Facebook a fait face à de nombreuses critiques de la part des gouvernements du monde entier en ce qui concerne ses pratiques – à la fois en termes de contenu de sa plateforme et de ses pratiques de marché. S’exprimant lors de la conférence Fuel for India 2020 plus tôt dans la journée, Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications de Facebook, a souligné que si Facebook se félicite de la possibilité pour les législateurs et les gouvernements d’établir un nouveau cadre réglementaire pour définir comment les nouvelles industries technologiques devraient fonctionner, de telles lois ne devrait pas entraver l’adoption de la technologie dans les secteurs critiques. Au lieu de cela, les régulateurs doivent utiliser cette portée pour accroître la transparence et la responsabilité dans les entreprises technologiques, comme Facebook lui-même.

S’adressant à Rudra Chaudhuri, directeur de Carnegie India, Clegg a déclaré: «Il est juste que les décideurs démocratiquement élus cherchent à introduire de nouvelles lignes directrices et des garde-fous dans le fonctionnement d’Internet. L’approche la plus efficace et la plus intelligente en matière de réglementation est celle qui ne cherche pas à essayer de micro-gérer chaque publication et chaque ligne de contenu en ligne – ce qui est impossible pour les gouvernements. Au lieu de cela, tenez les entreprises comme Facebook responsables et insistez sur un niveau élevé de transparence pour les systèmes et les politiques qu’elles ont en place. »

Règlements dans l’application de la loi

Parlant d’une approche «sensée» pour les gouvernements en ce qui concerne l’élaboration de lois visant à réglementer les entreprises technologiques mondiales telles qu’Amazon, Facebook, Google et autres, Clegg a déclaré que le cadre idéal de lois «n’entravera pas la façon dont l’économie internationale repose sur des flux de données internationaux. » Soulignant ce facteur dans le contexte du cryptage de bout en bout et que les organismes d’application de la loi cherchent un moyen de le contourner, Clegg a souligné que tout en détenant le sanctuaire de l’intention de confidentialité des utilisateurs, Facebook a quand même réussi à coopérer avec les agences juridiques sur certains fronts, en cette question aussi.

«Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas voir le contenu que nous ne pouvons pas utiliser les signaux que nous captons – par exemple, la durée du message, et non le contenu réel. Nous pouvons utiliser ces signaux afin de pouvoir attaquer les gens sur des systèmes de messagerie cryptés. Nous supprimons environ 2 millions de comptes WhatsApp chaque mois, en particulier si nous constatons que ces comptes sont utilisés pour des diffusions de masse – ce qui n’est pas le but de WhatsApp. Nous continuerons d’expliquer aux décideurs politiques que nous pensons que des milliards de personnes dans le monde s’attendent à la confidentialité d’un service de messagerie crypté, même si nous coopérons avec les forces de l’ordre », dit Clegg.

Gérer le discours de haine

Au-delà du spam, Clegg a également abordé le discours de haine – un aspect avec lequel Facebook a eu ses propres difficultés. Alors que les rapports de propagande ciblée et de discours de haine sur les applications de Facebook sont répandus, certains ont même eu un impact réel dans le monde hors ligne. Celles-ci incluent, mais sans s’y limiter, des cas de lynchage de la foule sur la base de la désinformation sur WhatsApp, des discours de haine visant à instiller des préjugés politiques diviseurs dans les communautés du monde entier, et plus encore.

Sur ce front, Clegg cite que Facebook publie un rapport de transparence trimestriel afin de montrer ses efforts contre ces campagnes ciblées de discours de haine. Il met en outre en évidence le moteur de curation IA de Facebook qui cherche à supprimer automatiquement les publications en fonction de mots-clés et, récemment, la « Cour suprême » de Facebook, dont on parle beaucoup, le Conseil de surveillance. Clegg affirme également qu’une telle curation est également effectuée pour des groupes privés, ce qui, selon lui, est l’effort de Facebook pour réduire la haine sociopolitique ciblée sur la plate-forme. Alors que Clegg a offert un exemple simplifié de la façon dont Facebook applique sa compétence en matière avec une intention politique, il a également souligné que Facebook pourrait ne pas chercher activement à localiser la politique de contenu, même si les gouvernements nationaux cherchent à installer des rails de guidage qui l’exigent.

«Facebook a subi une énorme pression politique, que ce soit en Inde ou ailleurs, par des personnes qui ont des opinions différentes ou contradictoires sur ce qui devrait ou ne devrait pas circuler librement sur Internet, même si c’est légal. Nous élaborons des normes (relatives au discours de haine et à la propagande) d’une manière très transparente, pour laquelle nous travaillons avec des universitaires, des experts et des leaders d’opinion, y compris en Inde. Cependant, étant donné que nous sommes une entreprise mondiale, nous devons avoir des normes que nous appliquons aussi uniformément que possible. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’exigences législatives nationales et autres exigences exceptionnelles auxquelles nous ne répondons pas. Par exemple, en Allemagne, il est illégal par la loi de dire certaines choses sur l’holocauste, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays », conclut-il.

La conférence Facebook Fuel for India 2020 se poursuivra au cours de la deuxième journée le mercredi 16 décembre, où plus de détails, y compris les efforts spécifiques de la société en Inde, seront mis en évidence. Alors que Facebook fait pression pour afficher sa transparence, il reste à voir ce que les législateurs, y compris le précédent cas antitrust auquel il est confronté dans son pays d’origine, aux États-Unis, font de l’entreprise et de son apparente puissance – pas seulement sur le marché en tant qu’entité corporative, mais dans la société comme organisation décisionnelle narrative.