Les locations de chalets coûteuses pourraient aggraver les pénuries de main-d’œuvre dans les villes balnéaires de l’Ontario

Certaines entreprises des villes balnéaires de l’Ontario ont du mal à embaucher du personnel à bas salaire à l’approche de l’été, ce qui souligne une lutte dans les communautés riveraines de la province où il n’y a pas assez de travailleurs pour pourvoir les postes vacants et répondre à la demande croissante des clients.

La Chambre de commerce de l’Ontario a publié un rapport en décembre dernier examinant l’état de l’industrie touristique de la province. Le rapport suggère que 69% des entreprises touristiques ont déclaré avoir des difficultés à recruter et à retenir des travailleurs.

À Grand Bend, les signes d’une crise de la main-d’œuvre qui couve sont littéralement accrochés aux vitrines des magasins sous la forme de panneaux « aide recherchée » le long de la rue principale, avec des entreprises dans une course contre la montre pour embaucher suffisamment de travailleurs avant ce long week-end de la fête de la Reine en mai, largement considéré comme le début officieux de l’été au Canada et le début de la haute saison touristique estivale.

Les propriétaires d’entreprises affirment que la pénurie aiguë de travailleurs a été exacerbée par les loyers élevés des logements saisonniers, poussés de plus en plus vers le haut par la demande croissante de biens immobiliers au bord du lac.

Le stock vieillissant de cottages délabrés de la ville, prisés par les travailleurs saisonniers pour leurs loyers bon marché, est de plus en plus prisé par des investisseurs désireux de les convertir en nouvelles locations à court terme à la mode.

Les travailleurs sont également confrontés à des loyers coûteux

« Il est très difficile de trouver de l’aide en ce moment », a déclaré le propriétaire du Baja Beach Bar, Rich Donomme, qui a du mal à trouver suffisamment de cuisiniers et de serveurs pour sa cuisine occupée avant le boom de l’été.

« Vous recherchez des personnes qui sont ici pour l’été, qui recherchent essentiellement un emploi à temps partiel. »

Le problème, a-t-il dit, est que bon nombre de ses futurs travailleurs ne peuvent pas se permettre de vivre en ville où un chalet peut coûter jusqu’à 2 500 $ par week-end sur des sites Web de location à court terme tels que VRBO et Airbnb.

« Vous voyez toujours des gens à la recherche d’un endroit », a-t-il déclaré. « Beaucoup de chalets sont chers pendant la haute saison. »

La municipalité de Lambton Shores, qui comprend les communautés côtières de Grand Bend, Port Franks et Ipperwash, a été parmi les premières en Ontario à réprimer les locations à court terme, qui étaient rapidement devenues incontrôlables.

Alex Boughen, responsable des licences et des communications pour Lambton Shores, a déclaré lundi à CBC News qu’il y avait au moins 315 propriétés de location à court terme autorisées par la municipalité l’année dernière, et que 50 à 60 autres sont actuellement en cours de processus de demande.

La longue fin de semaine de mai est largement considérée comme le début officieux de l’été au Canada et le début de la saison touristique estivale occupée à Grand Bend, en Ontario. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

Il y a un large consensus dans la communauté sur le fait que si les locations à court terme sont une source lucrative de revenus pour la ville, elles sont également l’une des plus grandes sources de tribulations de la communauté, selon un sondage.

Dans le sondage en lignemenée par la municipalité en 2021, plus de la moitié des répondants ont déclaré reconnaître que les locations à court terme apportent une valeur économique à la communauté, tandis qu’environ le même nombre a également déclaré que ces propriétés locatives sont une nuisance, sous la forme de bruit, de déchets et de sécurité questions.

« Les clients ne manquent pas »

Kapil Katarya est propriétaire de Ripples Beach Hut, vendant des vêtements de plage et des souvenirs depuis les années 1980. Il a déclaré à CBC News qu’il ne savait pas pourquoi il n’avait pas pu trouver de travailleurs à temps partiel au cours des dernières années, mais qu’il avait remarqué une forte augmentation du nombre de touristes.

« Il y a plus de monde qui vient en ville. Le parking de la plage est toujours plein les jours chauds », a-t-il déclaré. « Les gens doivent passer une demi-heure juste pour trouver une place de parking. Il n’y a pas de place supplémentaire.

« Il ne manque pas de clients », a-t-il déclaré.

Syndey MacDonald, directrice générale de la Chambre de commerce de Grand Bend et de la région, qui représente un certain nombre de villes au bord du lac à Bluewater et Lambton Shores, a déclaré que la situation du logement et la pénurie de main-d’œuvre saisonnière sont liées.

« Il n’y a pas beaucoup d’options », a-t-elle déclaré à propos de la disponibilité d’hébergements saisonniers. « À moins d’être d’ici ou des environs, il est difficile de trouver un logement en été.