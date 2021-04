Cela fait partie d’un effort plus important pour maîtriser le pouvoir des géants technologiques chinois qui ont pu se développer sans encombre au cours des dernières années grâce à la vaste collecte de données pour former des algorithmes et créer des produits, ont déclaré des experts.

À l’échelle mondiale, il y a eu une poussée vers des règles plus solides pour protéger les données des consommateurs et la vie privée à mesure que les services technologiques continuent de se développer.

En 2018, le règlement général sur la protection des données de l’Union européenne est entré en vigueur. Appelé le RGPD en abrégé, il donne aux citoyens du bloc plus de contrôle sur leurs données et donne aux autorités la possibilité d’infliger des amendes aux entreprises qui ne respectent pas les règles. Les États-Unis n’ont pas encore promulgué une loi nationale sur la protection des données comme l’Europe.

Maintenant, la Chine tente de faire quelque chose de similaire.

«Après des années où les entreprises Internet chinoises construisent des modèles commerciaux autour du manque de sensibilisation des Chinois à la vie privée, les utilisateurs sont de plus en plus informés et ils se mettent en colère contre les entreprises qui abusent de leurs informations personnelles», Winston Ma, professeur adjoint à la New York University School of Law, a déclaré à CNBC par e-mail.