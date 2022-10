Les lois sur la transparence des salaires peuvent aider à combler l’écart salarial, mais pas à l’effacer

Vous ne loueriez pas un appartement ou même n’achèteriez pas une paire de jeans en ligne sans connaître le prix. Bientôt, de nombreux Américains ne chercheront pas non plus un emploi sans savoir ce qu’il rapporte.

Une série de lois locales et étatiques, à la fois nouvellement adoptées et bientôt en vigueur, obligera les entreprises à divulguer ce qu’un emploi paie lors de la publication d’un poste vacant. En plus d’être de bon sens, l’intention de ces lois est de réduire l’écart salarial persistant qui sépare les hommes blancs des femmes et des personnes de couleur. Réduire l’écart salarial serait un pas en avant important pour l’égalité aux États-Unis, affectant tout, de la qualité de vie des Américains à la façon dont ils se perçoivent. Mais si la transparence des salaires est une amélioration indispensable, il en faut beaucoup plus pour véritablement créer un équilibre pour tous les Américains.

Aux États-Unis, les femmes et les personnes de couleur sont moins bien payées que les hommes blancs, quel que soit leur travail ou leur expérience. Les écarts de rémunération commencent souvent au début des carrières, puis s’aggravent au cours de la vie, car les femmes et les personnes de couleur sont moins susceptibles d’obtenir des augmentations. Une variété d’autres facteurs contribuent également à l’écart, comme la peine de maternité, où les femmes qui s’absentent du travail rémunéré pour s’occuper des enfants sont payées près de 40 % de moins que celles qui ne le font pas. Il y a la ségrégation professionnelle, dans laquelle les emplois occupés principalement par des femmes ou des personnes de couleur, comme les aides-soignants à domicile ou les travailleurs des services alimentaires, sont moins bien payés. (Le salaire et le prestige de l’informatique, par exemple, n’ont augmenté que lorsque davantage d’hommes sont entrés dans le domaine.) Les femmes et les personnes de couleur sont également gravement sous-représentées dans les postes de direction, qui sont les mieux rémunérés. En somme, cela signifie que le salaire horaire médian des femmes est de 86 cents par heure pour chaque dollar gagné par un homme. Les femmes noires gagnent 68 cents. Il y a eu peu de progrès pour combler l’écart salarial au cours des trois dernières décennies.

Entrez dans cette nouvelle série de lois sur la transparence salariale.

“La transparence est l’un des principaux outils que nous avons identifiés pour combler l’écart salarial”, a déclaré à Recode Andrea Johnson, directrice de la politique d’État au National Women’s Law Center. “C’est absolument crucial pour accroître à la fois le pouvoir des travailleurs et la responsabilité des employeurs.”

Alors que certaines des nouvelles lois sur la transparence des salaires protègent le droit des travailleurs de discuter des salaires sans représailles, d’autres vont plus loin. Les lois qui empêchent les employeurs de demander aux candidats leurs antécédents salariaux, qui ont surgi du Connecticut à Hawaï ces dernières années, empêchent les inégalités salariales passées d’informer sur le salaire d’une personne lors de son prochain emploi. Les plus prometteuses sont les lois qui obligent les employeurs à afficher l’échelle salariale d’un emploi lorsqu’ils commencent à recruter. Une de ces lois est entrée en vigueur au Colorado en 2021. Une à New York entre en vigueur en novembre, tandis que celles de la Californie et de Washington entrent en vigueur en janvier. Le gouverneur de New York devrait bientôt signer une loi de cette nature à l’échelle de l’État qui entrera en vigueur l’année prochaine.

La divulgation d’une fourchette de rémunération réduit la probabilité qu’un biais implicite se glisse dans les nouveaux salaires, car cela modifie la nécessité de négocier un salaire, ce qui est généralement défavorable aux femmes et aux personnes de couleur. Lorsque les femmes demandent des augmentations (ce qu’elles font autant que les hommes), par exemple, elles sont tout simplement moins susceptibles de les obtenir.

“Chaque fois que nous supprimons la négociation ou réduisons le rôle de la négociation individuelle, la fixation des salaires tend à devenir plus équitable”, a déclaré Ariane Hegewisch, chercheuse principale à l’Institute for Women’s Policy Research, à Recode.

Le simple fait d’établir une fourchette de rémunération pour un poste oblige les entreprises à évaluer leurs pratiques de rémunération et éventuellement à corriger les disparités entre les employés existants. Enfin, la transparence des salaires pour les nouveaux rôles permettrait aux personnes déjà employées de négocier un meilleur salaire si elles gagnent moins que d’autres dans des postes similaires. Compter sur les travailleurs pour identifier et négocier la différence est évidemment imparfait, mais cela aidera certainement.

“C’est très simple : plus il y a de données, mieux les talents peuvent être positionnés pour savoir combien ils valent”, a déclaré Josh Brenner, PDG de Hired, une plateforme de recrutement qui publie une étude annuelle sur l’écart salarial dans la technologie. . Le logiciel de l’entreprise avertit également les employeurs lorsqu’il détecte un biais dans leurs offres salariales (Hired a déclaré que le coup de pouce se traduit par des offres salariales mises à jour environ 5 % du temps, et ces offres sont en moyenne 11 % plus élevées).

Alors que les recherches sur les effets des lois sur les échelles salariales sont nouvelles et donc limitées, les experts soulignent les écarts de rémunération beaucoup plus faibles dans le secteur public et dans les emplois syndiqués, où les salaires sont plus transparents et réglementés.

Pour que les efforts de transparence soient couronnés de succès, les fourchettes ne doivent pas être trop larges et les entreprises doivent être activement pénalisées pour ne pas suivre les règles de transparence salariale. Des recherches sur la nouvelle loi sur la transparence des salaires du Colorado ont montré que la fraction des offres d’emploi contenant des informations sur les salaires a jusqu’à présent augmenté de 30 points de pourcentage depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2021, mais une plus grande conformité est attendue au fil du temps. Les données partagées par la société de logiciels de rémunération PayScale ont montré que les employés travaillant dans des entreprises transparentes en matière de rémunération gagnent 7% de plus que les employés ayant le même travail et les mêmes qualifications dans des entreprises sans cette transparence.

Et bien que ces lois soient pour l’instant établies au niveau de la ville et de l’État, il est possible que leurs effets se répercutent en dehors de ces municipalités, incitant les entreprises à partager volontairement les informations sur les salaires, que ce soit pour simplifier la publication d’offres d’emploi ou pour attirer des talents dans un marché de l’embauche serré. .

“Je dirais qu’environ la moitié de nos clients sont venus nous voir sans aucune exigence sur la fin légale qu’ils doivent publier”, a déclaré Lulu Seikaly, avocate principale de PayScale, faisant référence aux demandes de renseignements de l’entreprise sur la définition des échelles de rémunération. “Ils savent que des États comme la Californie, Washington, New York et le Colorado étant obligés d’afficher leurs échelles salariales, ils seront également obligés d’afficher leurs échelles salariales juste pour attirer les talents.”

Autres stratégies pour combler l’écart salarial

Étendre ces lois sur la transparence salariale aux postes existants – plutôt qu’aux nouvelles offres d’emploi – et à plus d’entreprises dans plus d’États serait encore plus efficace. Mais la transparence salariale ne suffira pas à combler complètement l’écart salarial.

“Il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré Elise Gould, économiste principale à l’Economic Policy Institute. “Mais je pense que la transparence des salaires nous fait avancer dans la bonne direction.”

Alors que les experts interrogés par Recode pour cette histoire s’attendent à ce que les lois sur la transparence salariale réduisent certainement l’écart salarial, ils ne pensent pas que cela signifiera que les femmes et les personnes de couleur auront tout d’un coup un salaire vraiment égal. Comme nous le savons, l’écart de rémunération est causé par un certain nombre de problèmes, il faudra donc probablement diverses tactiques pour le résoudre. En voici quelques-uns qui, selon les experts, pourraient aider.

Exiger des entreprises qu’elles communiquent les données sur les écarts de rémunération et les rendent publiques: En 2020, l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) – l’organisme gouvernemental qui enquête sur la discrimination des employeurs et qui recueille généralement des informations démographiques sur la main-d’œuvre – a testé la collecte de données sur les salaires du secteur privé pour 2017 et 2018. Les données montrent non seulement quels types de postes les femmes détiennent, mais combien ils sont payés pour ces postes. Les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, dans un examen indépendant de la collecte de données, ont récemment constaté, sans surprise, que cela est un outil clé pour lutter contre la discrimination salariale, et ont recommandé que l’EEOC élargisse et renforce sa collecte de données (le L’administration Trump a arrêté la pratique, mais elle devrait revenir sous Biden).

Aller plus loin et rendre ces données accessibles au public pourrait faire plus pour obliger les entreprises à combler leurs écarts salariaux, plutôt que d’attendre que des accusations de discrimination les obligent à le faire. En outre, un meilleur financement de l’EEOC permettrait à l’organisation de mieux traiter les plaintes de discrimination salariale qu’elle traite.

Augmenter le salaire minimum: L’écart salarial s’explique en partie par le fait que les femmes et les personnes de couleur sont surreprésentées dans les secteurs les moins bien rémunérés. Par conséquent, augmenter le salaire minimum fédéral, qui est bloqué à 7,25 $ depuis 2009, aiderait de manière disproportionnée les femmes et les personnes de couleur et contribuerait grandement à réduire leur écart salarial.

Des services de garde d’enfants abordables et de qualité: Il y a une crise de la garde d’enfants en Amérique, et cela nuit profondément aux perspectives de carrière des femmes, qui assument davantage de tâches de garde d’enfants. Sans services de garde d’enfants adéquats, les femmes continueront d’être exclues du marché du travail et leurs salaires continueront de souffrir. Le secteur a besoin de plus d’investissements publics, ce qui améliorera à son tour la vie personnelle et professionnelle des femmes.

Faciliter la syndicalisation: Les syndicats aident à rationaliser les fourchettes salariales et à réduire l’écart salarial, mais il est incroyablement difficile de se syndiquer aux États-Unis. L’adoption de la loi PRO, qui est bloquée au Sénat après son adoption à la Chambre, faciliterait le processus de syndicalisation, et plus de syndicats signifie plus d’égalité salariale.

Bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu’à faire, et il faudra beaucoup de temps pour que l’écart salarial disparaisse. Mais les nouvelles lois sur la transparence montrent que des progrès sont possibles, et que d’autres changements se profilent à l’horizon.