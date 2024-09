Les logements des parcs / Stolon Studio Ltd

© Français et Tye

+ 10

© Français et Tye

Description textuelle fournie par les architectes. Stolon Studio vient d’achever son dernier projet de logements, The Parks, dans le Herefordshire, transformant un groupe de bâtiments agricoles ruraux négligés pour offrir huit nouvelles maisons durables dans un cadre magnifiquement paysager. À l’origine une ferme laitière, cet ensemble de bâtiments ruraux à colombages des XVe et XVIe siècles était tombé en désuétude et s’était effondré en raison d’une négligence prolongée. Le projet fournit des logements ruraux indispensables pour répondre à la demande locale croissante ainsi qu’à ceux qui se détournent de la vie urbaine. The Parks développe davantage le concept de « logement social » de Stolon, pour offrir une typologie rurale alternative à la maison individuelle isolée, compensant la solitude rurale et contribuant à nourrir de nouvelles communautés. Construit pour un petit promoteur éthique, The Parks combine harmonieusement l’ancien et le nouveau pour créer des maisons individuelles avec des espaces communs partagés, notamment des granges, des jardins, des zones sauvages et des prairies.

© Français et Tye

Comme pour tous les projets conviviaux de Stolon, The Parks a été soigneusement conçu pour équilibrer intimité, ouverture et communauté. Alors que chaque maison bénéficie d’un jardin privé, avec des pelouses traditionnelles, des terrasses et un hangar surmonté d’un toit vert biodiversifié, il y a aussi une prairie commune – pour la culture des aliments et une bibliothèque d’objets, avec des ressources et des équipements partagés à l’usage de tous. Les maisons sont disposées autour d’une cour centrale – l’ancienne basse-cour – et vont de 3 à 5 chambres. Une variété d’agencements spatiaux répondent à une gamme de besoins de logement, des familles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Chaque maison distinctive conserve le nom de son utilisation agricole d’origine, comme la ferme, le moulin à grains et les vanneries, donnant du caractère et de l’individualité à l’ensemble.

© Français et Tye

© Français et Tye

Sensible au contexte et au patrimoine, ainsi qu’à la durabilité et aux déchets, Stolon Studio a réparé et célébré les éléments historiques dans la mesure du possible. Les cheminées ont été exposées et restaurées, les poutres en orme et en chêne existantes ont été renforcées par des attaches en acier spéciales et, lorsque cela était possible, la brique et la pierre ont été exposées. Les murs et les poutres ont été redressés et réinstallés plutôt que reconstruits. Dans l’ensemble, les matériaux reflètent le contexte et les traditions de la campagne du Herefordshire avec une combinaison de briques rouges, de tuiles et de terre cuite faisant écho au gravier rose rougeâtre de la vallée de la rivière et au riche sol argileux rouge de la région locale, réputée pour ses produits alimentaires. La toiture métallique robuste fait référence au patrimoine agricole des bâtiments. Les intérieurs sont finis dans des tons terreux doux et non traités et des peintures à l’argile respirantes. Les éléments en chêne neufs et réutilisés sont unifiés avec une teinture légère à base d’argile qui aide à préserver le bois.

© Français et Tye

L’approche de rénovation en profondeur de The Parks favorise une vie sans combustibles fossiles et comprend de nouveaux systèmes électriques, de la plomberie, des pompes à chaleur à air et un chauffage par le sol pour créer des maisons à haute performance avec de faibles coûts d’exploitation et des émissions de carbone. Le processus de construction a été considéré comme une opportunité de contribuer à l’économie rurale, en utilisant des matériaux locaux et des techniques traditionnelles et en employant des ouvriers, des artisans et des petites entreprises familiales spécialisées locales. Bien que certains des bâtiments existants les plus récents aient été démolis pour créer la cour et les espaces partagés, Stolon Studio a travaillé avec une équipe de chantier hautement qualifiée pour récupérer du bois, de la pierre et des briques historiques, ainsi que du vieux matériel agricole, en utilisant une zone du site comme leur propre cour de récupération architecturale. Ils ont également minimisé les déchets du site envoyés à la décharge, en broyant les déchets de démolition pour former des agrégats à utiliser sur place plutôt que d’apporter de nouveaux matériaux. Une meule originale encastrée dans le paysage sert de point de contact pour les origines du développement.

© Robert Barker

Le projet s’attaque également à la contamination des sols causée par la négligence à long terme de la propriété. Dans ce cadre rural, la conception paysagère s’inspire de haies délicates, avec des espèces indigènes telles que le persil sauvage et des fleurs blanches douces qui contrastent avec les bâtiments rougeâtres. Une prairie de fleurs sauvages, des habitats pour chauves-souris, une nouvelle plantation d’arbres et un étang, tous ces éléments améliorent et contribuent à la faune et à la biodiversité.