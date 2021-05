Les lobbies de Big Tech poursuivent la Floride pour une nouvelle loi qui vise à punir les entreprises de médias sociaux pour censure, interdiction de l’ombre et déplateforme – RT USA News

Deux groupes de pression représentant un who’s-who des géants de Big Tech ont giflé le gouvernement de Floride avec une action en justice, arguant qu’un projet de loi nouvellement signé ciblant les entreprises de médias sociaux pour la «censure» est illégal et inconstitutionnel.

La plainte a été déposée jeudi devant le tribunal de district américain de Tallahassee par les deux groupes de lobbying, NetChoice et la Computer and Communications Industry Association (CCIA), qui travaillent pour le compte d’entreprises telles que Facebook, Twitter, Google, Amazon, eBay et d’autres. . Les deux groupes cherchent à annuler un projet de loi signé par le gouverneur républicain Ron DeSantis plus tôt cette semaine, qui menace d’imposer des amendes et d’autres sanctions aux principaux sites de médias sociaux qui « censurer » ou alors « déplateforme » utilisateurs moyens et candidats politiques.

« En limitant la capacité des services numériques à lutter contre les mauvais acteurs en ligne, cette loi menace de faire d’Internet un espace sûr pour les criminels, les malfaiteurs et les agents étrangers, mettant les Floridiens en danger » Le président de la CCIA, Matt Schruers, a déclaré dans un communiqué de presse.

Le gouverneur DeSantis a raison de dire qu’il s’agit d’un problème de liberté d’expression : un service numérique qui refuse d’héberger du contenu préjudiciable exerce ses propres droits du premier amendement.

Aujourd’hui, NetChoice et la CCIA ont poursuivi l’État de Floride pour interdire et invalider le SB 7072 afin de défendre le premier amendement et d’autres droits constitutionnels des entreprises privées. Ce procès fait suite à la signature de la loi par le gouverneur DeSantis le lundi 24 mai 2021. – NetChoice (@NetChoice) 27 mai 2021

Signé lundi et devant entrer en vigueur le 1er juillet, le nouveau projet de loi habilitera le procureur général de Floride à poursuivre les grandes plateformes en vertu de la loi de l’État sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales, ce qui lui permettra d’infliger aux entreprises une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ par jour si elles interdire le compte d’un candidat politique à l’échelle de l’État et 25 000 $ par jour pour les candidats locaux. Les Floridiens moyens pourront également poursuivre jusqu’à 100 000 $ en vertu de la nouvelle loi s’ils estiment avoir été traités injustement par une plate-forme.

« Certaines de ces entreprises massives et massives de la Silicon Valley exercent un pouvoir sur notre population qui n’a vraiment aucun précédent dans l’histoire américaine », DeSantis lors d’une cérémonie de signature de factures cette semaine. « L’une de leurs missions principales semble être la suppression d’idées. »

Le projet de loi ne s’applique qu’aux principaux sites, tels que Twitter et Facebook, ainsi qu’à tous les autres qui comptent plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde.





Les deux groupes de pression soutiennent cependant que le projet de loi est en conflit avec la loi fédérale, à savoir l’article 230 de la Communications Decency Act, qui met les plateformes en ligne à l’abri des poursuites judiciaires lors du nettoyage du contenu ou de l’interdiction d’utilisateurs, tant que les entreprises agissent de manière « bonne foi. » Ils insistent également sur le fait que la loi est inconstitutionnelle, affirmant qu’elle viole les premier, cinquième et quatorzième amendements, qui garantissent la liberté d’expression et la protection d’une procédure régulière.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les législateurs de Floride font promulguer des projets de loi inconstitutionnels qui nous rapprochent des médias et d’un Internet gérés par l’État », a déclaré le vice-président de NetChoice, Carl Szabo.

Le premier amendement protège le droit des plateformes de médias sociaux d’héberger et de modérer le contenu comme elles l’entendent pour leurs modèles commerciaux et leurs utilisateurs.

Anticipant peut-être des objections concernant l’article 230, le projet de loi utilise un langage similaire à cette disposition, précisant que tous les sites de médias sociaux qui « censurer injustement, bannir les ombres, déplate-forme ou appliquer des algorithmes de post-priorisation aux candidats de la Floride, aux utilisateurs de la Floride ou aux résidents de la Floride » n’agissent pas dans « bonne foi. »

Les groupes de pression à l’origine de la poursuite de jeudi ont décrit le projet de loi comme un « statut le premier du genre » soulignant le fait que les tribunaux ont peu d’expérience dans le traitement de mesures similaires. Cela laisse une certaine question quant à la façon dont un juge fédéral interprétera la loi nouvellement signée.

DeSantis, cependant, a déclaré qu’il s’attendait à un procès, déclarant aux médias locaux que le projet de loi « absolument être défié. » Il a néanmoins soutenu ailleurs que « Les protections constitutionnelles ne sont pas à sens unique. »

Au contraire, il existe un équilibre délicat pour garantir que les citoyens et les entreprises soient protégés contre les excès du gouvernement, mais aussi que tous les consommateurs soient protégés contre les pratiques commerciales abusives, discriminatoires et/ou trompeuses.





