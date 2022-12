Les locataires à faible revenu peuvent obtenir un paiement fédéral unique de 500 $. Dans quelle mesure cela aidera-t-il les locataires en difficulté ?

Alors que la hausse des loyers pèse sur le budget de nombreux locataires, certains locataires à faible revenu peuvent désormais demander un paiement unique de 500 $ du gouvernement fédéral pour les aider à réduire leurs frais de logement.

Mais les défenseurs des locataires affirment que le paiement offrira un soulagement très limité aux personnes dont les budgets mensuels sont continuellement étirés par la hausse du coût de la vie dans un contexte de manque de logements abordables.

Voici une ventilation de qui peut obtenir le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement et comment présenter une demande.

Qui est éligible?

Pour être admissibles, les locataires doivent être des résidents fiscaux du Canada et avoir au moins 15 ans au 1er décembre. D’autres critères comprennent:

En 2021, votre revenu personnel était de 20 000 $ ou moins, ou votre revenu familial était de 35 000 $ ou moins.

Les candidats doivent avoir déposé des déclarations de revenus 2021.

Le montant du loyer que vous avez payé en 2022 était égal à au moins 30 % de votre revenu de 2021.

Vous n’avez pas besoin de recevoir d’autres allocations de logement pour postuler.

Il y a quelques règles supplémentaires si vous avez des colocataires, payez des repas ou d’autres services, ou payez un loyer à un parent, ainsi que quelques autres situations de vie.

Les défenseurs de la lutte contre la pauvreté affirment que si le paiement unique est le bienvenu, ils aimeraient voir tous les niveaux de gouvernement faire de plus grands efforts pour créer et protéger des logements abordables pour les personnes à faible revenu. Ici, un panneau d’interdiction de vacance est représenté à Vancouver le 21 novembre. (Ben Nelms/CBC)

Comment postuler ?

Tu peux postuler en ligne via Mon dossier ARC ou Mon dossier Service Canada, ou via ce formulaire de demande en ligne si vous n’êtes pas inscrit à l’un ou l’autre des services en ligne. Vous pouvez également présenter une demande en appelant l’Agence du revenu du Canada au 1-800-282-8079.

Vous devrez fournir toutes les adresses où vous viviez en 2022 et le montant du loyer que vous avez payé à chacune. Vous devrez également donner le nom et les coordonnées de votre propriétaire. Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, vous aurez besoin de ses renseignements sur la déclaration de revenus de 2021.

Le dernier jour où vous pouvez postuler est le 31 mars 2023.

Que dois-je savoir d’autre ?

L’ARC indique que les demandeurs recevront le paiement unique dans un délai de cinq à 12 jours ouvrables, les demandes en ligne étant traitées légèrement plus rapidement que les demandes par téléphone. Les personnes qui ne configurent pas les détails du dépôt direct en ligne devront peut-être attendre quelques jours supplémentaires pour que les chèques arrivent par la poste.

Le paiement n’affectera aucune autre prestation fédérale fondée sur le revenu, comme l’Allocation canadienne pour les travailleurs, l’Allocation canadienne pour enfants ou le Supplément de revenu garanti, et vous n’avez pas à le déclarer dans votre déclaration de revenus.

Comment réagissent les défenseurs ?

Alors que le gouvernement fédéral a présenté le paiement comme un “soulagement immédiat” pour les Canadiens à faible revenu, les défenseurs de la lutte contre la pauvreté ont déclaré à CBC News que le soulagement serait de courte durée.

“C’est vraiment une petite goutte dans l’océan”, a déclaré Dania Majid, avocate au Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO), soulignant la demande croissante dans les banques alimentaires alors que de plus en plus de Canadiens ont du mal à payer leurs factures.

“Cela pourrait aider pendant un mois, mais qu’est-ce que la famille va faire le mois suivant?”

Dania Majid, avocate au sein du Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO) à Toronto, affirme que le paiement est «une goutte d’eau dans l’océan» pour les Canadiens à faible revenu. (Danielle Maheu/Advocacy Centre for Tenants Ontario)

Bader Abu-Zahra, du groupe de défense ACORN, a déclaré que le paiement de 500 $ serait « instrumental » pour aider les membres de son organisation à payer le loyer impayé ou une partie de leur loyer du mois prochain, mais a ajouté que beaucoup dépensaient plus de 50 % de leurs revenus pour louer chaque mois.

“Si le gouvernement veut faire quelque chose pour aider à résoudre la crise du logement, il doit s’attaquer à la financiarisation du logement”, a déclaré Abu-Zahra dans un e-mail.

Les partisans ont déclaré que davantage devait être fait pour protéger et créer un parc de logements abordables pour les personnes à faible revenu, ainsi que pour sévir contre les retournements de propriété et limiter le montant par lequel les propriétaires peuvent augmenter les loyers, y compris entre les locations.