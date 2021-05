Les lois sur la confidentialité doivent être mises à jour après l’accord de Google avec HCA Healthcare, selon un professeur d’éthique médicale

Les lois sur la confidentialité aux États-Unis doivent être mises à jour, en particulier après que Google a conclu un accord avec une grande chaîne hospitalière, a déclaré mercredi l’expert en éthique médicale Arthur Kaplan.

« Nous avons maintenant des dossiers médicaux électroniques, d’énormes volumes de données, et c’est comme demander à un système de navigation d’un avion de la Première Guerre mondiale de nous conduire jusqu’à la navette spatiale », a déclaré Kaplan, professeur à la Grossman School of Medicine, a déclaré « The News with Shepard Smith. » « Nous devons mettre à jour notre protection de la vie privée et nos exigences en matière de consentement éclairé. »

Mercredi, l’unité cloud de Google et la chaîne hospitalière HCA Healthcare ont annoncé un accord cette – selon le Wall Street Journal – donne accès à Google aux dossiers des patients. Le géant de la technologie a déclaré qu’il l’utiliserait pour créer des algorithmes pour surveiller les patients et aider les médecins à prendre de meilleures décisions.

Le médecin-chef de la HCA, Jonathan Perlin, a déclaré au Journal que la société supprimera toutes les informations d’identification avant de fournir les données à Google, afin qu’ils ne sachent pas qui vous êtes. HCA recueille des données de 32 millions de visites de patients chaque année et compte plus de 2 000 sites dans 20 États.

Mais Kaplan a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il craignait qu’une entreprise comme Google, qui fait beaucoup de publicité commerciale, puisse corréler les informations provenant du système de santé et potentiellement les vendre.

« Peut-être qu’ils n’ont pas votre nom, mais ils peuvent certainement déterminer quel sous-groupe, quelle sous-population pourrait faire le mieux en vous faisant connaître », a déclaré Kaplan.

Ni Google ni HCA n’ont répondu à la demande de commentaires de CNBC.