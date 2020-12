Citizen Lab affirme que 36 journalistes d’Al Jazeera ont été ciblés par des logiciels espions – AP / AP

Les logiciels espions israéliens pourraient être de plus en plus déployés par les gouvernements du Moyen-Orient à la suite des récents accords de normalisation avec Israël, a déclaré un chercheur qui suit les sociétés de surveillance après que son groupe ait prétendu avoir découvert des hacks de dizaines de journalistes d’Al Jazeera.

Selon un rapport publié dimanche par des chercheurs du Citizen Lab de l’Université de Toronto, un logiciel malveillant probablement créé par la société de technologie d’espionnage israélienne NSO Group a ciblé 36 journalistes du radiodiffuseur public qatari et un journaliste basé à Londres pour un autre réseau appartenant au Qatar.

La cyberattaque était remarquable pour l’utilisation d’un logiciel «zéro clic», qui infectait les téléphones portables ciblés sans aucune interaction de l’utilisateur, permettant aux agents d’accéder à toutes les informations sur l’appareil et d’activer le microphone pour écouter les conversations.

On pense que presque tous les appareils iPhone n’utilisant pas la dernière version d’iOS 14 d’Apple, publiée en septembre, sont vulnérables au code.

Les auteurs du rapport ont conclu avec une «confiance moyenne» que les gouvernements d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, tous deux utilisateurs du logiciel espion Pegasus de NSO Group, étaient à l’origine des attaques.

Alors que Bahreïn et les Émirats arabes unis ont récemment établi des relations diplomatiques avec Israël et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se serait rendu secrètement en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane, l’utilisation des logiciels espions israéliens dans la région pourrait désormais s’accélérer.

Bill Marczak, chercheur principal au Citizen Lab, a déclaré à l’Associated Press que les clients de logiciels israéliens similaires pourraient inclure «un éventail beaucoup plus large d’agences gouvernementales et de clients à travers le Golfe».

Rien n’indique que le groupe NSO basé à Herzliya était complice du piratage. La société a mis en doute le rapport du Citizen Lab dans un communiqué, affirmant que «tout ce qui nous est associé n’est pas, en réalité, une utilisation de notre technologie», qui, selon elle, est uniquement destinée à être utilisée pour lutter contre le terrorisme et la criminalité.

Les gouvernements saoudien et émirien n’ont pas répondu aux demandes de commentaires mais les deux pays ont longtemps appelé à la fermeture d’Al Jazeera et depuis juin 2017 ont imposé un blocus diplomatique et économique au Qatar, accusant Doha de soutenir le terrorisme et d’être trop proche de l’Iran. .

Les deux pays, aux côtés de Bahreïn et de l’Égypte, ont fait de la fermeture de la chaîne qatari une condition préalable essentielle au rétablissement des relations. Le Qatar rejette ces affirmations et affirme que les conditions de levée du blocus constituent une attaque contre sa souveraineté.

Le but des cyberattaques contre les journalistes est probablement d’obtenir des informations personnelles compromettantes pour faire chanter ou faire honte à la victime et à ses employeurs, selon les experts, notant que les cibles précédentes incluent les journalistes critiques à l’égard de l’Arabie saoudite.

En avril, des photos intimes de la présentatrice libanaise d’Al Jazeera, Ghada Oueiss, ont été divulguées en ligne, Mme Oueiss affirmant qu’elle avait été victime d’une opération de piratage visant à saper son personnage et sa carrière.

Dans une plainte déposée aux États-Unis la semaine dernière, Mme Oueiss a accusé le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed bin Zayed d’être responsables aux côtés d’autres responsables saoudiens et émiriens.

Les 36 employés d’Al Jazeera, Citizen Lab, identifiés comme ayant été visés constituent la grande majorité d’une cinquantaine de journalistes connus pour avoir été infectés par le logiciel espion Pegasus.

Marc Owen Jones, professeur à l’Université Hamad Bin Khalifa et expert en autoritarisme numérique au Moyen-Orient, a déclaré que cela soulignait «l’obsession inexorable des Émirats arabes unis ou de l’Arabie saoudite pour Al Jazeera et l’utilisation frivole de logiciels espions».

«Les conséquences psychologiques et la peur du préjudice pour les personnes ciblées dans les opérations de piratage et de fuite sont claires», a-t-il déclaré.

«Je pense que la perspective du chantage en particulier est incroyablement dangereuse pour la liberté d’expression. Qui sait l’impact indescriptible, en particulier en termes de censure, ou peut-être même de devenir un informateur, que la menace de chantage pourrait avoir quelqu’un.