire peut s’y opposer. Le décompte d’AP compte un ordre d’urgence suivi d’un plus long comme un seul ordre s’ils impliquent le même propriétaire d’arme à feu.

Certains États autorisent également les membres de la famille des propriétaires d’armes à feu, les responsables scolaires, les collègues de travail ou les médecins à demander des ordonnances de retrait d’armes à feu, également appelées ordonnances de protection contre les risques extrêmes. Mais les données examinées par l’AP montrent que presque toutes les pétitions dans plusieurs États ont été initiées par la police, peut-être parce que, comme plusieurs enquêtes l’ont montré, peu de personnes en dehors des forces de l’ordre sont même au courant de l’existence des lois.

La récente flambée des fusillades a attiré une attention renouvelée sur les lois du drapeau rouge, des États comme l’Alaska, la Pennsylvanie et le Kentucky introduisant une législation pour les ajouter. L’administration Biden cherche à favoriser une utilisation plus large des lois sur le drapeau rouge en allouant des fonds dans une loi fédérale sur les armes à feu récemment adoptée pour aider à faire connaître ces mesures.

Un sondage AP-NORC fin juillet a révélé que 78% des adultes américains sont fortement ou plutôt favorables aux lois sur le drapeau rouge, mais la réaction contre elles a été intense dans certains États, en particulier dans les zones rurales. Les opposants soutiennent que permettre aux juges de statuer sur les saisies d’armes à feu dans les requêtes d’urgence initiales avant les audiences complètes viole les droits à une procédure régulière, bien que les affaires judiciaires alléguant cela aient généralement conclu que les lois étaient constitutionnelles.

De nombreux policiers pensent que saisir des armes à feu peut également être dangereux et inutile, même en dernier recours, en particulier dans les zones peu peuplées où ils connaissent de nombreux habitants souffrant de problèmes de santé mentale, a déclaré Tony Mace, chef de l’Association des shérifs du Nouveau-Mexique, qui a fait pression. contre la loi de l’État.

“Vous vous présentez avec 10 à 15 agents des forces de l’ordre et venez au milieu de la nuit et frappez à la porte, et c’est déjà un environnement dangereux”, a déclaré Mace, shérif du comté de Cibola, un comté sanctuaire avec un seul ordre. depuis 2020.

Un féroce défenseur des droits des armes à feu qui utilise toujours la loi de manière agressive est le shérif Grady Judd du comté de Polk, en Floride, qui dit qu’il ne laisse pas ses convictions l’empêcher d’agir rapidement lorsque les propriétaires d’armes menacent de recourir à la violence.

“Nous n’allons pas attendre un Uvalde, au Texas, ou un Parkland ou un Columbine si nous avons les informations et que les gens disent qu’ils vont tirer ou tuer”, a déclaré Judd, qui a appliqué 752 ordonnances depuis 2020 dans un comté de 725 000 habitants, un décompte supérieur au total des commandes pour 15 États entiers. “Nous allons utiliser les outils que l’État nous a donnés.”

___

Condon a rapporté de New York; L’écrivain AP Terry Spencer à West Palm Beach, en Floride, l’éditeur de données AP Justin Myers à Chicago et les journalistes de l’AP Statehouse à travers le pays ont contribué à ce rapport.

___

Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à Investigative@ap.org ou https://www.ap.org/tips/

Bernard Condon, Associated Press