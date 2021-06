Les locataires seront probablement protégés contre l’expulsion pendant encore un mois

Essayez de parler à votre propriétaire, disent les experts.

« Dites-leur: » Cela va être repoussé d’un mois « », a déclaré Pollock.

Si votre propriétaire ignore la prolongation du moratoire, faites appel à un avocat dès que possible. Vous pouvez trouver une aide juridique gratuite ou à faible coût concernant une expulsion dans votre état à l’adresse Lawhelp.org.

Les locataires ont désormais droit à un avocat à Washington, au Maryland et au Connecticut, ainsi que dans un certain nombre de villes, dont New York, Philadelphie et Seattle.