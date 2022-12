Les locataires de Manhattan font face au choc des autocollants avec un loyer moyen de 5 200 $

Les loyers de Manhattan ont augmenté de 2% en novembre, anéantissant les espoirs de refroidissement des prix et obligeant de nombreux locataires à renoncer à leur bail ou à réduire leurs effectifs, selon les courtiers.

Le loyer médian d’un appartement à Manhattan en novembre a atteint 4 033 dollars, contre 3 964 dollars en octobre, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel. Le loyer moyen, qui est souvent faussé par les ventes de luxe, a légèrement baissé pour le mois mais est toujours en hausse de 19 % par rapport à l’an dernier, atteignant 5 249 $ en novembre.

Les augmentations continuent de défier les prévisions selon lesquelles les loyers exorbitants de New York chuteraient après l’été et donneraient aux locataires un certain soulagement après que les loyers aient atteint des records historiques. Alors que les loyers diminuent dans de nombreuses régions du pays, les loyers de New York restent obstinément élevés et le nombre d’appartements non loués ou vides reste faible.

“Les loyers ne baissent pas aussi rapidement que beaucoup l’espéraient”, a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel.

La hausse des loyers à New York ajoute également une pression sur l’inflation globale, puisque les loyers sont une composante importante des indices d’inflation et que New York est le plus grand marché locatif du pays.

Les loyers de Manhattan sont si élevés que de nombreux locataires ont commencé à rechigner devant les prix – soit en quittant la ville, soit en trouvant des locations plus petites et moins chères. Le nombre de nouveaux baux signés en novembre a chuté de 39 % par rapport à octobre, marquant la plus forte baisse depuis le début de la pandémie en 2020, selon Miller.

Les courtiers et les experts immobiliers affirment que les propriétaires sont allés trop loin lorsqu’ils ont commencé à renouveler les baux signés en 2020 et 2021, exigeant souvent des augmentations de loyer de 20 % ou plus. Les propriétaires exigeant généralement que les locataires aient un revenu annuel de 40 fois le loyer mensuel, la hausse des loyers médians a poussé de nombreux locataires au point de rupture.

“Il y a des embouteillages”, a déclaré Bess Freedman, PDG de Brown Harris Stevens. “En 2021, les loyers ont décollé comme une fusée et maintenant les locataires sont bloqués. Les gens ne vont pas signer de nouveaux baux à ces prix, ils sont tout simplement trop chers. Les propriétaires doivent commencer à devenir plus raisonnables.”

Freedman a déclaré qu’une de ses amies avait dû faire face à une augmentation de loyer de 30 % lors d’un récent renouvellement de bail. “Elle avait l’impression d’être victime d’une escroquerie”, a déclaré Freedman.

Les taux d’inoccupation restent bas, mettant peu de pression sur les propriétaires pour qu’ils baissent les loyers de sitôt. Le taux d’inoccupation en novembre était de 2,4 %, toujours en dessous de la norme historique à Manhattan d’environ 3 %, selon Miller Samuel.

Certains signes précurseurs indiquent que les propriétaires pourraient commencer à capituler en 2023. Le nombre de concessions de propriétaires – qui peuvent inclure un mois de loyer gratuit et d’autres offres – est passé de 13% en octobre à 16% en novembre. Les experts immobiliers affirment que la forte baisse des nouveaux baux, si elle se poursuit, obligera éventuellement les propriétaires à rencontrer des locataires à un prix inférieur.

Joshua Young, vice-président exécutif et directeur général des ventes et de la location chez Brown Harris Stevens, a déclaré que les propriétaires étaient trop optimistes en s’attendant à des augmentations de loyer de 20% ou plus, et beaucoup commencent maintenant à baisser les prix ou à ajouter plus de concessions pour garder leurs appartements remplis.

“Beaucoup de propriétaires sont coincés avec des stocks et ils n’obtiennent pas leurs augmentations, alors ils réduisent les prix”, a-t-il déclaré.