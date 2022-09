Les locations de vacances favorables au cannabis gagnent du terrain

Au bed-and-breakfast de Nicole Butler, le cannabis est dans les bonbons qui accueillent les clients à l’arrivée, les crevettes et le gruau faits maison et les autres repas qu’elle sert, et les collations qu’elle propose à tous ceux qui ont la fringale.

“J’ai vraiment juste essayé de donner aux gens ce à quoi ils sont habitués, juste avec l’élément supplémentaire du cannabis”, a déclaré Butler.

Avec la permission de son propriétaire, Butler a commencé en 2018 à lister sa maison de ville de 3 chambres et 3 salles de bains à Washington, DC le BudandBreakfast.comqui met les voyageurs en contact avec des hôtes qui autorisent l’utilisation de la marijuana sur leurs propriétés.

Le site est encore minuscule, avec seulement 2 000 annonces actives contre 6 millions pour Airbnb. Mais le marché de niche des hébergements favorables au cannabis suscite de plus en plus d’intérêt, la consommation de marijuana à des fins récréatives étant désormais légale dans 19 États et à Washington. Le tourisme pour le cannabis au sens large est également désormais une industrie de 17 milliards de dollars, selon des données récentes de Forbes.

Certains hôtes de locations favorables au cannabis vont au-delà de la simple autorisation de fumer ou de consommer de l’herbe sur place. Avec des chambres à partir de 420 $ par nuit, par exemple, Butler propose un bar à cannabis bien approvisionné avec une variété de souches au choix ainsi que du yoga, du CBD massages et éducation au cannabis.

Coiffeuse avant la pandémie, Butler a commencé à gérer le bed-and-breakfast à plein temps lorsque le salon dans lequel elle travaillait a fermé pendant la pandémie. Elle a dit que l’entreprise a commencé à se maintenir après environ un an.

“Je pense que la pandémie a fait que les gens apprécient vraiment les expériences, les soins personnels et le simple fait de faire des choses qui les font se sentir bien”, a déclaré Butler.