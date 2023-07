Les locataires s’inquiètent de la vente d’un appartement à Hamilton par une coopérative pour acheter un immeuble

La surprise et l’inquiétude ont persisté lorsque les locataires ont appris, l’hiver dernier, que leur vieil immeuble d’appartements bas du centre-ville de Hamilton était à vendre.

« Ce fut un choc complet », a déclaré James Reynolds, 76 ans, qui vit dans l’immeuble depuis plus de 30 ans.

Il y avait des rumeurs de sociétés d’investissement lorgnant sur la propriété de 5,25 millions de dollars.

« Nous sommes tous des gens de la classe ouvrière et l’idée de faire face à une forte augmentation de loyer … était assez intimidante », a déclaré Emily Power, une locataire de l’immeuble.

Mais Power et ses colocataires avaient une idée différente : acheter l’immeuble eux-mêmes.

Les locataires ont une vente conditionnelle pour acheter l’appartement de 21 unités au 272 Caroline St. S. et le transformer en logement locatif coopératif et maintenir des taux de loyer abordables.

« Approche intéressante et innovante »

Certains des locataires les plus anciens de l’immeuble, qui habitent l’appartement depuis des décennies, paient entre 500 et 700 dollars de loyer mensuel, bien en deçà de la valeur marchande en raison du contrôle des loyers.

Le loyer mensuel moyen à Hamilton en juin 2023 était de 1 877 $ pour un appartement d’une chambre et de 2 310 $ pour un logement de deux chambres, selon Locations.ca .

La ville est aux prises avec un problème d’abordabilité et un nombre croissant de campements.

Si les locataires sont en mesure d’acheter le bâtiment du quartier 2, cela pourrait offrir une nouvelle solution à d’autres qui tentent d’échapper à la hausse du coût de la vie.

« Je pense que c’est une approche vraiment intéressante et innovante », Ward 8 Coun. John-Paul Danko a déclaré lors de la réunion du conseil municipal du 21 juin, ajoutant que le conseil pourrait vouloir l’intégrer dans la politique.

Le maire de Hamilton, Andrea Horwath, et le conseil du quartier 2. Cameron Kroetsch a également salué l’idée.

« Nous devons empêcher la perte des loyers abordables actuels du marché, car nous les perdons de manière significative », a déclaré Horwath.

L’entente pour l’immeuble n’est cependant pas définitive — les locataires ont un an pour amasser un acompte de 20 % et demander un prêt hypothécaire.

Power a également déclaré que la coopérative de location à but non lucratif ne fonctionne pas comme un conseil d’administration en copropriété où les résidents ont des parts, mais plutôt que le loyer (appelé charge de logement) sert à constituer un fonds de réserve, qui peut être utilisé pour les réparations et payer L’hypothèque.

Cela signifie que l’argent collecté n’atterrit pas dans les poches des locataires – il va vers le bâtiment.

Et le groupe a réussi à lever des fonds.

Au cours de cette réunion du conseil municipal du 21 juin, les conseillers ont contribué 84 000 $ par le biais d’un prêt-subvention pour l’acompte de l’immeuble.

L’immeuble d’appartements en briques au 272 Caroline St. S. compte 21 unités et était initialement inscrit pour 5,25 millions de dollars. (Bobby Hristova/CBC)

Power a déclaré qu’ils avaient également obtenu un prêt par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et qu’ils avaient reçu des dons de la communauté.

Elle a déclaré que les locataires ont reçu beaucoup de soutien d’organisations à but non lucratif et d’autres groupes, mais que la nouveauté de l’idée a été un obstacle pour obtenir plus de financement.

« Nous espérons pouvoir prouver que cela fonctionne et certaines de ces organisations créées pour aider avec des choses comme le logement abordable peuvent aider de futurs groupes. »

« C’est ma maison depuis 30 ans »

Andrew Robertson, le propriétaire de l’immeuble, a déclaré qu’il était sceptique lorsqu’il a entendu parler pour la première fois du plan des locataires, mais a déclaré qu’il soutenait l’achat de la propriété par les locataires.

« Suis-je convaincu que cela arrivera? Je suis plus confiant qu’il y a trois mois », a-t-il déclaré.

Il a noté qu’il y avait une « impasse » maintenant que les locataires avaient reçu les rapports d’inspection.

Robertson a déclaré que s’il applaudissait les efforts des locataires, il ne laissait pas l’émotion obscurcir sa décision.

« Ils doivent payer le prix que je pense juste ou je ne vendrai pas », a déclaré Robertson.

« Je ne suis pas devenu propriétaire d’un immeuble pour une œuvre caritative. Cela a toujours été un processus financier. »

Pour Reynolds, c’est plus que cela.

« C’est ma maison. C’est ma maison depuis 30 ans. »