Les lois protégeant les mineurs dans le débat sur le genre seront probablement soumises à la Cour suprême : « Je me sens comme un monstre »

La bataille autour des procédures médicales transgenres sur les enfants est en train de devenir un problème majeur à l’échelle nationale. Les militants trans contestent les interdictions imposées par les États aux efforts de modification du genre devant les tribunaux fédéraux de tout le pays. Si ces tribunaux parviennent à des conclusions différentes, la Cour suprême des États-Unis devra peut-être finalement se prononcer.

Kristie Sisson a rappelé la douleur émotionnelle qu’elle a ressentie lorsque sa fille universitaire a décidé qu’elle voulait devenir un homme.

« Elle a commencé à prendre de la testostérone et au bout de six mois, sa voix a chuté », a déclaré Sisson à CBN News. « Elle a commencé à laisser pousser ses poils sur le visage. »

Finalement, sa fille a choisi de subir une double mastectomie.

Un nouveau rapport publié dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) montre que les opérations chirurgicales transgenres ont presque triplé aux États-Unis entre 2016 et 2019, passant d’environ 4 500 à un nombre incroyable de 13 000, bien que les chercheurs estiment que ces chiffres pourraient être encore plus élevés.

Et près de huit pour cent de ces patients étaient des enfants âgés de 8 à 12 ans.

Chloe Cole, dix-neuf ans, dit qu’elle a vécu comme un garçon transgenre pendant des années avant de retrouver son identité féminine. Elle a récemment témoigné lors d’une audience du Congrès sur les procédures de modification du genre pour les enfants.

« Le spécialiste du genre que j’ai consulté a dit à mes parents que je devais immédiatement prendre des médicaments bloquant la puberté », a déclaré Cole. « Ils ont posé une question simple à mes parents : ‘Préfèreriez-vous avoir une fille morte ou un fils transgenre vivant.' »

« Le choix était suffisant pour que mes parents baissent leur garde », a déclaré Cole aux législateurs.

Après avoir pris des bloqueurs de puberté et de la testostérone, Cole, qui poursuit Kaiser Permanente pour avoir administré un traitement et une intervention chirurgicale de transition sexuelle alors qu’elle n’avait que 15 ans, vit désormais avec regret.

« Je me regarde parfois dans le miroir et je me sens comme un monstre », a-t-elle déclaré.

Sisson blâme certains médecins pour la douleur.

« Les professionnels de la santé insistent sur ce point car une fois que les enfants commencent à prendre des hormones, ils les prennent pour le reste de leur vie », a expliqué Sisson. « C’est donc une grosse source d’argent pour la communauté médicale. »

Mary Rice Hasson, avocate et experte politique au Centre d’éthique et de politique publique de Washington, DC, partage ce sentiment.

« Mettre des mineurs sous médicaments anti-puberté et leur administrer ce qu’on appelle des hormones croisées qui sont des doses vraiment toxiques, des doses élevées d’hormones, de testostérone ou d’œstrogènes, et cela conduit souvent à une intervention chirurgicale, et une fois qu’un enfant s’engage dans cette voie, il devient un médecin. client à vie », a déclaré Rice Hasson dans une interview avec CBN News.

Malgré cette tendance, on constate une résistance croissante.

Plus de 20 États dirigés par les Républicains ont adopté des lois restreignant les interventions médicales chez les enfants souffrant de dysphorie de genre.

Une loi récemment promulguée dans le Missouri interdit la chirurgie trans pour les enfants et interdit la prescription d’inhibiteurs de la puberté ou d’hormones aux patients de moins de 18 ans.

C’est également la loi en Caroline du Nord, où les législateurs républicains ont annulé le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper sur plusieurs projets de loi interdisant les soins médicaux pour les mineurs transgenres.

Sisson, qui réside dans l’État de Tarheel, a applaudi cette décision.

« Je suis reconnaissante que les législateurs ici en Caroline du Nord aient agi selon leur conscience et aient fait ce qu’ils pouvaient pour protéger les jeunes de ces horribles médicaments qui sont administrés aux enfants », a-t-elle déclaré. « Heureusement, c’est la majorité conservatrice qui a rendu cela possible. »

Dans le Missouri et le Texas, les juges ont autorisé l’interdiction, tandis qu’un juge de l’Arkansas s’est prononcé contre la législation de cet État qui interdisait les procédures de modification du sexe pour les mineurs.

L’Union américaine des libertés civiles a intenté une action en justice pour des restrictions dans le Nebraska, le Missouri, l’Oklahoma, le Montana, l’Idaho, le Kentucky et l’Arizona, et s’est engagée à contester une législation similaire dans d’autres États.

Alors que bon nombre de ces lois font l’objet de telles poursuites et que les tribunaux supérieurs sont en désaccord, Hasson et d’autres experts juridiques estiment que la Cour suprême des États-Unis devra en fin de compte peser.

« Donc, même si ces États font du bon travail, nous avons malheureusement un nombre égal d’États qui sont devenus très agressifs et les procureurs généraux de ces États particuliers disent non. Nous pensons que les parents devraient pouvoir choisir cette » affirmation du genre « . soins et ils essaient donc de l’inclure dans les droits parentaux », a expliqué Hasson.

Elle attend que la Haute Cour tranche en faveur de ces États.

« Ce que j’espère que la Cour suprême fera lorsque cela lui reviendra, c’est de souligner la réalité du sexe – masculin ou féminin – qui est déterminé dès la conception. Cela ne peut pas changer », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les pays européens ont mis fin aux « soins trans-affirmatifs » pour les mineurs dans le but de protéger les enfants.

La Norvège a désormais rejoint la Finlande et la Suède en adoptant ou en modifiant des politiques qui signalent le rejet de l’idéologie transgenre.

Et l’un des plus grands assureurs médicaux d’Australie refuse désormais de couvrir les praticiens privés qui prescrivent des procédures de transition de genre.

« Dans ces pays, au fil du temps, les preuves ont commencé à s’accumuler selon lesquelles non seulement cela ne produisait pas les bénéfices escomptés, mais que cela causait des dommages réellement irréversibles, des dommages importants aux enfants », a déclaré Hasson. » Face à cela, ces pays, un par un, ont fait ce qu’il fallait. Ils ont dit : examinons ces preuves et prenons nos décisions politiques à la lumière de ces preuves. «

Aux États-Unis, la pression pour évaluer la science, ou son absence, s’accentue. L’Académie américaine de pédiatrie a récemment demandé à une commission externe d’examiner les preuves médicales des traitements médicaux transgenres destinés aux enfants.

Hasson reste néanmoins méfiant en raison de la politique actuelle de l’Académie.

« Je ne suis pas très confiant simplement parce qu’au moment même où ils disaient qu’ils allaient procéder à cet examen des preuves, ils sont sortis et ont dit ‘eh bien, nous soutenons la politique telle quelle et notre objectif en faisant cela.’ « C’est pour que nous puissions repousser toutes les limites, toutes les limites, pour protéger les enfants de ces interventions qui ont des conséquences irréversibles à vie », a déclaré Hasson.

Pendant ce temps, alors que les combats se poursuivent, Hasson affirme que la protection du cœur, du corps et de l’esprit de la jeunesse du pays en vaut la peine.

« Cela va demander beaucoup de travail, beaucoup de gens ayant le courage de leur conviction, disant la vérité, tendant la main à ceux qui ont été entraînés sur une fausse voie, et tendant la main avec amour et compassion mais avec la volonté de dire la vérité. « , a déclaré Hasson.