Les locuteurs du cantonais de la Colombie-Britannique s’efforcent de maintenir la langue vivante

Vous ne sauriez pas que le cantonais est menacé, à en juger par l’aire de restauration du centre commercial Parker Place à Richmond, en Colombie-Britannique, la ville la plus ethniquement chinoise au monde en dehors de l’Asie.

Tout autour, des tables de convives, jeunes et vieux, se réunissent pour « chui sui » – littéralement « souffler de l’eau » ou bavarder – dans une langue originaire du sud de la Chine et de Hong Kong.

Charles Chan, qui a immigré de Hong Kong en Colombie-Britannique il y a 40 ans, a déclaré qu’il avait élevé ses enfants pour qu’ils parlent cantonais à la maison.

« Vous feriez mieux de laisser vos enfants apprendre le cantonais pour les aider à être plus compétitifs sur le marché du travail », a déclaré Chan en attendant que sa femme achète des raviolis. Il s’est dit confiant quant à l’avenir de la langue.

Mais certains locuteurs du cantonais de la région métropolitaine de Vancouver affirment que son sort est incertain dans son pays d’origine et que les communautés d’outre-mer jouent un rôle essentiel dans sa préservation.

Ces inquiétudes surviennent après la fermeture d’un groupe en ligne faisant la promotion du cantonais fin août, après que les autorités de Hong Kong ont déclaré que le contenu du site violait les lois de la ville sur la sécurité nationale.

Le mandarin – la langue officielle parlée en Chine – est de plus en plus enseigné et promu à Hong Kong, même si les responsables de l’éducation ont nié les projets visant à abandonner l’enseignement du chinois au cantonais. Mais le plaidoyer cantonais a été associé à un mouvement localiste confronté à la répression à Hong Kong.

Zoe Lam, chargée de cours au programme de langue et de culture cantonaises de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que la situation à Hong Kong signifie que l’apprentissage des langues a été inévitablement politisé – ce qui pose beaucoup moins de problèmes dans les communautés d’outre-mer.

Cela signifie que les locuteurs et les apprenants du cantonais peuvent considérer les communautés chinoises d’outre-mer comme un « espace très sûr », qui peut favoriser la survie et la croissance de la langue.

«Je pense que ces villes constitueront des pôles majeurs pour les communautés cantonaises d’outre-mer», a-t-elle déclaré à propos de villes comme Vancouver et Toronto. «C’est pourquoi notre programme linguistique veut également jouer le rôle de centre éducatif du cantonais en Amérique du Nord.»

L’UBC offre le seul programme universitaire complet et crédité en langue cantonaise au Canada, et les inscriptions ont augmenté régulièrement, passant de 67 lors du lancement des cours en 2015 à 559 l’année scolaire dernière.

Les membres de la communauté ont déclaré avoir vu une nouvelle vague de locuteurs cantonais dans des endroits comme la région métropolitaine de Vancouver ces dernières années, déclenchée en partie par un exode de résidents de Hong Kong dans un contexte de répression de la dissidence politique.

Les données du recensement de 2021 publiées l’année dernière ont montré une augmentation de 6,1 % du nombre de personnes nées à Hong Kong dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver au cours des cinq dernières années, alors qu’elle était en baisse depuis des décennies.

Le recensement a également montré qu’environ 183 000 personnes dans la zone de recensement de Vancouver ont déclaré le cantonais comme langue maternelle en 2021, soit une hausse d’environ 38 % par rapport aux 133 000 de 2011.

Le groupe à but non lucratif HK House organise la foire annuelle de Vancouver Hong Kong. Agnes Hui, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle et un nombre important d’amis avaient quitté Hong Kong pour le Canada l’année dernière, rejoignant ainsi une nouvelle voie vers la résidence permanente.

« Dans mon entourage, j’ai beaucoup d’amis qui viennent dans d’autres villes, notamment à Vancouver, Toronto et même Ottawa et Calgary », a déclaré Hui. « Il est donc vrai qu’un nombre croissant de Hongkongais arrivent, notamment grâce au programme de canots de sauvetage lancé par le gouvernement canadien. »

Jack Chen, un immigrant de Hong Kong, dégustait des dim sum avec sa femme à l’aire de restauration du Lansdowne Mall à Richmond, où 54 % de la population est d’origine chinoise.

Il a déclaré avoir entendu le cantonais être utilisé plus fréquemment au cours des deux dernières années. Chen a dit que cela lui permettait de « se sentir chez lui ».

Chen a déclaré que cette augmentation l’avait aidé à enseigner le cantonais à ses deux enfants et que la culture « Canto » faisait partie de l’identité de la famille. Il joue également des chansons classiques de Cantopop à la maison.

« La jeune génération d’aujourd’hui n’est peut-être pas en mesure de comprendre totalement le sens et l’histoire de ces chansons, mais je suis si heureuse que mes enfants puissent encore parler la langue à la maison et qu’ils puissent encore l’utiliser à l’école de temps en temps », a déclaré Chen.

Malgré le grand nombre de nouveaux arrivants de Hong Kong, ce sont des parents comme Chen qui détiennent la clé de la santé future de la langue cantonaise au-delà de la Chine, a déclaré l’enseignante Fay Wong.

Wong est le directeur de Familogue, une nouvelle organisation à but non lucratif lancée par des parents ayant récemment émigré de Hong Kong et souhaitant garantir que leurs enfants conservent la langue et la culture cantonaises.

Le groupe a organisé une heure du conte cantonais pour les enfants dans les parcs de la région métropolitaine de Vancouver tous les deux mois au cours de la dernière année. Il organise également des séminaires pour les enfants d’immigrés, qui pourraient ne pas être en mesure d’utiliser la langue en dehors du cadre familial.

De telles interactions en personne sont cruciales pour la survie de la langue, a déclaré Wong.

« Il est très important pour (les apprenants) de savoir qu’il est utile d’utiliser la langue, surtout avec leurs parents », a déclaré Wong. « C’est ce que nous voulons encourager, car c’est le lien familial. Langue et culture, elles ne peuvent être séparées.

D’autres groupes ont créé des événements communautaires où les locuteurs du cantonais peuvent interagir et promouvoir la langue et la culture auprès des non-locuteurs.

La Foire de Hong Kong de Vancouver de HK House a attiré environ 5 000 participants en mai.

Wendy Fung, membre du conseil d’administration, a déclaré que les organisations étrangères se sentent responsables de la santé des cantonais à mesure que de plus en plus de résidents de Hong Kong émigrent.

« Pour mes sentiments personnels, bien sûr, c’est un peu inquiétant », a déclaré Fung à propos de l’avenir du cantonais à Hong Kong. « Mais je me suis toujours dit : que puis-je faire pour que cela reste vivant ?

« Je ne peux pas vraiment dire si le cantonais va disparaître à Hong Kong », a-t-elle déclaré. « C’est trop loin pour que je puisse en parler maintenant. Mais ce que je peux (faire) maintenant ici à Vancouver, c’est essayer de garder la langue vivante.

Lam, professeur à l’UBC, a déclaré que la communauté de langue cantonaise avait déjà reconnu l’existence d’un problème et qu’elle agissait en conséquence.

« L’avenir d’une langue dépend du nombre de personnes qui la parlent », a-t-elle déclaré. « Donc, tant qu’il y a des gens qui le parlent, tout va bien. Si nous ne faisons rien, nous serions évidemment pessimistes. Mais c’est nous qui déterminons l’avenir et nous pouvons certainement encore faire quelque chose à ce sujet.

