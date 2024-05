Les lois de l’Ohio criminalisant le VIH en cours de révision

Regardez un précédent rapport de NBC4 sur les lois de l’Ohio sur la criminalisation du VIH dans le lecteur vidéo ci-dessus.

COLUMBUS, Ohio (WCMH) — Les lois de l’Ohio criminalisant le VIH, y compris une loi interdisant aux personnes infectées par le virus de donner du sang, pourraient bientôt être modifiées après que près de 80 personnes ont été poursuivies pour avoir omis de divulguer leur séropositivité à leurs partenaires sexuels.





Le projet de loi 498 a été présenté pour abroger le code révisé de l’Ohio pénalisant les personnes séropositives qui tentent de donner du sang, tandis que le projet de loi 513 a été proposé pour modifier cinq autres lois qui ont donné lieu à plus de 200 poursuites pénales liées au VIH. Présentés par la représentante Sara Carruthers (R-Hamilton), les projets de loi sont soutenus par un groupe bipartisan qui a déclaré que les lois actuelles sont « basées sur une compréhension dépassée du VIH et ne font qu’aggraver la stigmatisation ».

« Il est crucial que les législateurs de l’Ohio reconnaissent que le VIH n’est pas un crime ; c’est un problème de santé qui nécessite un réseau de soutien de professionnels de la santé à travers l’État dédié à mettre fin à l’épidémie de VIH », a déclaré Nate Albright, directeur général de l’Association of Nurses in AIDS Care.

Les propositions interviennent après qu’au moins 214 habitants de l’Ohio ont été inculpés entre 2014 et 2020 en vertu de ces lois, dont soixante-dix-sept cas jugés sous une accusation d’agression criminelle qui pénalise les personnes séropositives pour avoir eu un comportement sexuel sans divulguer leurs antécédents médicaux. L’infraction peut entraîner une condamnation pour crime au deuxième degré, passible d’une amende de 15 000 $ et d’une peine de deux à huit ans de prison.

Plus de la moitié, soit 120 cas, accusaient les accusés d’avoir exposé autrui à leurs fluides corporels, par exemple en crachant ou en mordant. Les 17 cas restants de 2014 à 2020 étaient liés au travail du sexe, en vertu des lois sur le racolage et la prostitution qui peuvent pénaliser les habitants de l’Ohio séropositifs pour des activités qui ne conduisent pas à la transmission du virus.

Plus récemment, une travailleuse du sexe de Marietta a été accusée de racolage après un test VIH positif, ce qui a conduit la police à émettre un avis de santé publique. La femme a été inculpée dans le comté de Washington pour avoir prétendument eu des actes sexuels avec au moins 211 personnes entre début 2022 et mai de cette année.

Les six lois de l’Ohio ont été adoptées à l’origine pour réduire la transmission et mettre fin à l’épidémie de sida. Cependant, les statuts n’ont pas été révisés par le législateur depuis les années 1990 et sont obsolètes car ils ne reflètent pas la compréhension scientifique actuelle du VIH, a déclaré le groupe.

Ces affirmations sont soutenues par les Centers for Disease Control and Prevention, qui affirment que le VIH ne se transmet pas par la salive ou par une peau intacte et qu’il n’existe aucun cas documenté de propagation du virus par crachat. Les personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas non plus transmettre le virus par voie sexuelle lorsqu’elles ont atteint un niveau indétectable de VIH dans leur sang, atteint grâce à des médicaments dont l’efficacité est estimée à 100 %.

« Les lois sur la criminalisation du VIH s’appuient sur la stigmatisation et non sur la science », a déclaré Rhea Debussy, directrice des affaires extérieures chez Equitas Health. « Dans notre État, les lois criminalisant le VIH sont utilisées de manière disproportionnée contre les femmes et les Noirs de l’Ohio. La modernisation de nos lois contribuera à lutter contre l’iniquité et la stigmatisation auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH ici dans l’Ohio.

Les propositions font également suite à une récente décision fédérale qui a invalidé une disposition exigeant que l’assurance maladie fournisse des services de soins préventifs gratuits dans l’Ohio, comme la PrEP, une pilule une fois par jour prise pour réduire le risque qu’un patient développe le VIH à la suite de relations sexuelles ou de l’utilisation de drogues injectables. Près de 9 000 Ohioiens prennent une forme de PrEP tandis que plus de 27 000 Ohioiens vivent avec le VIH, selon les données d’AIDSVu et du ministère de la Santé de l’Ohio.