Les locataires de la région métropolitaine de Vancouver pourraient subir le coup alors que les investissements en copropriété deviennent moins viables

Alors que Metro Vancouver loue continuer à monter en flèche certains analystes du logement affirment que les facteurs affectant une composante clé du marché locatif sont susceptibles d’aggraver les choses.

Les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement montrent que les condos détenus et loués par des investisseurs privés représentent environ 40 % de toutes les locations d’appartements au taux du marché dans la région métropolitaine de Vancouver.

Mais la combinaison de la hausse des taux d’intérêt, des prix de l’immobilier et des coûts d’entretien rend les condos moins attrayants pour les personnes à la recherche d’un bon retour sur investissement, selon certains experts.

« Il est certain que les gens sont moins intéressés à acheter des condos à louer qu’ils ne l’auraient été si les taux d’intérêt étaient restés bas », a déclaré Tom Davidoff, professeur agrégé à la Sauder School of Business de l’UBC.

« Ces gains en capital, cette croissance et ces loyers sont toujours là, mais les taux d’intérêt élevés sont un gros fardeau en termes de capacité à effectuer des paiements. »

Écraser les chiffres

Dans la région du Grand Toronto, un rapport récent a révélé que l’année dernière a marqué la première fois que plus de la moitié des investisseurs dans des condos nouvellement achevés étaient perdre de l’argent sur leurs propriétés locatives .

Même les frais de location sans cesse croissants ne suffisent pas à couvrir les hypothèques maintenant que les taux d’intérêt ont augmenté, dit Davidoff – et les propriétaires de condos sont liés par ce que le marché supportera.

Selon la SCHL, les locations de condos représentent environ 40 % des locations d’appartements au prix du marché dans la région métropolitaine de Vancouver. (Darryl Dyck/Presse canadienne)

Selon la BC Real Estate Association, le coût moyen d’un condo dans le Grand Vancouver est maintenant de 830 000 $.

Même avec une mise de fonds de 20 % de 166 000 $ versée sur 25 ans, un taux d’intérêt de 4,99 % entraînerait des versements mensuels de 3 858 $.

Aucune analyse de rentabilisation

David Hutniak, PDG de Landlord BC, dit que le paiement n’inclut pas les frais de copropriété montent en flèche et d’autres coûts d’entretien croissants.

« Les investisseurs immobiliers qui fournissent des logements locatifs, que ce soit sur le marché primaire ou secondaire, doivent examiner de très près la viabilité financière de leurs investissements actuels, et encore plus sur les nouvelles acquisitions/développements », a déclaré Hutniak dans un e-mail.

« Je soupçonne que de plus en plus d’entre eux disent qu’il n’y a aucune analyse de rentabilisation pour le faire. Les risques sont trop élevés et les rendements ne sont tout simplement pas au rendez-vous. »

Hutniak dit que la législation qui limite les augmentations de loyer dans la province signifie que de nombreux propriétaires actuels qui ont acheté un condo avec une hypothèque à taux variable ont du mal à suivre.

Moins d’approvisionnement, augmentation de la pression

Davidoff et Hutniak avertissent qu’un marché du logement avec moins d’investisseurs, combiné à des taux d’intérêt plus élevés, signifie que de nombreux nouveaux projets de condos et d’appartements locatifs sont suspendus jusqu’à ce que les conditions soient plus favorables.

Ils disent que la diminution de l’offre exercera probablement encore plus de pression sur le marché locatif serré de la région au cours des prochaines années et augmentera encore les loyers.

Eric Bond, spécialiste principal en analyse de marché à la SCHL à Vancouver, affirme que le marché locatif des copropriétés, parfois appelé le marché locatif secondaire, joue un rôle important à Vancouver.

Au cours des dernières années, dit Bond, le nombre de nouveaux condos à louer a doublé par rapport au nombre de locations construites à cet effet ajoutées au marché locatif.

Les analystes craignent que la baisse des investissements dans les copropriétés ne ralentisse la construction de bâtiments, ce qui entraînerait une baisse de l’offre de logements. (Ben Nelms/CBC)

« C’est une importance croissante en termes de fourniture de nouvelles offres de location dans la région », a déclaré Bond.

Le marché locatif secondaire représente maintenant 30,5 % de tous les appartements de la région métropolitaine de Vancouver, selon la SCHL.

Et cela n’inclut pas les suites secondaires comme les maisons sur ruelle et les suites au sous-sol. Bond dit que les données sont plus difficiles à saisir, mais les estimations montrent qu’elles rivalisent avec le nombre de condos à louer.

Les données de la SCHL montrent que les gens investissent de plus en plus dans des condos à louer. Mais Bond admet que les données ne vont qu’à 2022 lorsque le marché de la revente était plus faible, et les investisseurs ont peut-être choisi de conserver leurs propriétés au lieu de les vendre.

Les condos encore un bon investissement : BCREA

Brendon Ogmundson, économiste en chef de la BC Real Estate Association, affirme que les condos continuent d’être un bon investissement et ne montrent aucun signe de ralentissement.

Les préventes d’immeubles en construction ont ralenti, dit Ogmundson, mais les ventes globales de condos continuent de croître – bien que les chiffres de l’association ne précisent pas si ces ventes sont destinées aux propriétaires-occupants ou aux investisseurs.

« Je suppose que nous n’allons pas assister à une baisse importante de l’activité des investisseurs », a déclaré Ogmundson.

Ogmundson dit que l’appréciation élevée des prix des condos dans les principaux marchés comme le Grand Vancouver, combinée à l’augmentation des loyers, signifie que de nombreux investisseurs sont prêts à subir une perte jusqu’à ce qu’ils profitent de leurs propriétés.