Les logements sociaux de Chowdry Walk conçus pour ne pas être « un bloc monolithique »

Cette vidéo présente le projet de logements sociaux Chowdry Walk d’Al-Jawad Pike, l’un des six bâtiments présélectionnés pour le prix RIBA Stirling de cette année.

Il s’agit du premier des six courts métrages publiés par Dezeen en collaboration avec Institut royal des architectes britanniques (RIBA) pour présenter les bâtiments figurant sur la liste restreinte de cette année.

L’un des quatre bâtiments de Londres présélectionnés pour le prix de cette année, Chowdry Walk est composé de 11 maisons mitoyennes prises en sandwich entre deux terrasses existantes sur le site d’une rangée d’anciens garages.

Brochet d’Al-Jawad a conçu la rangée de maisons pour être une alternative aux logements mitoyens standard, chaque maison étant légèrement tournée pour créer un paysage de rue varié. Sept des maisons sont disponibles en location sociale.

RIBA dévoile la liste des finalistes du Prix Stirling 2024

« Nous savions que tout ce que nous mettions ici devait être de taille modeste. Nous avions l’impression que la meilleure utilisation de l’espace était de créer une terrasse répétitive », a expliqué Jessam Al-Jawad, cofondateur d’Al-Jawad Pike, dans la vidéo. .

« Ce que nous voulions faire, c’était introduire quelque chose qui ne soit pas un bloc monolithique – une grande partie de ce que nous aimons essayer de réaliser passe par la forme », a-t-il poursuivi.

« Le geste de tordre la maison a été motivé par plusieurs raisons, la première étant essentiellement de briser ce qui autrement aurait été un long bloc de fenêtres et de portes répétitives ; et nous voulions créer quelque chose qui ait un jeu de lumière, un jeu de masse et de sculpture.

Le projet, qui est également sélectionné pour le Neave Brown Award for Housing, a été décrit par RIBA comme « un modèle exemplaire pour le logement social ». Il a été conçu pour le Conseil de Hackney.

« Le design est important en termes de ce qu’il offre à nos résidents, et il s’agit souvent de choses très, très simples », a ajouté Ken Morrison, responsable de la conception stratégique de régénération du Hackney Council.

« Il s’agit d’essayer de créer des lieux qui soient précieux, car s’ils le sont, ils seront entretenus et dureront. »

Outre Chowdry Walk, les autres projets sur la liste restreinte du prix Stirling sont l’infrastructure Elizabeth Line de Grimshaw, Maynard, Equation et Atkins, la phase 2 de la régénération du domaine Park Hill à Sheffield par Mikhail Riches, l’hébergement de vacances Wraxall Yard dans le Dorset par Clementine Blakemore. Architects, la refonte de la National Portrait Gallery par Jamie Fobert Architects avec Purcell et le plan directeur de King’s Cross par Allies et Morrison et Porphyrios Associates.

Le film a été produit par le Institut royal des architectes britanniques.