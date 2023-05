Les lois canadiennes sur la concurrence sont-elles désuètes? Certains disent qu’il est temps de changer

Qu’il s’agisse de s’enregistrer à l’aéroport ou de payer à l’épicerie, il semble que partout où vous vous tournez ces jours-ci, vous trouvez des consommateurs frustrés. Beaucoup se plaignent des prix élevés ou des choix limités dans tous les secteurs – et accusent le manque de concurrence.

Mais maintenant, le gouvernement fédéral cherche à mettre à jour les lois canadiennes sur la concurrence – peut-être la révision la plus importante depuis des décennies. Tout semble être sur la table, des petits ajustements à une refonte majeure. Le commissaire de la concurrence, Matthew Boswell, est l’un de ceux qui réclament des réformes.

« Je pense qu’il est juste de dire, malheureusement, que la Loi sur la concurrence est en retard par rapport à nos pairs internationaux », a déclaré Boswell. Il dirige le Bureau de la concurrence, qui vise à stimuler la concurrence dans les secteurs au profit des consommateurs. Il recommande plus de 50 changements à la loi.

Les changements ne sont pas radicaux, dit-il.

« Ils visent vraiment à nous amener à la ligne de départ en termes d’application du droit de la concurrence dans le monde numérique moderne. »

D’une part, le bureau veut avoir le pouvoir d’obliger entreprises de partager des informations. Il étudie actuellement la hausse des prix des aliments dans les épiceries, par exemple, mais les entreprises concernées n’ont qu’à fournir volontairement des détails sur leur activité. Le bureau dit que changer cela lui permettrait de mener des enquêtes plus approfondies.

REGARDER | Boswell pousse à la réforme : Les règles de compétition du Canada ont-elles besoin d’être remaniées? Le commissaire de la concurrence Matthew Boswell s’est entretenu avec Nisha Patel de la CBC pour expliquer pourquoi il fait pression pour une réforme.

Une autre recommandation est d’adopter des règles plus strictes sur les fusions. L’une des fusions les plus médiatisées récemment a été le rapprochement massif de Rogers Communications et de Shaw Communications, qui a été approuvé par le gouvernement en mars.

Boswell qualifie ce résultat de « grosse déception ».

Si le Bureau de la concurrence croit qu’une fusion entraînera une diminution de la concurrence, il peut demander au Tribunal de la concurrence de bloquer l’entente. Mais dans le cas de Rogers-Shaw, le tribunal s’est rangé du côté des entreprises et l’affaire a été soumise au ministre fédéral de l’Industrie pour approbation finale.

Boswell dit que les règles actuelles peuvent conduire à une plus grande concentration et sont en décalage avec celles de pays pairs comme les États-Unis ou l’Australie.

Keldon Bester, membre du groupe de réflexion Center for International Governance Innovation, est d’accord et a écrit un rapport sur les lacunes des lois canadiennes sur les fusions l’automne dernier.

« Nous intervenons rarement, voire jamais, contre les fusions », a déclaré Bester à CBC News. « Même ceux que nous connaissons vont aggraver les choses pour les consommateurs, les producteurs ou les travailleurs. »

Selon Bester, alors que d’autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie réorganisent leurs lois sur la concurrence, le Canada doit suivre le rythme ou risquer de prendre du retard.

« Ils regardent les 40 ou 50 dernières années de la façon dont ils ont traité le monopole et les concentrations de pouvoir, et ils disent que nous devons emprunter une voie différente. »

Mais Michael Osborne, qui travaille sur les questions de concurrence au sein du cabinet d’avocats Cozen O’Connor, met en garde contre une refonte en gros. Il dit que si les réglementations deviennent trop strictes, cela pourrait décourager les entreprises et finir par limiter la concurrence.

« Je pense que la structure de la loi est solide », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de choses qui ne pourraient pas être améliorées. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. »

Osborne dit, en fin de compte, que ce qui l’inquiète, ce sont les efforts pour changer l’essence de la loi.

« Nous sommes à un point d’inflexion intéressant, je pense, où nous avons un certain nombre de groupes qui font pression pour que le droit de la concurrence fasse des choses que le droit de la concurrence n’est pas traditionnellement censé faire », a-t-il déclaré. « Ils font pression pour que ce soit un appareil pour contrôler l’inflation, et ce n’est pas un appareil ou un outil pour contrôler l’inflation. »

On ne sait pas encore quels changements, le cas échéant, pourraient découler du processus d’examen fédéral. Après avoir recueilli des commentaires plus tôt cette année, le gouvernement a déclaré que les prochaines étapes pourraient inclure de nouvelles consultations ou un rapport publié, bien qu’il n’ait pas fourni de calendrier.

Boswell dit qu’il est encouragé, car un marché plus concurrentiel n’est pas seulement une question de prix plus bas.

« Cela stimule l’innovation dans le pays. Cela stimule la croissance de la productivité. Et je n’accepte pas l’idée que nous sommes en quelque sorte si différents que nous ne pouvons pas avoir une saine concurrence dans ce pays », a-t-il déclaré.