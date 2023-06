Les locataires des villes canadiennes peuvent se permettre d’acheter une première maison dans

Avec la montée en flèche des prix des maisons et l’augmentation des taux hypothécaires, de nouvelles données de Point2Homes révèlent qu’un nombre important de locataires dans les grandes villes du Canada n’ont pas les moyens d’acheter une première maison.

Selon les données publiées mardi, les locataires de 36 des 50 plus grandes villes du Canada gagnent 60 % de moins que ce qu’il faut pour posséder une première maison. Dans 11 de ces villes, l’inventaire des maisons de démarrage est nul et 26 autres villes affichent des parts de maisons de démarrage inférieures à 10 %.

Les maisons de démarrage, également connues sous le nom de maisons d’entrée de gamme, sont traditionnellement de petite taille et coûtent environ 200 000 $, cependant, le concept d’une maison de démarrage a changé sur les marchés du logement coûteux d’aujourd’hui.

Désormais, selon Point2Homes, une première maison fait simplement référence à la première maison qu’une personne possède, quels que soient sa taille ou son prix – sa définition est déterminée par les conditions actuelles du marché.

Pour son rapport, la plate-forme a examiné le revenu des ménages locataires dans les 50 plus grandes villes du Canada et désigné les maisons de démarrage à évaluer à la moitié du prix de référence de la ville respective pour déterminer où ils pourraient devenir propriétaires.

Selon le rapport, 75 % des locataires résidant dans 36 des plus grandes villes du Canada n’ont pas les moyens d’acheter une première maison.

En raison de la forte augmentation des prix, le rapport de Point2Homes montre que les maisons de départ canadiennes coûtent maintenant plus de 500 000 $ et dans trois villes, plus de 700 000 $.

Les locataires de 12 villes de l’Ontario gagnent de 42 à 59 % de moins que le montant nécessaire pour acheter une première maison.

Par exemple, les locataires de Richmond Hill, Oakville, Markham et Vaughan gagnent en moyenne 70 000 $ par an, mais ils auraient besoin d’environ 160 000 $ et de près de 170 000 $ pour s’offrir une première maison dans leur ville.

Voici les 36 villes canadiennes où les locataires n’ont pas les moyens d’acheter une première maison, selon Point2Homes :

1- Richmond Hill, Ontario

2- Oakville, Ont.

3-Markham, Ont.

4- Vaughan, Ont.

5- Richmond, C.-B.

6- Vancouver, C.-B.

7-Toronto, Ont.

8- Milton, Ont.

9- Whitby, Ontario

10- Coquitlam, C.-B.

11- Burlington, Ont.

12- Brampton, Ont.

13- Mississauga, Ont.

14- Burnaby, C.-B.

15-Ajax, ON

16- Surrey, C.-B.

17- Langley, C.-B.

18-Oshawa, Ont.

19- Saanich, C.-B.

20- Kelowna, C.-B.

21- Abbotsford, C.-B.

22- Guelph, Ont.

23-Hamilton, Ont.

24- Waterloo, Ont.

25-Cambridge, ON

26- Barrie, Ont.

27- Kitchener, Ont.

28- Ottawa, Ont.

29- London, Ontario

30- St. Catharines, Ont.

31- Montréal, QC

32-Windsor, Ont.

33-Kingston, Ont.

34- Halifax, N.-É.

35- Grand Sudbury, Ont.

36-Longueuil, QC

Bien que le revenu des ménages dans les villes où les prix des maisons de démarrage sont très similaires, comme à Windsor, en Ontario, et à Calgary, en Alberta, il existe de grandes différences entre les municipalités. À Windsor, le revenu moyen du ménage d’un locataire est de 40 241 $ par année, à Calgary, il est de près de 69 000 $. Les données de Point2Homes montrent que les locataires de Calgary gagnent 5 % de plus que l’argent nécessaire pour acheter une première maison dans leur ville, tandis que les locataires de Windsor gagnent 48 % de moins que l’argent nécessaire pour acheter une première maison dans leur ville.

Selon le rapport, les locataires de 14 villes du Canada gagnent plus que le revenu nécessaire pour acheter une première maison dans leur ville.

Dans ces villes, les locataires gagnent de 2 à 52 % de plus que le revenu minimum nécessaire pour s’offrir une première maison.

Parmi les 10 villes au Canada où les locataires ont la possibilité d’acheter une première maison pour moins de 200 000 $, Edmonton, Alta., et St. John’s, NL se démarquent, selon le rapport. Les locataires de ces villes ont non seulement accès à des maisons de départ plus abordables, mais ils gagnent également 52% et 50% de plus que le revenu minimum requis pour en acheter une dans leur ville respective.

Voici les 14 villes au Canada où les locataires de cette ville peuvent se permettre d’acheter une première maison, selon Point2Homes :

1- Edmonton, Alb.

2- St. John’s, T.-N.-L.

3- Régina, Sask.

4- Saguenay, QC

5- Trois-Rivières, QC

6- Québec, QC

7- Lévis, QC

8- Winnipeg, Man.

9- Saskatoon, Sask.

10-Gatineau, QC

11- Calgary, Alb.

12- Sherbrooke, QC

13- Terrebonne, QC

14- Laval, QC



Méthodologie



§ Pour cette étude, les calculs ont été effectués en fonction de la valeur médiane des maisons de départ dans les 50 plus grandes villes du Canada, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des options moins chères/plus abordables sur le marché.



§ Les maisons de démarrage ont été considérées comme les maisons évaluées à la moitié du prix de référence dans chacune des 50 villes incluses dans l’analyse. Plutôt qu’un prix fixe, Point2Homes a choisi cette méthode car elle reflète mieux les différences entre les marchés en termes de coûts de logement, de revenus et d’options de logement.



§ Point2Homes a également examiné les revenus des ménages locataires dans les 50 plus grandes villes américaines, sur la base des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ajustées selon les chiffres de Statistique Canada.



§ Pour calculer le revenu nécessaire pour payer les versements hypothécaires mensuels sur la maison de départ au prix médian, Point2Homes a considéré que l’hypothèque mensuelle ne devrait pas représenter plus de 30 % du revenu d’un ménage locataire, en supposant qu’un acompte de 20 % était déjà couvert. et le prêt a été consenti sur la base d’une hypothèque à taux fixe de 5,75 % sur 25 ans.



§ Point2Homes a également pris en compte les taxes foncières, basées sur diverses sources locales et les coûts d’assurance.







Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.