Deux grands groupes de pression pour l’industrie automobile américaine demandent des mises à jour des réglementations fédérales sur la sécurité des véhicules à la suite d’accidents très médiatisés impliquant des véhicules Tesla. Lors d’une audition du sous-comité du Sénat mardi, des dirigeants de l’Alliance for Automotive Innovation and Motor & Equipment Manufacturers Association ont déclaré que les États-Unis avaient besoin de meilleures normes et de meilleurs protocoles pour traiter les systèmes de conduite automatisés tels que ceux vendus par Tesla sous les noms de marque Autopilot et Full Self-Driving. Tesla a suscité des critiques pour sa conception, ses tests et sa commercialisation de ces systèmes, y compris son incapacité à empêcher les conducteurs d’abuser ou de surestimer les capacités d’Autopilot et de FSD. Des questions tourbillonnent quant à savoir si le pilote automatique ou le FSD étaient à blâmer de quelque manière que ce soit dans les récents accidents de Tesla que le National Transportation Safety Board et la National Highway Traffic Safety Administration enquêtent actuellement. La NHTSA a ouvert environ 28 enquêtes sur des accidents de véhicules Tesla à ce jour, et environ 24 d’entre elles sont actives. Le NTSB a ouvert 8 enquêtes de ce type. Les systèmes de conduite automatisés, également appelés systèmes d’assistance à la conduite, peuvent contrôler certaines fonctions d’un véhicule. Mais les constructeurs automobiles exigent toujours que les conducteurs restent attentifs et engagés dans la conduite, même si les systèmes sont en cours d’utilisation. En règle générale, l’assistance au conducteur repose sur un mélange de caméras et de capteurs. Certains constructeurs automobiles utilisent une cartographie avancée avec des capteurs pour limiter l’utilisation de leurs systèmes à certaines routes. Aucune réglementation fédérale précise ni aucune norme de performance ne régissent les systèmes de conduite automatisés aux États-Unis malgré leur disponibilité commerciale.

« Les États-Unis risquent de perdre leur avantage concurrentiel en raison d’un manque de politiques nationales claires », a déclaré Ann Wilson, vice-présidente senior des affaires gouvernementales de la Motor & Equipment Manufacturers Association, lors de l’audience de mardi. Elle a ajouté plus tard, « NHTSA peut faire plus et devrait faire plus. » John Bozzella, PDG de l’Alliance for Automotive Innovation, a déclaré qu’une «approche plus stratégique et plus robuste» du programme gouvernemental d’évaluation des voitures neuves est nécessaire. Il a également déclaré qu’une modernisation des normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) du gouvernement, qui spécifient les exigences en matière de conception, de construction, de performance et de durabilité des véhicules, devrait également être analysée en ce qui concerne les véhicules hautement automatisés et autonomes. « Nous avons besoin d’une stratégie nationale, d’un cadre qui aboutisse à un nouveau type de réglementation », a-t-il déclaré. Les commentaires ont été formulés mardi après-midi lors d’une audience du sous-comité sénatorial des transports de surface, des transports maritimes, du fret et des ports sur la manière dont l’innovation automobile influencera l’avenir de la sécurité des véhicules, de la mobilité et de la technologie dans une économie mondiale. Il est venu un jour après trois sénateurs démocrates américains lundi a introduit la législation imposer des normes de performance pour les systèmes de surveillance du conducteur et exiger l’installation de ces systèmes dans les véhicules neufs. Tesla ne fait pas partie de l’Alliance for Automotive Innovation ou de la Motor & Equipment Manufacturers Association. La société n’a pas répondu aux commentaires.

Une barre lumineuse au volant et des icônes de groupe indiquent l’état du Super Cruise ™ et inviteront le conducteur à porter son attention sur la route devant lui si le système détecte que l’attention du conducteur s’est détournée de la route trop longtemps. Source: General Motors

Surveillance du conducteur

Avant l’audience, l’Alliance for Automotive Innovation, qui représente les fournisseurs et les constructeurs automobiles produisant près de 99% des voitures et camions légers neufs vendus aux États-Unis, a publié plusieurs principes de sécurité liés à la surveillance du conducteur dans les véhicules équipés de systèmes d’assistance à la conduite tels que Tesla. Pilote automatique. Les directives, entre autres, incitent les constructeurs automobiles à adopter des systèmes de surveillance du conducteur par caméra pour les véhicules équipés de systèmes de conduite automatisés ou d’assistance à la conduite. Ceux-ci sont conçus pour détecter si les conducteurs restent attentifs et prêts à conduire manuellement dans des situations où le programme automatisé ne suffira pas. General Motors, Subaru et BMW ont déjà des systèmes de surveillance du conducteur par caméra, et d’autres comme Ford Motor ont annoncé des plans similaires. Les véhicules Tesla sont équipés de caméras de cabine, mais selon les manuels du propriétaire de l’entreprise, celles-ci ne sont pas utilisées pour la surveillance du conducteur. Les systèmes de Tesla exigent que les conducteurs «s’enregistrent» en touchant le volant. « Cette question dont nous discutons maintenant – et je suis d’accord avec vous – est une question de sensibilisation et de confiance des consommateurs. C’est pourquoi nous avons présenté ces principes de surveillance des conducteurs aujourd’hui », a déclaré Bozzella lors de l’audience sans mentionner aucune entreprise ou système spécifique. . « La surveillance des conducteurs en est un élément important. »

Enquêtes Tesla

Les rapports des consommateurs La semaine dernière, une Tesla Model Y 2020 pouvait «facilement conduire la voiture même sans personne aux commandes». Le test impliquait de gréer le volant de la Tesla pour contourner les protections du véhicule qui auraient autrement désactivé le pilote automatique. Le test fait suite à un accident mortel d’une Model S 2019 au printemps, au Texas, en avril, qui a suscité deux enquêtes fédérales du National Transportation Safety Board et de la National Highway Traffic Safety Administration. Après une enquête préliminaire, un agent du comté de Harris nommé Mark Herman a déclaré aux chaînes de télévision que ses enquêteurs étaient « certains » que personne n’était dans le siège du conducteur de la Tesla au moment de l’accident. Des enquêtes approfondies n’ont pas été menées à terme et les autorités n’ont pas indiqué si le pilote automatique ou le système de conduite automatisée haut de gamme FSD de Tesla étaient utilisés avant ou au moment de la collision. Tesla avertit dans son manuel du propriétaire que le pilote automatique et le FSD nécessitent une supervision active.

Les restes d’un véhicule Tesla sont vus après son écrasement à The Woodlands, au Texas, le 17 avril 2021, sur cette image fixe d’une vidéo obtenue via les médias sociaux. Vidéo prise le 17 avril 2021. Scott J. Engle | via Reuters

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré plus tôt ce mois-ci dans un tweet: « Les journaux de données récupérés jusqu’à présent montrent que le pilote automatique n’était pas activé et que cette voiture n’a pas acheté FSD. De plus, le pilote automatique standard nécessiterait l’activation des lignes de voie, ce que cette rue n’avait pas. « Lors d’un appel aux résultats du premier trimestre lundi, Musk a déclaré que les journalistes devraient avoir « honte » de leurs reportages sur le crash. Le vice-président de l’ingénierie des véhicules de Tesla, Lars Moravy, a également partagé des détails supplémentaires qu’il a dit que Tesla avait appris en participant aux enquêtes locales et fédérales jusqu’à présent. Entre autres choses, Moravy a déclaré que lors de l’incident de Spring, au Texas, « l’Autosteer ne s’est pas engagé et n’a pas pu s’engager sur l’état de la route tel qu’il a été conçu. » Il a ajouté que la voiture « n’accélérait qu’à 30 miles par heure », avant de s’écraser dans un arbre, et qu’une déformation du volant indiquait à Tesla « une probabilité que quelqu’un était dans le siège du conducteur au moment de l’accident ».

Le PDG de Tesla Motors, Elon Musk, dévoile une nouvelle version à traction intégrale de la voiture Model S à Hawthorne, Californie, le 9 octobre 2014. Lucy Nicholson | Reuters