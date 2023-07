Les locataires craignent pour l’avenir alors que leur complexe d’appartements à Charlottetown commence à se transformer en condos

Les résidents du complexe Waterview Heights à Charlottetown craignent de devoir chercher de nouveaux logements à la suite de changements majeurs.

Le complexe locatif près de Spring Park a changé de mains et les bâtiments sont transformés en condominiums.

Les résidents ont reçu des avis papier du propriétaire qui disaient en partie: « Nous avons des unités vacantes qui seront vendues en premier. De plus, nous demandons aux locataires intéressés de nous contacter en ce moment s’ils souhaitent explorer la possibilité de posséder leur unité. » La note donnait alors le nom et le numéro d’un agent immobilier local.

Kim Mears est l’un des locataires qui ont exprimé leurs inquiétudes mardi soir lors d’une réunion informelle qui comprenait des politiciens provinciaux. Elle a dit que l’incertitude de ce qui pourrait arriver lui fait peur.

« Ne pas savoir à qui appartient l’immeuble dans lequel je me trouve, ou ce qui va se passer, ou si je vais me réveiller et qu’il y aura un autre avis à ma porte, c’est vraiment troublant », a-t-elle déclaré.

Locataires inquiets, le ministre du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, et le député provincial Gord McNeilly ont eu une réunion informelle mardi soir pour déterminer ce qui se passait et quels problèmes devaient être résolus. (Cody MacKay/CBC)

Mears vit seule et n’a pas les moyens d’acheter une maison avec un seul revenu, elle s’attend donc à être locataire à vie.

« En tant que locataire, je dois juste le prendre au jour le jour et juste espérer… que je vais continuer à avoir un endroit où vivre. »

Clarté et communication requises

Un autre locataire, Jim Millard, a déclaré qu’il n’y avait pratiquement aucune communication avec le propriétaire au sujet de la situation.

« Nous n’en avons pas vraiment eu. Vous trouvez une note collée à votre porte, vous n’avez pas de visage », a-t-il déclaré. « Ça a pris tout le monde par surprise. »

Il essaie de rester optimiste mais a déclaré que certains locataires, dont lui-même, ont commencé à chercher d’autres endroits où vivre par précaution.

« J’espère que tout cela va commencer à avancer, et que toutes les lacunes qu’il y a dans toute la situation actuelle pourront être comblées et donneront aux gens un sentiment de sécurité un peu meilleur là où ils vivent », a-t-il déclaré.

Seuls les logements vacants sont vendus ?

Le ministre provincial du Logement, Rob Lantz, était au rassemblement des locataires mardi soir. Il a dit que le promoteur lui avait assuré qu’il n’essaierait pas de vendre les unités de Waterview Heights qui sont actuellement occupées par des locataires.

« J’ai passé beaucoup de temps au cours de la semaine dernière à parler avec le propriétaire de cette propriété, et il m’a assuré qu’il se déplaçait très prudemment et lentement », a déclaré Lantz.

Le député de Charlottetown et de West Royalty, Gord McNeilly, a déclaré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider à protéger les droits des locataires. (Cody MacKay/CBC)

Le ministre a déclaré vouloir « poursuivre le dialogue » pour apporter de la clarté et s’assurer que toutes les personnes concernées comprennent leurs droits.

Gord McNeilly, le député libéral de Charlottetown West Royalty, était également présent à la réunion.

Ce ne sont pas des transactions, c’est leur vie. — Gord McNeilly, député provincial

« Je pense que c’était une bonne occasion de communiquer avec les résidents et d’entendre quel déséquilibre leur arrive dans leur vie et comment cela les affecte », a-t-il déclaré.

À propos de la conversion en copropriété à Waterview Heights, il a déclaré: « Ce ne sont pas des transactions, c’est leur vie. »

Marché locatif « effrayant »

Ryan MacRae de PEI Fight for Affordable Housing a déclaré que la location dans le marché du logement d’aujourd’hui est loin d’être facile.

« C’est difficile. Les locataires vivent dans la précarité. C’est la réalité lorsque nous avons un marché du logement basé sur le profit », a-t-il déclaré.

« Les gens doivent compter sur la bienveillance de leur propriétaire pour avoir un logement sûr. C’est effrayant. »

Une meilleure législation pour protéger les locataires aiderait dans des situations précaires comme celle-ci, a déclaré le défenseur du logement Ryan MacRae. (Cody MacKay/CBC)

MacRae a déclaré qu’une meilleure législation pour protéger les locataires serait idéale pour empêcher que de telles situations ne se produisent. Dans cette situation particulière, il aimerait voir le gouvernement provincial s’impliquer davantage.

« Ce serait formidable de voir la province acheter ces unités pour augmenter le parc de logements sociaux que nous avons ici et donner à ces locataires une certaine sécurité de logement », a-t-il déclaré.

Quant à Mears, la rencontre lui a donné un peu d’espoir.

« C’était formidable d’exprimer nos préoccupations à nos élus et de les faire écouter, et d’essayer d’obtenir des assurances que nos maisons resteront nos maisons », a-t-elle déclaré.

« Je sais qu’ils vont essayer de faire ce qu’ils peuvent. »