Les locations d'appartements dans le comté de McHenry sont rares... et chères – Shaw Local

James Sitko comprend les problèmes pour trouver un appartement dans le comté de McHenry, a-t-il déclaré.

Le travail à but non lucratif de 28 ans est hébergé dans les bureaux du comté. Sitko est actuellement logé avec sa mère parce qu’il n’a pas pu trouver de logement locatif dans sa gamme de prix, a-t-il déclaré.

“Ils sont vraiment très chers”, a déclaré Sitko, chef de projet régional de la McHenry County Economic Development Corporation.

“Je suis moi-même exclu du comté de McHenry”, a déclaré Sitko.

À l’échelle du pays, le loyer mensuel moyen d’un logement de deux chambres en juillet 2022 est d’un peu plus de 2 000 $, selon rent.com. Les unités d’une chambre coûtent en moyenne plus de 1 700 $, selon le site Web.

Selon un Rapport de location de juin 2022 de realtor.com, le coût médian des locations d’une chambre dans le marché de Chicago-Naperville-Elgin est de 2 000 $, supérieur à la moyenne nationale et une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Pour un logement de deux chambres, le coût médian est de 2 200 $, en hausse de 12,5 % par rapport à l’année précédente.

Les travaux se poursuivent sur la communauté d’appartements Authentix McHenry de 288 unités de Continental Properties au 3415 Blake Road, à McHenry, le mercredi 3 août 2022. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Le comté de McHenry est inclus dans la région de Chicago-Naperville-Elgin à des fins de rapport sur le logement et le développement urbain.

Autour du comté de McHenry, il y a des immeubles d’appartements en construction ou en préparation pour commencer la construction bientôt, a déclaré Sitko. Cependant, pour ceux qui cherchent à louer maintenant, trouver quelque chose d’abordable est souvent un problème.

Tyler Carter, de Lake Villa, est l’un de ceux qui ont cherché. Le père célibataire de deux enfants a posté dans un groupe Facebook du comté de McHenry à la mi-juillet que lui et ses deux enfants seraient sans abri s’il ne trouvait pas d’appartement dans les prochains jours. Le budget de Carter est de 1 000 à 1 300 dollars par mois, mais il n’a pas pu trouver un appartement de deux chambres pour moins de 1 500 dollars, a-t-il déclaré. Il a dit avoir reçu un avis cette semaine indiquant que son loyer de Lake Villa augmentait à 1 600 $ par mois.

Néanmoins, Carter a déclaré qu’il avait pu éviter l’itinérance et rester dans son appartement du comté de Lake pendant les prochains mois. Carter a déclaré qu’il essayait toujours de trouver une unité dans le comté de McHenry, où il travaille et où il espère que ses enfants iront à l’école.

En plus des coûts de location élevés qui le font sortir de nombreux immeubles, Carter a déclaré qu’il avait d’autres problèmes, notamment que les propriétaires étaient mal à l’aise avec son fils de 10 ans et sa fille de 3 ans partageant une chambre. Il a également une condamnation pour crime de marijuana en 2015 qu’il s’efforce d’effacer, a-t-il déclaré.

Des boîtes aux jouets de la chambre de sa fille que Ty Carter a pré-emballées dans son appartement de Lake Villa le mercredi 3 août 2022. Carter est à la recherche d’un appartement abordable à louer dans le comté de McHenry pour ses deux enfants et lui-même. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Il dormirait sur le canapé d’un appartement d’une chambre si cela impliquait de trouver un meilleur appartement pour sa famille, a déclaré Carter.

D’autres appartements sont en route.

La ville de McHenry compte 288 appartements au prix du marché actuellement en construction sur la route 31 et le chemin Blake. Le 15 août, un autre promoteur à la recherche de 540 unités est fixé pour l’examen du plan préliminaire du conseil municipal.

McHenry a demandé à Tracy Cross & Associates, basée à Schaumburg, une étude en 2021 pour examiner les besoins en logements locatifs non seulement dans la ville, mais dans la région, a déclaré le directeur du développement communautaire, Ross Polerecky.

Cette étude a révélé un taux d’occupation de 99,7% pour “tous les appartements dans la zone générale de McHenry”, a déclaré Polerecky.

“L’étude nous a montré qu’il y a un besoin”, a déclaré Polerecky. Il a également noté que toutes les unités proposées et en construction sont des locations au taux du marché.

Les travaux se poursuivent sur la communauté d’appartements Authentix McHenry de 288 unités de Continental Properties au 3415 Blake Road, à McHenry, le mercredi 3 août 2022. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Les taux du marché sont élevés pour les personnes à faible revenu. En comparaison, le logement abordable a souvent des réserves pour différentes tranches de revenu qui sont inférieures au revenu médian de la région.

Tracey Manning, de la Burton Foundation d’Elgin, finance et construit des immeubles d’habitation abordables dans les comtés de Lake et de Kane.

Sa fondation utilise des crédits d’impôt pour attirer des investisseurs privés dans des logements abordables. Dans ces appartements, par exemple, si le revenu médian d’une communauté est de 100 000 dollars par an, les unités réservées à une personne gagnant 50% de la médiane pourraient rapporter 50 000 dollars par an et être éligibles pour l’une des unités, a déclaré Manning.

Ils financent des immeubles d’appartements avec des mises de côté pouvant atteindre 80% du revenu médian – ou 80 000 $ par an selon son exemple.

Pour la plupart, les complexes d’appartements au taux du marché utilisent une formule similaire à la sienne pour déterminer le loyer, a déclaré Manning. Si le revenu médian dans une zone augmente, les propriétaires calculent souvent 30 % de ce revenu et le divisent par 12 pour obtenir un loyer mensuel.

« Il y a beaucoup de gens qui vivent ici avec des revenus plus élevés. Si cela fait augmenter le revenu médian de la région, les loyers augmentent », a déclaré Manning.

Sitko a convenu que plus de personnes ayant des revenus plus élevés affectent la disponibilité globale. “Plus de gens cherchent avec plus d’argent …”, a déclaré Sitko. “Il y a des gens qui entrent sur le marché avec plus à dépenser.”

Les travaux se poursuivent sur la communauté d’appartements Authentix McHenry de 288 unités de Continental Properties au 3415 Blake Road, à McHenry, le mercredi 3 août 2022. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Les propriétaires disent également qu’ils sont confrontés à des factures d’impôts et des coûts de réparation plus élevés, ce qui entraîne des loyers plus élevés.

Jim Haisler, PDG de la Heartland Realtor Organization, basée dans le comté de McHenry, est lui-même propriétaire. Lui et sa femme achètent des maisons, les rénovent au point d’envisager d’y vivre et les louent, a déclaré Haisler.

Il appelle ses unités des « spéciaux de bricoleurs ». Nous faisons le travail et les remettons sur le marché.

Haisler a également vu les coûts augmenter pour ses maisons de location. Il sait également qu’il pourrait commencer à facturer plus, mais préfère garder de bons locataires plutôt que d’en chercher de nouveaux, a-t-il déclaré.

Le bouche-à-oreille est peut-être le meilleur moyen pour les personnes à la recherche d’une maison de location de trouver un logement, a déclaré Haisler.

Lorsqu’un poste se libère dans l’une de ses propriétés, a déclaré Haisler, il n’a pas besoin de faire beaucoup de publicité. Une fois qu’un locataire informe les autres d’un déménagement imminent, il a souvent plusieurs candidats immédiats, a déclaré Haisler.

« Comment trouver un bien ? Connaissez quelqu’un, et les meilleures personnes à connaître sont les agents immobiliers », a déclaré Haisler. “Ils savent ce qui arrive sur le marché qui n’est pas encore disponible.”

Ty Carter avec certaines des boîtes qu’il a pré-emballées dans son appartement à Lake Villa le mercredi 3 août 2022. Carter est à la recherche d’un appartement abordable à louer dans le comté de McHenry pour ses deux enfants et lui-même. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Le besoin actuel de locations pourrait être une tendance générationnelle temporaire, a déclaré Polerecky. Les jeunes adultes ont des enfants plus tard et déménagent plus souvent. Ils ne voudront peut-être pas qu’une maison unifamiliale les attache, a-t-il dit.

La récente hausse des taux d’intérêt avec la rareté des maisons unifamiliales sur le marché pourrait effrayer les acheteurs potentiels, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens, à mon avis, pourraient attendre que les prix des maisons baissent et c’est ce qui fait grimper les prix des appartements”, a déclaré Polerecky.