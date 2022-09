Les locataires de Londres dans les maisons les plus fuyantes font face à une prime de 1 000 £ sur les factures d’énergie

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé à un gel immédiat des loyers privés, car une nouvelle analyse montre que les locataires des maisons les plus mal isolées de la capitale doivent payer une prime de près de 1 000 £.

Les chiffres de la mairie partagés avec L’indépendant montre que les Londoniens dans les maisons de location privées les plus fuyantes – dans les tranches d’efficacité énergétique F et G – font face à une prime de 947 £ par an.

La moitié des 490 000 locataires privés de Londres se situent en dessous de la norme d’évaluation énergétique de la bande C. Ils font face à une prime moyenne de 455 £ supplémentaires par an sur leurs factures par rapport à celles du groupe C.

M. Khan a appelé le gouvernement de Liz Truss à lui donner le pouvoir d’imposer un gel des loyers à Londres, arguant que cela mettrait environ 3 000 £ dans les poches de ceux qui sont confrontés à des augmentations de loyer et à des factures d’énergie en spirale au cours des deux prochaines années.

Malgré la décision de Mme Truss de plafonner les factures d’énergie annuelles à 2 500 £, le maire travailliste a déclaré que les locataires privés devraient payer “beaucoup plus pour l’énergie cet hiver parce que les propriétaires privés n’ont pas réussi à isoler correctement” les maisons à courant d’air.

“J’exhorte une fois de plus les ministres à agir maintenant pour lutter non seulement contre la crise climatique, mais aussi contre la crise énergétique et la spirale du coût de la vie en lançant une grande campagne d’isolation des maisons”, a-t-il déclaré.

Le maire travailliste a ajouté: “Le gouvernement doit également me donner le pouvoir d’arrêter la hausse des loyers dans la capitale, ce qui permettrait aux Londoniens d’économiser 3 000 £ sur deux ans, et de freiner la pression inflationniste des loyers sur les budgets des ménages.”

M. Khan a également appelé à l’introduction d’un «tarif vital» pour garantir que les personnes et les familles les plus vulnérables reçoivent chaque jour une quantité de base d’énergie gratuite.

Il a également exhorté les Londoniens à vérifier s’ils sont éligibles à son programme de maisons plus chaudes qui fournit des mesures gratuites de chauffage et d’isolation.

Le programme de soutien du gouvernement pour plafonner les factures d’énergie à partir d’octobre coûtera 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois seulement, a déclaré le chancelier Kwasi Kwarteng.

Le plan visant à plafonner les factures annuelles d’énergie des ménages à 2 500 £ sur deux ans coûtera 31 milliards de £ au cours des six premiers mois, et le plan visant à réduire de moitié les factures des entreprises coûtera environ 29 milliards de £.

M. Kwarteng a également présenté un nouveau programme de 40 milliards de livres sterling pour les entreprises énergétiques, qui verra la Banque d’Angleterre “offrir des liquidités d’urgence aux entreprises énergétiques”.

Mais la End Fuel Poverty Coalition – un groupe de coordination représentant 60 organisations caritatives – a déclaré que le mini-budget n’avait «rien» à offrir en termes de soutien plus ciblé aux plus pauvres.

Simon Francis, coordinateur caritatif, a déclaré qu’il avait été “particulièrement minime sur le soutien nécessaire pour garder les gens au chaud cet hiver”.

Il a averti que les factures d’énergie devraient encore augmenter de 64% par rapport à l’hiver dernier, lorsque le plafond des prix augmentera enfin ce samedi 1er octobre.