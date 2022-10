Les locataires sont les plus en retard sur les paiements dans ces 10 États

Partout aux États-Unis, les locataires ressentent les effets de la flambée de l’inflation, de la hausse des prix du logement et de la fin de l’interdiction nationale des expulsions.

Quelque 15% des ménages américains, soit environ 6 millions, sont en retard de loyer cet automne, selon un rapport récent de MyEListing.com, un site Web d’immobilier commercial.

Les locataires du Dakota du Sud, de l’Alabama et du New Jersey ont le plus de mal à payer, selon le rapport, basé sur une analyse des données du US Census Bureau, et les Américains âgés de 40 à 54 ans ont le plus de difficultés.

Malgré les signes de ralentissement du marché, les familles ont encore payé 12,6% de plus pour les locations unifamiliales en juillet par rapport au mois précédent, selon un récent rapport de CoreLogic.

Ces coûts gonflés, ainsi que les dépenses quotidiennes plus élevées, ont mis à rude épreuve les budgets de nombreux Américains, avec 20 % ou plus de locataires en retard de paiement dans certains États, selon le rapport MyEListing.com.

Voici où les locataires rencontrent les plus grandes difficultés :