L’ancienne footballeuse de l’équipe nationale américaine, Lori Lindsey, a trouvé un lien entre la suprématie blanche et les lois de l’État interdisant aux garçons biologiques de participer aux sports féminins – mais elle ne semble pas pouvoir l’expliquer.

« Ces projets de loi soutiennent la suprématie blanche sous prétexte de protéger le sport féminin alors que nous savons réellement que le sport féminin, sa protection, serait d’avoir plus de financement, d’avoir plus de femmes à des postes de direction, un salaire égal, » Lindsey a déclaré samedi dans une interview à CBS News. « La réalité, cependant, est que ces jeunes trans veulent juste participer avec leurs amis et faire du sport comme tout le monde. »

L’interview est venue en réponse à un projet de loi présenté par les législateurs de Pennsylvanie qui interdirait aux filles transgenres de participer à des équipes sportives féminines. Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a déclaré qu’il opposerait son veto à la législation si elle était adoptée, mais Kay Ivey, de l’Alabama, est devenu le dernier gouverneur américain à signer un tel projet de loi vendredi.

Deux douzaines d’États ont eu des projets de loi similaires en attente cette année pour empêcher les hommes biologiques de pratiquer les sports féminins. L’Idaho est devenu le premier État à adopter une telle interdiction l’année dernière, mais l’application de la loi y est bloquée en raison d’une bataille judiciaire. L’Arkansas et le Mississippi ont précédé l’Alabama en promulguant de telles lois cette année. Les gouverneurs du Kansas, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud ont opposé leur veto à des projets de loi similaires.

Les partisans de l’interdiction des transgenres ont déclaré vouloir protéger les filles de la concurrence déloyale et de la perte de bourses d’études universitaires au profit de femmes transgenres biologiquement favorisées. Les critiques ont fait valoir qu’il était injuste et nuisible de refuser aux étudiants transgenres la possibilité de participer à des sports, ce qui peut les aider à faire face à des niveaux élevés d’intimidation et de dépression.

Mais Lindsey a ajouté une nouvelle ride au débat de samedi, apportant la course dans la discussion. Apparemment confuse sur le lien avec la suprématie blanche, la présentatrice de CBS Lana Zak a essayé de faire un suivi, demandant à Lindsey comment elle ferait appel à un parent qui pense que le problème est « juste à propos du sport pour voir qu’il y a en fait un plus grand débat pour lequel c’est un proxy? »

Lindsey n’a pas articulé spécifiquement l’aspect racial, mais a dit: « Il ne s’agit pas d’entrer et de prendre le contrôle du sport féminin. Il s’agit simplement d’avoir accès aux leçons que le sport nous enseigne. Cela devrait être respecté dans tout le pays car il y a des années, nous avons décidé que la discrimination n’était pas juste dans ce pays et que nous doivent continuer à fournir un accès et que tout le monde devrait avoir des chances égales. «





Les utilisateurs des médias sociaux ont été perplexes face à la réponse de Lindsey, affirmant que la race et l’identité de genre n’ont rien à voir les unes avec les autres. D’autres ont fait valoir le bien-fondé de la question, un utilisateur de Twitter soulignant que l’équipe américaine avait perdu face à une équipe masculine de moins de 15 ans lors d’une mêlée de 2017 alors qu’elle se préparait à un match avec la Russie.

Lindsey était membre d’équipes nationales féminines des moins de 17 ans et des moins de 21 ans, et elle a disputé 31 matchs pour l’équipe nationale féminine des États-Unis de 2005 à 2013. Elle a également joué professionnellement jusqu’en 2015, puis est devenue animatrice de football féminin.

