Les locataires de logements sociaux vivant dans des maisons “impropres à l’habitation humaine”, avertissent les députés

Le logement social en Angleterre s’est tellement détérioré que certaines maisons sont désormais “impropres à l’habitation humaine”, selon un groupe de députés appelant le gouvernement à améliorer les conditions.

Les députés du comité de mise à niveau, du logement et des communautés ont exhorté les ministres à engager davantage de fonds pour les projets de régénération et ont exigé que les fournisseurs de logements sociaux “améliorent leur jeu”.

Dans un rapport accablant, le comité a déclaré que trop de propriétaires sociaux stigmatisaient leurs locataires et les laissaient dans « des conditions et des niveaux de délabrement épouvantables ».

Les fournisseurs de logements sociaux devraient faire face à des mesures plus sévères de la part d’un régulateur beaucoup plus actif, ont déclaré les députés – appelant le gouvernement à donner au médiateur le pouvoir d’accorder des niveaux d’indemnisation beaucoup plus élevés aux locataires.

Le groupe multipartite a recommandé que le gouvernement autorise le régulateur du secteur à ordonner aux fournisseurs d’accorder une indemnisation pouvant aller jusqu’à 25 000 £.

Le député travailliste Clive Betts, président du comité, a déclaré que trop de locataires de logements sociaux vivaient dans «des maisons inhabitables et connaissaient des conditions et des niveaux de délabrement épouvantables – y compris une humidité et des moisissures graves».

M. Betts a déclaré que le mauvais traitement des plaintes par certains fournisseurs ajoutait “l’insulte à la blessure”, avertissant que les retards dans la résolution des problèmes contribuaient à des niveaux de délabrement.

“Malheureusement, au-delà de la détresse de vivre dans de mauvaises conditions de vie, il est indéniable que les locataires sont également mal traités par des prestataires qui discriminent et stigmatisent les gens parce qu’ils sont locataires de logements sociaux”, a-t-il déclaré.

“Cela doit changer”, a ajouté le député travailliste. “Les fournisseurs doivent améliorer leur jeu, traiter les locataires avec dignité et respect, et placer les locataires au centre de la façon dont ils fournissent des services de logement, notamment en surveillant régulièrement l’état de leur parc de logements.”

Le rapport des députés souligne également que le secteur subit une forte pression financière, avec une pénurie aiguë de logements sociaux.

Avertissant que certains bâtiments n’ont «jamais été construits pour durer» et arrivent en fin de vie, le rapport recommande au gouvernement de s’engager à augmenter considérablement le financement des projets de régénération.

Les députés ont également recommandé que les fournisseurs soient contraints de soutenir l’ensemble d’associations de locataires véritablement indépendantes, appelant le gouvernement à créer un organisme national de locataires pour renforcer les normes.

Le rapport critique également le régime actuel de régulation de la qualité des logements sociaux. Depuis 2011, le régulateur du logement social a été empêché par le test de « préjudice grave » existant de réglementer les normes de manière proactive.

Le rapport salue le fait que le gouvernement légifère par le biais du projet de loi sur le logement social (réglementation) pour abroger le critère du «préjudice grave», car les députés espèrent que cela supprimera un obstacle important à une réglementation plus proactive.

Le rapport appelle le régulateur « passif » à être plus proactif dans la défense des intérêts des locataires et l’invite à faire davantage usage de ses pouvoirs d’exécution, notamment dans les cas les plus graves.

Les candidats ont eu peu à dire sur le logement social ou les problèmes des locataires privés dans la course à la direction des conservateurs, Liz Truss et Penny Mordaunt faisant appel aux propriétaires des comtés conservateurs en promettant d’abandonner les objectifs de construction de logements.

Cela survient alors que les craintes grandissent que les espoirs conservateurs soient prêts à revenir sur le programme de mise à niveau de Boris Johnson et son engagement à investir davantage dans le nord et les Midlands.

La secrétaire des communautés fantômes, Lisa Nandy, a déclaré que le concours pour succéder à M. Johnson au n ° 10 a été le “dernier clou dans le cercueil” de la politique de mise à niveau.

“Je ne pense pas que Rishi [Sunak] n’aurait jamais engagé beaucoup de financement si ce n’était pas pour Johnson », a déclaré un responsable du département de mise à niveau de Michael Gove. Politique. “Gove allait toujours être un point culminant – la baisse sera désormais massive.”