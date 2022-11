Les lois de vote en cause alors que les États décident des scores des bulletins de vote

Les électeurs de plusieurs États se penchent sur des questions fondamentales sur le fonctionnement des futures élections alors que des dizaines de mesures de vote portant sur un éventail de questions sont en cours de décision.

Plusieurs des plus de 130 mesures de vote d’État lors des élections de mardi affecteraient la façon dont les électeurs votent en ajoutant ou en limitant les exigences d’identification, en élargissant les périodes de vote par anticipation et – dans un État – en passant au vote par choix préférentiel. D’autres affecteraient les opportunités de démocratie directe en élevant la barre pour faire passer de futures initiatives de vote.

Les mesures liées aux élections figurent sur les bulletins de vote aux côtés d’autres questions litigieuses. Plusieurs États décident d’étendre ou de restreindre les droits à l’avortement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin un droit fédéral à l’avortement qui était en place depuis près de 50 ans. Cinq États envisagent de légaliser la marijuana pour les adultes de 21 ans et plus. Au moins une douzaine d’États décident d’augmenter ou de réduire les impôts de certaines personnes, propriétaires ou entreprises.

Les électeurs du Michigan décident d’une initiative de grande envergure soutenue par des défenseurs du droit de vote. Il élargirait les options de vote anticipé, exigerait un affranchissement de retour financé par l’État et des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance et préciserait que le Conseil des solliciteurs d’État n’a qu’une obligation «de bureau, non discrétionnaire» de certifier les résultats des élections. La proposition pourrait également anticiper les tentatives républicaines de resserrer les lois sur l’identification avec photo en modifiant la constitution de l’État pour inclure l’alternative actuelle consistant à signer un affidavit.

Après l’échec d’une proposition de vote par anticipation en 2014, les électeurs du Connecticut se prononcent à nouveau sur une proposition d’amendement constitutionnel autorisant l’Assemblée générale dirigée par les démocrates à créer une loi sur le vote anticipé. Le Connecticut est l’un des quatre États qui n’ont actuellement pas d’option de vote anticipé en personne pour tous les électeurs.

Les électeurs du Nebraska et de l’Arizona décident de propositions qui resserreraient les exigences d’identification des électeurs. La mesure du Nebraska exigerait une pièce d’identité avec photo pour voter. Une mesure de l’Arizona renforcerait une loi existante sur la photo d’identité pour le vote en personne en éliminant une alternative consistant à fournir deux documents portant le nom et l’adresse d’une personne. Les personnes votant par courrier – la grande majorité en Arizona – devraient indiquer leur date de naissance et soit leur numéro de permis de conduire, un numéro d’identification d’État ou les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale.

D’autres mesures de vote en Arizona freineraient les initiatives citoyennes en les limitant à un seul sujet et en exigeant un vote de 60% pour approuver les futures initiatives contenant des augmentations d’impôts.

Une mesure de l’Arkansas imposerait un seuil de 60% pour approuver les futures initiatives de vote.

Un amendement proposé à la Constitution du Nevada adopterait une élection primaire ouverte pour faire avancer les cinq premiers votants. Le vote préférentiel serait alors utilisé pour déterminer le vainqueur de l’élection générale. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité au premier décompte, les votes du dernier candidat seraient réaffectés aux prochaines préférences des électeurs jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. Des systèmes similaires existent déjà pour certaines élections dans le Maine et en Alaska. Mais la mesure du Nevada, si elle est approuvée cette année, nécessiterait une deuxième approbation en 2024 pour prendre effet.

La Californie, comme c’est souvent le cas, abrite la bataille électorale la plus chère du pays. Des centaines de millions de dollars ont été versés dans les campagnes de deux initiatives concurrentes pour légaliser les paris sportifs – l’une soutenue par de riches tribus amérindiennes et l’autre par des sociétés de jeux en ligne et des tribus moins aisées.

Les soins de santé sont également sur le bulletin de vote dans certains États. Une mesure de l’Oregon créerait un droit constitutionnel à des soins de santé abordables et obligerait l’État à en garantir l’accès. Une mesure dans le Dakota du Sud étendrait la couverture de Medicaid aux adultes en vertu de la loi fédérale sur les soins de santé promulguée il y a plus de dix ans sous l’ancien président Barack Obama.

Les électeurs de cinq États – Alabama, Louisiane, Oregon, Tennessee et Vermont – envisagent des amendements constitutionnels contre l’esclavage et la servitude involontaire, dans l’intention de mettre fin à la possibilité que cela soit utilisé comme sanction pénale.

Les électeurs de certains États sont confrontés à des chemins divergents sur les mêmes questions. Alors que les électeurs de l’Iowa décident d’intégrer ou non le droit de porter des armes dans la constitution de l’État, les électeurs de l’Oregon envisagent de restreindre les droits des armes à feu en interdisant les magazines capables de contenir plus de 10 cartouches et en exigeant une formation à la sécurité et un permis d’achat d’armes à feu.

Les électeurs de l’Illinois se prononcent sur un amendement créant un droit constitutionnel à la négociation collective sur les lieux de travail. En revanche, les électeurs du Tennessee décident d’inscrire ou non une loi actuelle sur le «droit au travail» dans la constitution de l’État, interdisant aux contrats de travail d’exiger des cotisations syndicales.

David A. Lieb, Associated Press