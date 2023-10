Les locataires ne savent pas qu’ils n’ont pas besoin d’accepter un compteur intelligent – la moitié d’entre eux révèlent qu’ils ne possèdent pas l’appareil

1. LES FOURNISSEURS SONT MANDATÉS DE PROPOSER UN COMPTEUR INTELLIGENT – Les fournisseurs d’énergie sont tenus de proposer une installation gratuite de compteur intelligent à chaque client.

2. DROIT DU PAYEUR DE FACTURE – Celui qui paie le fournisseur d’énergie a le droit de faire installer un compteur intelligent.

3. CHANGEMENT PLUS RAPIDE – La technologie des compteurs intelligents et leurs réseaux ont évolué, de sorte que changer de fournisseur est plus rapide et plus facile qu’auparavant.

4. CHOISISSEZ COMMENT PAYER – Une fois le compteur intelligent installé, le payeur de factures peut basculer entre les modes de paiement PAYG et par crédit lorsque les vérifications de crédit le permettent.

5. PAYG ENERGY MODERNISÉ – Les compteurs à prépaiement à l’ancienne peuvent laisser les ménages risquer de se retrouver sans l’énergie dont ils ont besoin, mais des recharges et bien plus encore peuvent être effectuées via l’application du fournisseur.