Les lois sur la sécurité des enfants en ligne nuiront réellement aux enfants, disent les critiques

Dans le même temps, nous avons également vu de nombreux États adopter (et politiser) des lois sur la sécurité en ligne des enfants au cours des derniers mois. Ces politiques varient considérablement d’un État à l’autre, comme je l’ai écrit en avril. Certains se concentrent sur les données des enfants, tandis que d’autres tentent de limiter la quantité et le moment où les enfants peuvent se connecter à Internet.

Les partisans affirment que ces lois sont nécessaires pour atténuer les risques que les grandes entreprises technologiques font courir aux jeunes – risques de plus en plus bien documentés. Ils estiment qu’il est grand temps de mettre en place des garde-fous et de limiter la collecte et la vente des données des mineurs.

« Ce que nous faisons ici, c’est créer un devoir de diligence qui rend les plateformes de médias sociaux responsables des torts qu’elles ont causés », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, co-parrain d’un projet de loi sur la sécurité des enfants en ligne au Sénat, dans un communiqué. entretien avec Slate. « Cela donne aux procureurs généraux et à la FTC le pouvoir d’intenter des poursuites fondées sur la conception de produits qui, en réalité, entraînent des troubles de l’alimentation, de l’intimidation, du suicide, ainsi que des abus sexuels et de drogues que les enfants n’ont pas demandés et qui peuvent créer une dépendance. »

Mais – surprise, surprise – comme pour la plupart des choses, ce n’est pas si simple. Certains critiques virulents affirment que les lois sur la sécurité des enfants sont en réalité nocif aux enfants parce que toutes ces lois, quelle que soit leur forme, doivent faire face à une tension centrale : pour mettre en œuvre des lois qui s’appliquent aux enfants en ligne, les entreprises doivent réellement identifier quels utilisateurs sont des enfants, ce qui nécessite la collecte ou l’estimation de données personnelles sensibles. information.

J’y pensais lorsque l’éminente organisation de la société civile basée à New York STOP (qui signifie Surveillance Technology Oversight Project) a publié le 28 septembre un rapport qui met en évidence certains de ces dommages potentiels et fait valoir que tous les projets de loi obligeant les entreprises technologiques à identifier les utilisateurs mineurs, même s’ils sont bien intentionnés, augmentera la surveillance en ligne pour tout le monde.

« Ces projets de loi sont présentés comme un moyen de protéger les adolescents, mais ils font exactement le contraire », a déclaré le directeur exécutif de STOP, Albert Fox Cahn, dans un communiqué de presse. « Plutôt que des efforts malavisés pour suivre l’âge et l’identité de chaque utilisateur, nous avons besoin de protections de la vie privée pour chaque Américain. »

Il existe un large éventail de réglementations, mais le rapport dénonce plusieurs États qui créent des lois imposant des restrictions plus strictes, voire drastiques, sur l’accès des mineurs à Internet, limitant ainsi la parole en ligne.

Une loi de l’Utah qui entrera en vigueur en mars 2024, par exemple, exigera que les parents donnent leur consentement pour que leurs enfants accèdent aux médias sociaux en dehors des heures de 6h30 à 22h30, et que les sociétés de médias sociaux créent des fonctionnalités permettant aux parents pour accéder aux comptes de leurs enfants.